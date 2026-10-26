Sociedad

Tragedia en Chaco: tres nenes se fueron de su casa y los encontraron sin vida en una laguna

Los menores habían quedado al cuidado de su abuela. Tras varias horas sin conocer su paradero, los hallaron en el espejo de agua y ahora investigan qué ocurrió

Cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del reservorio municipal habrían registrado a los niños mientras jugaban en la zona
Cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del reservorio municipal habrían registrado a los niños mientras jugaban en la zona
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Tres niños de 4 y 5 años fueron hallados sin vida en una laguna de la localidad de Corzuela, en la provincia de Chaco, luego de que sus familiares denunciaran que habían salido de su casa y nadie supiera dónde estaban. El episodio ocurrió este domingo por la noche, tras un operativo de búsqueda que se extendió durante horas y que involucró a efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y vecinos del lugar. La Fiscalía de Investigación Penal N.° 3 de Charata quedó a cargo de la causa para determinar las circunstancias en que se produjeron las muertes.

Los menores fueron identificados como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; Román Bautista Valdez, de 4; y su primo Josué Cáceres, también de 4. Los dos primeros eran hermanos. Según el parte policial, el padre de los hermanos Valdez se había ausentado de Corzuela para trasladarse a la ciudad de Las Breñas, donde debía asistir a un familiar enfermo. Antes de partir, dejó a los tres menores al cuidado de su suegra.

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Al regresar a la vivienda, cerca de las 19.30, la mujer le informó que los niños habían salido del domicilio y que desconocía su paradero. El hombre intentó localizarlos por sus propios medios, pero al no conseguirlo avisó a la Comisaría de Corzuela, que activó un operativo de rastrillaje en la zona.

A medida que avanzaban las tareas, varios testigos señalaron haber visto a los menores cerca de una laguna ubicada en la intersección de las calles Lavalle y avenida Urquiza. Con esa información, los equipos de búsqueda concentraron los esfuerzos en ese punto. Alrededor de las 22.30, con la participación de Bomberos Voluntarios, inspeccionaron el espejo de agua y encontraron los cuerpos de los tres niños en el interior de la laguna.

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La laguna ubicada en Lavalle y avenida Urquiza cuenta con cercado, vallado e iluminación, según precisó la fiscal del caso
La laguna ubicada en Lavalle y avenida Urquiza cuenta con cercado, vallado e iluminación, según precisó la fiscal del caso

La fiscal Gabriela Rafart Anton, a cargo del Equipo de Investigación Fiscal N.° 3, se trasladó al lugar junto con el ayudante fiscal y un perito del Gabinete Científico. Allí se realizaron las primeras pericias y, durante la madrugada, se recibieron declaraciones de familiares y vecinos.

En diálogo con Data Chaco, la funcionaria indicó que “se están recepcionando declaraciones testimoniales de los familiares” y precisó que “en principio no se puede hablar de una responsabilidad penal hacia alguna persona”.

Sobre las características del lugar, Rafart Anton describió que se trata de un reservorio municipal que estaba cercado, donde se descarga agua, y que en su interior “hay pozos que se hacen por el mismo efecto de cuando se descarga agua”.

De acuerdo con la fiscal, una de las hipótesis que se baraja es que los niños hayan ingresado por debajo de las barras del vallado. “Estamos hablando de niños pequeños, pero la laguna está toda resguardada y vallada e iluminada”, expresó en declaraciones a Radio Sudamericana Chaco.

Los tres niños salieron del domicilio familiar sin que la persona a cargo advirtiera hacia dónde se dirigían, según el parte policial
Los tres niños salieron del domicilio familiar sin que la persona a cargo advirtiera hacia dónde se dirigían, según el parte policial

Como parte de las diligencias, la Fiscalía ordenó el análisis de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones. Según precisó la fiscal, una de ellas apunta directamente sobre la laguna y habría registrado a los menores mientras jugaban en la zona. Los cuerpos fueron trasladados para la realización de las autopsias, que buscarán determinar la causa de muerte.

Hasta el momento, ninguno de los testimonios recopilados permitió establecer cómo llegaron los niños al agua ni qué ocurrió antes de que fallecieran. La causa continúa en etapa inicial y la Fiscalía de Charata trabaja en la reconstrucción de las últimas horas de los tres menores.

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