Colsubsidio, entre las marcas más queridas de Colombia: “la confianza se construye día a día”

El estudio desarrollado por Cluster Research evalúa variables como consideración, lealtad, preferencia y recomendación hacia las empresas. (Colsubsidio)

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Con más de 2,8 millones de afiliados y casi siete décadas de historia en Colombia, Colsubsidio vuelve a aparecer entre las 23 marcas reconocidas por el Brand Love Index 2026. Es el segundo año consecutivo en que la compañía hace parte del listado elaborado por Cluster Research, estudio que mide el vínculo emocional entre consumidores y empresas en el país.

En diálogo con Infobae Colombia, Paola Forero, gerente de Reputación y Comunicaciones Corporativas de Colsubsidio, explico: “Detrás de este reconocimiento hay una empresa social que ha entendido que la confianza se construye durante años, pero se valida todos los días”.

Según la directiva, una de las claves está en la presencia de la organización en distintas etapas de la vida de los colombianos, desde el acceso a un empleo o una alternativa de estudio hasta la atención en salud, la vivienda o el tiempo compartido en familia.

Brand Love Index: una medición que va más allá de la recordación

El Brand Love Index no se limita a medir si una empresa es conocida. La metodología evalúa dimensiones como consideración, preferencia, vínculo, identificación, lealtad y recomendación, variables que buscan establecer cómo los consumidores construyen una relación con las compañías.

Colsubsidio figura por segundo año consecutivo entre las marcas reconocidas por el Brand Love Index 2026. (Colsubsidio)

Para Forero, que Colsubsidio aparezca por segundo año consecutivo en el listado refleja una conexión asociada al cumplimiento de su promesa institucional y a la calidad de las experiencias que entrega.

El reconocimiento, sin embargo, también plantea una exigencia: la trayectoria por sí sola no garantiza que una marca conserve la confianza de sus usuarios.

“La confianza no está garantizada por la trayectoria, hay que reafirmarla en cada experiencia, escuchando mejor y respondiendo a necesidades que cambian permanentemente”, explicó la directiva.

En ese contexto, el reto para Colsubsidio es evolucionar al ritmo de las personas sin perder la esencia social que ha marcado su historia, mientras los usuarios demandan procesos más simples, respuestas ágiles y relaciones más transparentes.

El programa TEC Alianza, creado junto a la Universidad de los Andes, conecta formación modular con los requerimientos del sector productivo. (Colsubsidio)

La compañía pasó de administrar un subsidio a acompañar proyectos de vida y mejorar la productividad de las empresas

Colsubsidio nació en 1957 con una función específica: administrar el subsidio familiar. Con el paso de las décadas, esa labor se amplió hasta convertir a la organización en una empresa social con servicios en empleo, educación, vivienda, salud, cultura, recreación y turismo.

Ese recorrido también modificó la forma en que la compañía entiende su vínculo con los usuarios. Una misma persona puede acercarse en busca de una oportunidad laboral, o de una alternativa de formación, o de opciones de vivienda, salud o recreación. Son necesidades distintas que pueden converger en una misma relación con la organización.

“El afecto hacia una marca es, en gran medida, la consecuencia de una relación construida con calidad, coherencia, cercanía e impacto real”, señaló Forero.

Uno de los ejemplos que menciona la compañía es BLOC, Espacios de Bienestar Local, una iniciativa que acerca a los barrios servicios y espacios para la vida cotidiana, con actividades de recreación, encuentro, trabajo y estudio cerca de los hogares.

La empresa nació en 1957 con la función inicial de administrar el subsidio familiar en Colombia. (Colsubsidio)

Para Forero, el alcance de Colsubsidio no se mide únicamente por la cantidad de personas a las que llega, sino por la calidad de sus servicios y el impacto que generan los mismos en la vida de las familias, servicios que representan para los usuarios: acceso a subsidios, empleo, educación, vivienda, salud, cultura, turismo, desarrollo y productividad.

El propósito de Colsubsidio se mantiene, adaptándonos a las nuevas necesidades

Generar oportunidades para el cierre de brechas sociales, es el propósito superior de la compañía, y su apuesta consiste en que los servicios y prestaciones no funcionen como beneficios aislados, sino que puedan traducirse en oportunidades concretas y reales para trabajadores y familias.

