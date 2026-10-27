Habrá un perímetro de seguridad alrededor de la Nunciatura Apostólica por la visita de León XIV: las manzanas afectadas y qué deberán hacer los vecinos

El Palacio Fernández Anchorena, sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este martes un perímetro de seguridad con restricción vehicular total y controles policiales permanentes alrededor de la Nunciatura Apostólica, el palacio ubicado en Alvear al 1600 donde se alojará el papa León XIV durante su visita a la Argentina. La medida regirá desde las 12 del sábado 7 de noviembre hasta la tarde del miércoles 11, y afectará a las manzanas comprendidas entre la Avenida del Libertador, Avenida Callao, la calle Quintana, Juncal y Cerrito, en los barrios de Retiro y Recoleta.

Durante esos cinco días, solo podrán ingresar y salir del área los frentistas, comerciantes y huéspedes de alojamientos que acrediten vínculo con la zona. El acceso quedará limitado a dos únicos puntos habilitados: uno en la intersección de Callao y Quintana, y otro en Libertad y Quintana. Para atravesar los controles, cada persona deberá presentar su DNI con domicilio que coincida con el lugar de ingreso o, en su defecto, una placa identificatoria emitida por el Gobierno porteño destinada a residentes, trabajadores y titulares de comercios que no puedan validar su acceso con el documento de identidad actualizado.

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La disposición se enmarca en el operativo de seguridad más grande del que se tenga registro en el país, según lo definido por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en la conferencia de prensa que ofreció desde Casa Rosada en septiembre. El dispositivo involucra tres Comandos Unificados Federales —uno para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otro para la provincia de Córdoba y un tercero para las localidades bonaerenses de Claypole y Luján—, un comando operativo de 120 horas ininterrumpidas y un aforo global estimado en siete millones de personas.

La Ciudad de Buenos Aires anunció un perímetro de seguridad por la visita del papa León XIV que afectará manzanas de los barrios de Retiro y Recoleta (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

La placa identificatoria se podrá retirar desde el 2 de noviembre en dos puntos de la ciudad

Quienes necesiten obtener la placa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para acceder al perímetro tendrán dos opciones. La primera es la Sede Comunal 2, en Vicente López 2050, disponible del lunes 2 al viernes 6 de noviembre, de 8 a 16. La segunda es una mesa instalada en Rodríguez Peña y Avenida Alvear, habilitada del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre, de 16 a 20.

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Para retirar la credencial será necesario presentar un comprobante de servicio habilitado en el domicilio de ingreso, como ABL, expensas, boletas de agua o de luz. En el caso de comercios u oficinas, la documentación exigida incluye la habilitación comercial, constancia de inscripción en ARCA o un servicio que acredite la actividad. Los trabajadores que no sean titulares deberán validar su situación con un recibo de sueldo, una factura o una constancia de alta laboral en ARCA.

Las autoridades también advirtieron que los vecinos deberán retirar sus vehículos de las calles interiores del perímetro antes del mediodía del 7 de noviembre. Quienes lo hagan podrán estacionar a 45 grados sobre Avenida Callao, mano derecha, entre Vicente López y Libertad, y sobre la Avenida del Libertador en sentido hacia Retiro, entre Libertad y Callao. Los automóviles que permanezcan dentro de la zona después de esa hora serán trasladados por grúas de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho, sin costo para sus propietarios. Mientras dure la vigencia del operativo, no se podrá entrar ni salir de las cocheras de los edificios ubicados dentro de las manzanas restringidas.

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Los comercios tendrán franjas horarias específicas para recibir mercadería entre el 7 y el 11 de noviembre

El Gobierno porteño recomendó a los locales de la zona anticipar el abastecimiento de mercadería, ya que la circulación de proveedores y servicios quedará sujeta a ventanas acotadas. El sábado 7 estará permitida durante todo el día; el domingo 8, desde la mañana hasta la tarde; el lunes 9 y el martes 10, desde la mañana hasta el mediodía; y el miércoles 11, a partir del mediodía.

Los huéspedes de hoteles y otros alojamientos situados dentro del anillo de seguridad deberán presentar su reserva de hospedaje en los puestos de control para que se les permita el paso. En paralelo, las autoridades informaron que se reubicarán los contenedores de residuos del sector y que varias líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales durante la vigencia de las restricciones.

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Los cortes de tránsito en Palermo arrancaron el 24 de octubre y se extenderán hasta el 14 de noviembre

Las restricciones al tránsito para la próxima visita de León XIV en el barrio de Palermo (Imagen ilustrativa Infobae)

El perímetro de la Nunciatura no es la única zona afectada por la visita papal. Desde el sábado 24 de octubre, el Gobierno de la Ciudad ejecuta un operativo escalonado de cortes en el corredor norte de la capital, centrado en la Avenida del Libertador y las inmediaciones del Monumento de los Españoles, donde León XIV oficiará una misa multitudinaria el lunes 9 y encabezará una vigilia con jóvenes el martes 10.

El cronograma se divide en etapas. La primera, vigente desde el 24 de octubre hasta el 3 de noviembre, contempla cortes parciales en el Libertador entre Avenida Colombia y Avenida Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano. La segunda fase, del miércoles 4 al sábado 14 de noviembre, impone cierres totales progresivos en el tramo comprendido entre Avenida Olleros y la calle Ugarteche. Durante los días centrales de la visita —del 8 al 11— se sumarán perímetros de máxima seguridad alrededor de la Plaza San Martín, la Casa Rosada y el Complejo Penitenciario Federal de Devoto.

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El Palacio Fernández Anchorena funciona como Nunciatura Apostólica desde 1952 y es Monumento Histórico Nacional

La residencia donde descansará el Pontífice durante cuatro noches es el Palacio Fernández Anchorena, un edificio de estilo Luis XV diseñado por el arquitecto francés Edouard Le Monnier por encargo de Juan Antonio Fernández y su esposa, Rosa de Anchorena, quienes nunca llegaron a habitarlo porque continuaron viviendo en París, según los registros oficiales del Gobierno argentino.

El acceso principal se resuelve con una loggia curva dominada por un cuerpo cilíndrico rematado en una cúpula cubierta de pizarra. En su interior, un vestíbulo de planta elíptica rodeado de columnas corintias organiza el esquema del palacio y conecta con la escalera de honor. La fachada posterior abre hacia jardines que descienden hasta la calle Posadas a través de una gran escalinata. Su última propietaria, la marquesa pontificia Adelia Harilaos de Olmos, legó el inmueble a la Santa Sede con destino a la Nunciatura, que funciona allí desde abril de 1952. El edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2002 mediante el Decreto 1.495, y su dirección oficial es Avenida Alvear 1605/1637 y Montevideo.

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León XIV arribará al país el domingo 8 de noviembre a las 16.30 en un vuelo procedente de Uruguay y partirá el miércoles 11 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Lima. El Gobierno porteño recomendó a los residentes de la capital consultar las actualizaciones del operativo en tiempo real a través de las plataformas oficiales del Poder Ejecutivo de la Ciudad.