El intendente de Luján anticipó que esperan más de un millón de personas para la misa del Papa León XIV

Leonardo Boto, intendente de Luján, en Infobae en Vivo

Guardar

El intendente de Luján, Leonardo Boto, anticipó durante una entrevista exclusiva en Infobae al Amanecer que la misa de despedida del papa León podría reunir a más de un millón de fieles en suelo bonaerense.

La llegada del sumo pontífice a Luján será su última actividad en territorio argentino antes de viajar a Perú. Boto señaló que la localidad, que recibe cada año peregrinaciones masivas, deberá afrontar una dinámica distinta: “La gente va llegando y se va acumulando, se va acumulando y seguramente en el momento de la misa vamos a tener la mayor concentración de gente”.

PUBLICIDAD

Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Paula Guardia Burdín y Belén Escobar, el jefe comunal recordó que Juan Pablo II fue el último papa que visitó Luján, en 1982, en plena guerra de Malvinas. “Muy fuerte, muy esperado y muy contentos”, expresó sobre la próxima visita.

Boto también evocó su participación como voluntario en la Jornada Mundial de la Juventud de 1987. “Me acuerdo estar ahí en la avenida 9 de Julio y ver pasar el papamóvil raudamente con Juan Pablo II. Una emoción muy grande”, relató.

La misa papal

El intendente evitó establecer una cifra cerrada, aunque expuso la proyección con la que trabajan las autoridades. “Yo creo que vamos a estar por encima del millón de personas”, afirmó.

PUBLICIDAD

La previsión oficial contempla un movimiento intenso desde los días previos. “Luján, que tiene 95 mil habitantes, por ahí va a terminar. Por ahí el sábado anterior ingresan cien mil personas más y el domingo otro tanto”, explicó.

Según detalló, la concentración podría acelerarse en la previa de la visita. “Por ahí llegamos al lunes feriado o al martes en la previa del Papa con 400 mil, 500 mil personas”, sostuvo.

El operativo incluye una zona de concentración que partirá desde la Basílica Nacional y la plaza donde se instalará el altar principal. Boto indicó que el perímetro seguirá por la avenida Nuestra Señora de Luján durante dos kilómetros, hasta la Autovía 7.

PUBLICIDAD

“Una gran zona cero, la Basílica Nacional, la plaza donde va a estar montado el altar mayor, donde va a estar la imagen original de Nuestra Señora de Luján”, describió el intendente sobre el trazado previsto.

También anticipó un segundo escenario para el acompañamiento musical y una vigilia con artistas durante la noche anterior a la misa. “Toda esta zona cero va a tener dos grandes áreas de servicios”, señaló.

El intendente de Luján detalló el operativo previsto alrededor de la Basílica Nacional, con áreas de servicios, hospitales móviles y 2.100 baños químicos (REUTERS/Antonio Becerra Pegoraro)

Uno de los puntos estará en el Parque San Martín y contará con hospital móvil, emergencias, seguridad y un escenario. El otro se instalará en la playa de maniobras de la terminal de ómnibus de Luján.

PUBLICIDAD

Boto informó que habrá 2.100 baños químicos distribuidos entre ambos sectores. “Van a haber importantes puestos de hidratación, pensemos que puede hacer calor, ya empieza a levantar la temperatura”, agregó.

Las áreas de servicio también incluirán zonas gastronómicas y puestos de venta. “Dos grandes áreas de servicio para atender a toda esa gente que se va a estar concentrando en la zona cero”, resumió.

El intendente comparó el desafío con la última peregrinación a Luján, que registró una asistencia récord medida mediante un sistema de geodatos. En aquel caso, explicó, la llegada de los peregrinos y la posterior salida de la ciudad tuvieron una lógica distinta.

PUBLICIDAD

“En la peregrinación la gente llega y se va, llega y se va, llega y se va. Eso a lo largo de 36 horas. Acá la gente va llegando y se va acumulando”, diferenció.

El antecedente dejó una advertencia para los equipos de organización. “La recepción en la ciudad y la desconcentración” fueron los aspectos que demandaron revisión, afirmó Boto.

Sobre las demoras registradas durante la peregrinación, precisó: “Especialmente cuando la gente ingresaba y llegaba prácticamente al área de la basílica, había una especie de embudo”.

El municipio prevé modificar la circulación para el evento papal. “Vamos a estar trabajando mucho concentración y desconcentración para evitar grandes demoras”, sostuvo.

La logística

Boto recomendó que los fieles utilicen el transporte ferroviario para llegar a la ciudad. “Fuertemente recomiendo el ferrocarril”, dijo al explicar que la línea Sarmiento operará con su máxima capacidad.

PUBLICIDAD

El intendente indicó que se evalúa una frecuencia de un tren cada 11 minutos entre Moreno y Luján. También mencionó a la línea San Martín como otra vía de acceso. “Uno puede tomarse desde Retiro o en todas las estaciones intermedias el tren, se baja en Upendo, se acerca y después desconcentra y se vuelve a tomar el tren”, indicó.

Quienes opten por viajar en vehículo particular podrán ingresar a la ciudad hasta el día anterior. “Acomodar el auto, disfrutar, pasear por la ciudad, por ahí volver a dormir una siesta, y después presentarse en la zona cero”, sugirió.

PUBLICIDAD

En las horas previas a la ceremonia, las autoridades habilitarán estacionamientos en los bordes de Luján. Boto aseguró que coexistirán playas de pago y espacios gratuitos.