La permanente ampliación de la oferta de Colsubsidio no ha respondido a una decisión puntual, sino a una transformación progresiva en la forma de entender las necesidades de las familias y las dinámicas laborales, de acuerdo con Forero.

Un ejemplo citado por la compañía es TEC Alianza, desarrollado en conjunto con la Universidad de los Andes, que busca conectar formación modular con las necesidades de las empresas para fortalecer la empleabilidad y el desarrollo de nuevas capacidades.

La organización emplea encuestas e indicadores propios para evaluar la percepción de los usuarios en cada punto de atención. (Colsubsidio)

El reto de mantener la relevancia entre las nuevas generaciones y fortalecer el vínculo con el sector empresarial

La transformación de las dinámicas laborales, las nuevas expectativas de los jóvenes y las formas de relacionarse exige a marcas como Colsubsidio, evolucionar para mantener su vigencia entre las nuevas generaciones y acompañarlos en sus proyectos de vida.

Además, en un entorno empresarial cada vez más competitivo, se hace necesario responder a las nuevas necesidades de productividad, posicionándonos como el aliado estratégico empresarial, para fortalecer el desarrollo del talento humano, la competitividad y el crecimiento de los negocios.

Para Colsubsidio, uno de los grandes pasos consiste en simplificar el acceso y hacer más comprensibles sus beneficios tanto para las personas como para las empresas. La compañía ha respondido con procesos más ágiles, mayor presencia en canales digitales y una oferta relacionada con productividad, formación, empleabilidad, emprendimiento, salud mental y desarrollo de capacidades.

“Debemos mostrarles, en sus propios contextos, cómo Colsubsidio puede convertirse en un aliado para ampliar sus oportunidades laborales y mejorar la productividad del tejido empresarial”, afirmó Forero.

Colsubsidio cuenta con más de 2,8 millones de afiliados a lo largo de casi siete décadas de presencia institucional. (Colsubsidio)

El objetivo no se limita a atraer nuevas generaciones. También implica que una organización con 69 años de historia mantenga su relevancia frente a personas con expectativas distintas sobre el trabajo, los servicios y la manera de relacionarse con las instituciones.

Para una compañía que atiende a millones de personas, la promesa institucional se pone a prueba más allá de cualquier campaña. Colsubsidio cuenta con mecanismos de escucha que incluyen indicadores propios, encuestas, estudios de percepción y diálogo con grupos de interés, con los que busca identificar posibles diferencias entre cómo se percibe la organización y cómo la perciben sus usuarios.

“La reputación se pone a prueba en cada experiencia, en una cita médica, en un colegio, en la entrega de un subsidio, entre otros”, explicó Forero.

La afirmación refleja uno de los principales desafíos de una entidad con una oferta tan amplia: garantizar una experiencia coherente en cada punto de contacto, donde lo que se comunica corresponde con lo que hace la marca, y la forma en que las personas la viven y la perciben.

La compañía amplía su presencia en canales digitales para atender requerimientos de empleo, emprendimiento y salud mental. (Colsubsidio)

Una campaña puede generar reconocimiento, pero la relación con el usuario se confirma cuando utiliza un servicio y encuentra una respuesta acorde con lo que la marca prometió.

El desafío hacia adelante: sostener el vínculo en un entorno cambiante

El próximo reto para Colsubsidio consiste en mantener esa conexión mientras cambian las necesidades y expectativas de los colombianos, y para lograrlo, la marca debe escuchar de manera permanente, medir la percepción de las personas y analizar sus experiencias en los diferentes puntos de contacto, convirtiendo los aprendizajes en oportunidades para mejorar los procesos, y estar cada vez más cerca a la gente.

Después de 69 años de trayectoria, el desafío para Colsubsidio no consiste únicamente en ampliar su cobertura, sino en mantener su relevancia para las distintas generaciones y responder a las expectativas cambiantes de las personas y las empresas. Esto implica aprovechar la tecnología y la innovación social para facilitar el acceso a sus servicios y anticiparse a nuevas necesidades, sin perder la cercanía, la confianza y el componente humano que han acompañado su historia. Así, Colsubsidio busca proyectarse hacia el futuro y reafirmar su lugar como la empresa social de Colombia y para los colombianos.