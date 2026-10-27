Continúa la búsqueda del docente tucumano que desapareció en el cerro Ñuñorco hace 15 días

Equipos de Gendarmería Nacional operan drones en la Quebrada del Potrerillo, el sector por el que Raúl Moyano habría ascendido

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Raúl Moyano lleva más de dos semanas sin dar señales de vida en el cerro Ñuñorco, en el sur de Tafí del Valle, y el Gobierno de Tucumán mantiene activo un operativo de búsqueda que involucra a efectivos policiales, bomberos voluntarios, Defensa Civil y grupos de rescate de distintas provincias.

El docente jubilado de 59 años fue visto por última vez el 12 de octubre, cuando emprendió una caminata en solitario hacia la cumbre de esa montaña. Según la reconstrucción de los hechos, habría llegado al punto más alto alrededor de las 15 y comenzado el regreso cerca de las 17.45. A partir de entonces, las comunicaciones se cortaron.

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El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, detalló que el despliegue se activó desde el momento en que se formalizó la denuncia por la desaparición. En una primera instancia, intervinieron efectivos de las unidades de Delitos Rurales, la Dirección Drogas Peligrosas (Didrop) y personal de la comisaría de El Mollar. Con el correr de las horas, se sumaron canes de búsqueda y el Grupo Cero, la unidad táctica de la Policía de Tucumán que comanda el comisario Mariano Domínguez.

Las condiciones del terreno y el clima representan desde el inicio los dos factores que más condicionan las tareas. Agüero Gamboa advirtió que el Ñuñorco es un cerro que presenta dificultades incluso para personas con experiencia en montaña. Las lluvias y las nevadas que se registraron en la zona complicaron el trabajo de los rescatistas, y los pronósticos meteorológicos tampoco resultaban favorables para las jornadas siguientes. De hecho, dos efectivos policiales sufrieron golpes tras resbalarse durante el operativo, pese a contar con preparación y equipamiento adecuados.

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“Desde ese momento, las condiciones climáticas dificultaron aún más la búsqueda”, indicó el ministro, quien también señaló que los equipos reciben a diario reportes meteorológicos y pronósticos extendidos específicos para la zona del cerro. Esa información permite planificar cada jornada y decidir en qué sectores concentrar los rastrillajes.

Los rescatistas instalaron un campamento avanzado a 3.100 metros sobre el nivel del mar para organizar las recorridas diarias en la montaña

El operativo sumó de manera progresiva recursos de otras jurisdicciones. El funcionario mencionó la colaboración de un equipo con perros de búsqueda proveniente de Catamarca y la llegada prevista de otro grupo desde Mendoza, con experiencia en entornos naturales y terrenos de altura. También participan bomberos voluntarios de Concepción, Monteros, Tafí del Valle y El Mollar, junto con grupos de rescatistas que suelen intervenir cuando hay personas desaparecidas en los cerros tucumanos.

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El helicóptero de la Provincia realizó sobrevuelos durante tres días, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitieron. Además, se ofreció la colaboración del helicóptero del Plan de Manejo del Fuego, con base en Catamarca, aunque al momento de las declaraciones del ministro el clima impedía su utilización.

Agüero Gamboa remarcó que la incorporación de personal al operativo requiere conocimientos y equipamiento adecuados para operar en un terreno con esas características. En ese sentido, destacó la colaboración de personas que conocen la zona y acompañan la coordinación de las tareas, entre ellas Hernán Parajón, del Ministerio de Educación.

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Uno de los datos que permitió redefinir el despliegue fue el registro de una señal del teléfono celular de Moyano. Una antena ubicada en Los Sarmientos detectó actividad del dispositivo 48 horas después de la desaparición. A partir de esa información, las autoridades decidieron reforzar la búsqueda en los sectores sur y sureste del cerro, las laderas que descienden hacia la ruta provincial 307, el paraje El Indio y la Quebrada de los Sosa. El dato no permitió determinar un punto exacto, aunque amplió el área de rastrillaje.

Más de 100 personas participan del operativo de búsqueda en el cerro Ñuñorco, en el sur de Tafí del Valle, Tucumán

Los equipos también recorren la Quebrada del Potrerillo, el sector por el que el docente habría ascendido. En esa zona interviene Gendarmería Nacional con drones, que permiten observar desde el aire puntos a los que las patrullas no pueden acceder con facilidad por las pendientes y la escasa visibilidad.

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Para acelerar las salidas hacia los puntos más alejados, los rescatistas instalaron un campamento avanzado cerca de la cumbre, a unos 3.100 metros sobre el nivel del mar. Esa base permite reducir el tiempo de traslado y organizar las recorridas de acuerdo con el clima de cada jornada. En total, más de 100 personas participan del operativo, que incluye también a la Fundación Cumbres Andinas, la Unidad Regional Oeste, baqueanos de la zona y enduristas.

La Fiscalía de Monteros, a cargo del doctor Salas, sigue de cerca el caso. En paralelo, la familia de Moyano se mantuvo en contacto con los rescatistas y con quienes coordinan el operativo en el lugar. Su pareja, Liliana Tunkiewiez, compartió un mensaje en redes sociales dirigido al docente. “Necesito y que sea así que sigamos cumpliendo muchos años más, tu familia, tu familia que ensamblaste, tus amistades; todos te estamos esperando”, escribió la mujer.

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El titular de Seguridad aseguró que el operativo se mantiene activo y que los equipos también vuelven a revisar sectores recorridos con anterioridad. “Se lo va a seguir buscando. La tarea es encontrarlo y esperamos encontrarlo con vida”, concluyó el ministro.