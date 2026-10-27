Sociedad

Video: un hombre conducía a gran velocidad, chocó contra un poste y salió despedido de su auto

Una cámara de seguridad captó el momento en que el vehículo perdió el control en Lomas de Zamora, embistió los postes de contención y dio varios giros. El conductor terminó en el asfalto y fue hospitalizado en grave estado

Una cámara de seguridad captó el momento en que el vehículo perdió el control en la avenida Capitán Giachino, embistió los postes de contención y dio varios giros; el hombre terminó en el asfalto y fue hospitalizado en grave estado

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Un auto color gris que transitaba a gran velocidad perdió el control, impactó contra los postes de contención y volcó en el barrio Santa Catalina, en Lomas de Zamora. El conductor terminó en el asfalto, expulsado del habitáculo por la fuerza del golpe, y fue trasladado a un hospital en grave estado. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

El hecho se produjo el domingo cerca de las 14.30 en la intersección de la avenida Capitán Giachino y la calle Leña, según informó el medio local La Unión. El vehículo circulaba a alta velocidad cuando embistió de lleno las estructuras metálicas ubicadas sobre la vereda. Tras el contacto con los postes, el auto dio varios giros sobre sí mismo hasta quedar apoyado sobre la puerta del lado del acompañante.

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La secuencia, captada por la cámara, muestra la magnitud del impacto y los daños que sufrió el vehículo. En las imágenes se observa cómo el conductor sale despedido hacia el centro de la calzada mientras el auto completa su recorrido fuera de control. A pesar de que había personas en las inmediaciones de la esquina, ninguna resultó atropellada.

En ese mismo cruce funciona una pinturería. Los postes de contención impidieron que el auto avanzara sobre la vereda y terminara contra el frente del comercio, lo que habría agravado las consecuencias del siniestro. Los vecinos de la zona que se encontraban cerca del lugar se salvaron de ser embestidos.

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Tras el accidente, varios de ellos se acercaron para asistir al hombre y avisaron a la Policía. Minutos después, un patrullero y una ambulancia llegaron a la esquina. Los equipos de emergencia lo estabilizaron y lo trasladaron al hospital en grave estado, producto de los golpes que le provocaron tanto el choque como la caída sobre el pavimento.

Las causas que llevaron al hombre a perder el control del vehículo permanecen bajo investigación, y se analiza si al momento del hecho se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Un camión de Bomberos chocó contra la vieja cárcel de Caseros y hay varias personas heridas

Personal uniformado junto a una camioneta roja de bomberos y un camión de rescate dañado sobre la calzada frente a un edificio
Alberto Crescenti supervisó el operativo sanitario desplegado en el lugar.

Un camión de Bomberos de la Ciudad que se dirigía a un incendio en Bulnes al 600 chocó contra uno de los muros de la antigua cárcel de Caseros y terminó sobre la vereda de la avenida Caseros, en el barrio porteño de Constitución. El siniestro dejó diez personas heridas.

El choque ocurrió entre Pichincha y Pasco, mientras la autobomba se trasladaba hacia un edificio donde los equipos de emergencia trabajaban por un foco ígneo, que ya fue controlado, según la información preliminar. Durante el trayecto, el vehículo colisionó contra un colectivo de la línea 28 y un auto particular, para finalmente embestir el paredón de la antigua cárcel.

El episodio obligó a desplegar un operativo de asistencia en la zona. Diez personas resultaron heridas y reciben atención de los equipos sanitarios presentes en el lugar. Además, fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) señalaron a Infobae que cinco hombres y cinco mujeres fueron trasladados a los hospitales Argerich (2), Penna (4), Ramos (3) y Piñeiro (1). De la totalidad de los pacientes que están fuera de peligro, seis corresponden a bomberos, tres a pasajeros del colectivo y uno al auto particular.

En el lugar se encuentra el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, quien supervisa el operativo sanitario tras el choque junto a un total de 18 móviles. Además, también participan del operativo Ger Caballito, Ger Saavedra, Dotación de Estación Barracas y la unidad médica.

Según pudo saber este medio, un total de nueve personas fueron atendidas por inhalación de humo, mientras que un paciente fue trasladado al Hospital Durand. “La evacuación de los vecinos se realizó de manera ordenada y sin situaciones de pánico”, destacaron desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

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