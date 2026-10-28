Sociedad

Un patrullero atropelló a una adolescente de 13 años en Paternal

El hecho sucedió en la intersección de las calles Camarones y Terrero la menor fue trasladada al Hospital Durand

Un automóvil patrullero de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires con balizas encendidas en una calle urbana con edificios, árboles y personas.
Un patrullero de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires circula por una calle urbana céntrica durante la tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una adolescente de 13 años fue asistida y trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) luego de que un patrullero la atropellara en el barrio porteño de Villa Crespo. El hecho ocurrió en la mañana de este miércoles, en el cruce de la avenida Corrientes y Malabia.

Fuentes de la Policía de la Ciudad confirmaron a Infobae que el móvil se encontraba en pleno giro hacia la mano derecha desde Avenida Corrientes para incorporarse a Malabia, cuando colisionó con la menor. Y quien sufrió politraumatismos a raíz del impacto y fue derivada al Hospital Durand.

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El siniestro tuvo lugar en una zona de alto tránsito de Villa Crespo, en la Ciudad de Buenos Aires. Tras el episodio, varios patrulleros permanecieron en el lugar para resguardar el área.

La investigación deberá determinar la mecánica del hecho y establecer si el móvil policial se encontraba en servicio o circulaba ante una emergencia.

Más temprano, un choque entre una camioneta y un auto dejó tres personas asistidas por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en la intersección de Camarones y Terrero, en el barrio porteño de La Paternal. Ninguna requirió traslado a un hospital.

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Choque y vuelco de una camioneta genera un operativo de emergencia en La Paternal

De acuerdo con el parte oficial, los pacientes fueron dos hombres de 68 y 34 años y una mujer de 22 años. Los tres recibieron atención en el lugar y, tras la evaluación inicial de los pacientes, la asistencia concluyó sin traslados hospitalarios. En tanto, se mantiene un corte total en el cruce para el trabajo de los peritos, con el fin de dilucidar la mecánica del siniestro vial.

Por otro lado, el SAME informó sobre varios incidentes viales en distintos barrios, entre atropellos, choques entre autos y motos, y una frenada brusca de un micro escolar. El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió a las personas involucradas.

Uno de los episodios con mayor cantidad de personas asistidas ocurrió en avenida Cramer al 2948, entre Congreso y Quesada. Según el parte del SAME, hubo tres pacientes: un hombre de 53 años que fue trasladado al Hospital Pirovano, otro de 38 que no requirió derivación y una mujer de 29 que también fue atendida en el lugar.

Una furgoneta volcada de costado en una calle junto a bomberos uniformados, un automóvil gris y una ambulancia en primer plano
Efectivos de bomberos y personal de emergencias intervienen en Camarones y Terrero

También se produjo una frenada brusca de un micro escolar sobre la avenida Doctor Ramos Mejía, entre la avenida Del Libertador y Gilardo Gilardi. Dos alumnas, de 7 y 12 años, fueron evaluadas por el personal médico en el lugar.

En la Autopista 25 de Mayo, a la altura del 3055 y en sentido hacia Riccheri, un camión y un auto protagonizaron una colisión. Un hombre de 39 años recibió asistencia, aunque no fue trasladado a un centro de salud.

Entre los atropellos reportados figura el de una mujer embestida por una camioneta en la avenida Juan B. Justo al 7647, entre Doctor Emilio Castelar y Miguel de Cervantes. Además, un ciclista fue atropellado por un auto en avenida Triunvirato y Monroe, mientras que una ciclista fue embestida por una camioneta en Chile al 760, entre Chacabuco y Piedras.

Otro incidente involucró a una persona que circulaba en monopatín y fue atropellada por una camioneta en Campana y General César Díaz. A su vez, en la avenida Juana Manso no se informó ningún episodio, mientras que en avenida Cramer se registró el caso con tres pacientes asistidos.

Un vehículo gris con el capó abollado, dos neumáticos de camión apoyados en el muro, conos naranjas y policías en una autopista
Choque en Autopista 25 de Mayo

La nómina del SAME incluyó además un choque entre un colectivo de la línea 112 y una moto en la esquina de avenida Jujuy y Venezuela; una colisión entre un auto y una moto en avenida Del Libertador y Austria; y otro siniestro entre una camioneta y una moto en Terrero y avenida Juan B. Justo.

Se informaron otros choques entre autos y motos en Joaquín V. González y Doctor Juan F. Aranguren, avenida Castañares y avenida Lisandro de la Torre, y avenida Caseros y avenida Almafuerte. También hubo una colisión entre dos motos en Sánchez de Loria y Moreno.

Por último, el SAME reportó una colisión vehicular en avenida Brasil y Lima, además de otro incidente vial en avenida Carabobo y Zuviría. Los partes no detallaron la gravedad de las lesiones ni precisaron si hubo más traslados hospitalarios.

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