Leonardo Boto anticipó que la misa de despedida del papa León en Luján podría reunir a más de un millón de fieles (REUTERS/Antonio Becerra Pegoraro)

“Va a haber lugar siempre para dejar el auto de manera gratuita. Y habrá mucha seguridad”, afirmó el intendente.

El despliegue, según anticipó, incluirá fuerzas provinciales y federales. “Se estima tal vez uno de los mayores operativos de la historia: 11 mil agentes solamente de provincia de Buenos Aires”, detalló.

Las fuerzas federales estarán a cargo de la Plaza Belgrano, de acuerdo con la información brindada por el jefe comunal. “Creo que vamos a estar ante un operativo de mucha magnitud”, añadió.

PUBLICIDAD

Boto destacó que el esquema exige articulación entre las jurisdicciones municipal, provincial y nacional. “El territorio está atravesado. Hay jurisdicción municipal, jurisdicción de provincias, autovías que son provinciales, autopistas que son nacionales, el ferrocarril que es de Nación”, explicó.

El intendente participó de reuniones del comando unificado junto con funcionarios de Nación, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. Y definió que “el gran objetivo” es que la visita papal sea “exitosa”.

“Hay que trabajar coordinadamente”, sostuvo Boto, al enumerar la intervención de áreas de seguridad, transporte y organismos de gobierno. “Está todo interrelacionado”.

Frente a las ofertas de alquileres y balcones con valores elevados durante los días de la visita, el jefe comunal reconoció que hubo propietarios que buscaron aprovechar la demanda. “Siempre están los aventureros”, dijo.

El intendente aseguró que todavía habría alternativas de hospedaje disponibles. “El que quiera que busque, que se encuentra todavía alguna cosa aceptable”, planteó.

La foto de Bergoglio y Prevost

Boto relató que meses atrás se reunió con el actual papa en el Vaticano, en el marco de la organización del encuentro de Ciudades Marianas de Iberoamérica. Allí le obsequió una fotografía tomada años antes en la parroquia San Agustín, en la Ciudad de Buenos Aires.

La imagen retrata una misa en la que participaron Jorge Mario Bergoglio, entonces cardenal de Buenos Aires, y Robert Prevost, por entonces prior general de los agustinos. “Previo los dos a ser papas compartiendo una misa”, definió el intendente.

La escena se registró en el altar mayor de la parroquia ubicada sobre la avenida Las Heras, frente a la Biblioteca Nacional. “Eso pasó acá”, remarcó Boto.

El intendente relató la reacción del pontífice al recibir el cuadro. “La miró, la señaló, se rió, se la dio a uno de sus colaboradores”, contó.

Durante ese encuentro, Boto le transmitió que Luján lo esperaba para la celebración de despedida. Consultado por la línea pastoral del actual papa, el intendente consideró que existe una continuidad con Francisco. “Francisco tuvo mucho que ver en el actual papa, es mi opinión personal”, expresó.

“Francisco tuvo mucho que ver en el actual papa", definió el intendente (Foto AP/Andrew Medichini, archivo)

Boto mencionó la encíclica Magnífica Humanidad y sostuvo que el texto aborda los cambios tecnológicos desde la perspectiva de la Iglesia. “Habla de la dignidad humana y habla de la visión social y moral que tiene la Iglesia sobre los tiempos que corren”, señaló.

El jefe comunal anticipó que el mensaje papal seguirá la doctrina social de la Iglesia. “Me imagino que va a tomar mucho de las encíclicas”, dijo.

Sobre la posibilidad de que haya mensajes dirigidos a la situación argentina, Boto evitó anticipar definiciones. “Es el papa, me imagino que le habla a todos el papa. No le habla a la política o a tal grupo”, afirmó.

La actualidad política

En el tramo político de la entrevista, el intendente describió un escenario económico adverso en su distrito. “Hay una economía golpeada”, sostuvo.

“Tengo cierre de comercios, tengo una capacidad industrial muy grande en Luján sin utilización hace tiempo”, enumeró Boto. También habló de empresas sin horas extras y con turnos reducidos.

El intendente vinculó ese cuadro con una caída del consumo y una mayor presión sobre las prestaciones estatales. “El sistema público de salud se satura más y el sistema de desarrollo humano de los municipios está más estresado”, señaló.

Boto expresó su preocupación por el nivel de confrontación pública. “Algunos niveles de crispación demasiado altos, algunas formas que me parece que no son las que corresponden”, planteó.

El jefe comunal manifestó su expectativa de que la visita papal promueva otra dinámica social. “Ojalá nos ayude a que podamos estar más tranquilos”, expresó.

También pidió que las autoridades adopten un registro más moderado. “Sean más prudentes en el uso a veces del lenguaje, de las formas y de las acciones también”, sostuvo.

Sobre la ley bonaerense que limita las reelecciones de intendentes, Boto reiteró su rechazo. “No estoy para nada de acuerdo. Lo dije desde el primer día”, afirmó.

“Cuando hay una persona que hace bien las cosas, que no se lo pueda reelegir, me parece que no contribuye en nada”, argumentó sobre la restricción.

Sin embargo, no confirmó si buscaría otro mandato en caso de que se modificara la norma. “Todavía no lo sé. Vamos a ver. Ahora, concentrado en esto del Papa, paso a paso”, respondió.

Leonardo Boto, intendente de Luján, en Infobae en Vivo

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Federico Cristofanelli, Rosendo Grobo, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae