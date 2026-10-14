Sociedad

Brote de varicela en Neuquén: elevaron a 24 casos y activaron protocolos de prevención

Los casos se concentran en alumnos de las escuelas técnicas EPET N.°17 y EPET N.°20. El Ministerio de Salud monitorea la evolución epidemiológica y aplica medidas

La EPET N.° 17 concentra 13 de los 24 casos de varicela confirmados en escuelas técnicas de Neuquén capital
La EPET N.° 17 concentra 13 de los 24 casos de varicela confirmados en escuelas técnicas de Neuquén capital
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Se encendieron las alertas sanitarias en Neuquén donde las autoridades registraron 24 casos de varicela en dos escuelas técnicas. El Ministerio de Salud provincial mantiene el segumiento epidemiológico, el aislamiento de los estudiantes afectados y la evaluación de contactos estrechos.

De los contagios confirmados, 13 corresponden a estudiantes de entre 13 y 15 años de la EPET N.°17 y los otros 11 afectados pertenecen a la EPET N.°20. Todos los adolescentes integran cohortes nacidas antes de octubre de 2013, cuando la vacuna contra la varicela todavía no formaba parte del Calendario Nacional de Vacunación.

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Entre los casos notificados, un alumno de la EPET N.°20 permanece internado desde el 8 de octubre a causa de un cuadro de picazón que no pudo controlarse de manera ambulatoria. Sin embargo, las autoridades sanitarias informaron que no presenta otras complicaciones y su evolución es favorable.

Fiebre, malestar general y erupciones con picazón son algunos de los síntomas frecuentes de la varicela
Fiebre, malestar general y erupciones con picazón son algunos de los síntomas frecuentes de la varicela

La varicela es una infección causada por el virus varicela-zóster. Aunque en la mayoría de los casos evoluciona sin consecuencias graves, puede requerir seguimiento médico ante síntomas intensos, condiciones de salud preexistentes o la aparición de complicaciones.

En el marco de la investigación epidemiológica, Salud identificó contactos que requieren atención especial. Entre ellos se encuentran una mujer embarazada y un niño de 16 meses, que todavía no presentan síntomas.

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Cómo se contagia la varicela y cuándo deja de transmitirse

La varicela suele comenzar con fiebre, decaimiento, dolor de cabeza, falta de apetito o malestar general. Luego aparece una erupción en la piel que atraviesa diferentes etapas: manchas rojizas, ampollas con líquido y costras. Las lesiones provocan picazón y pueden surgir en tandas durante varios días.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La enfermedad se propaga por vía aérea y por contacto directo con el líquido de las ampollas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El período de incubación -el tiempo entre la exposición al virus y la aparición de síntomas-, oscila habitualmente entre 10 y 21 días. La enfermedad completa suele extenderse entre cinco y diez días, aunque la duración puede variar según cada paciente.

Una persona infectada puede transmitir la enfermedad desde uno o dos días antes de la aparición de las lesiones cutáneas y hasta que todas las ampollas se convierten en costras. Esa característica facilita la propagación en ámbitos donde estudiantes y docentes comparten varias horas por día.

Esfera rosa de superficie rugosa con múltiples filamentos alargados que sobresalen en todas direcciones sobre un fondo oscuro
La varicela es una infección causada por el virus varicela-zóste (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contagio ocurre por vía aérea, a través de partículas expulsadas al toser o estornudar, y por el contacto directo con el líquido de las ampollas. Ante la presencia de síntomas compatibles, las autoridades recomiendan consultar al sistema de salud y evitar la asistencia a clases u otros espacios colectivos hasta recibir indicaciones médicas.

Qué medidas se tomaron para prevenir nuevos contagios

Como parte de las acciones de control, el Ministerio de Salud de Neuquén programó la aplicación de la vacuna contra la varicela para 16 estudiantes y tres contactos familiares de la EPET N.°20. Además, quedó prevista la inmunización de un contacto pediátrico.

Un alumno de la EPET N.° 20 permanece internado desde el 8 de octubre, aunque evoluciona favorablemente
Un alumno de la EPET N.° 20 permanece internado desde el 8 de octubre, aunque evoluciona favorablemente

En paralelo, se mantienen dos casos previamente informados en un jardín de infantes de la capital neuquina. Hasta la última evaluación epidemiológica no se habían documentado nuevos contagios en esa institución, por lo que las autoridades aclararon que el jardín no está clasificado como brote.

La vacunación constituye la principal medida de prevención frente a la enfermedad. El esquema nacional establece dos dosis gratuitas y obligatorias durante la infancia, con el objetivo de reducir el riesgo de contagio y, sobre todo, de evitar formas de mayor gravedad.

Desde la cartera sanitaria advirtieron que los niños nacidos en 2021, que cumplen 5 años durante 2026, integran uno de los grupos donde se observó menor cumplimiento del calendario. Por ese motivo, solicitaron a las familias revisar las libretas sanitarias y constatar que las dosis estén aplicadas.

El antecedente de varicela en Neuquén

A fines de mayo, se detectaron cerca de 20 casos de varicela entre estudiantes de la EPET N.°3, ubicada en el barrio Gregorio Álvarez de la ciudad de Neuquén. La aparición de contagios en alumnos de primero, segundo y tercer año llevó a suspender de manera transitoria las clases presenciales hasta el 1 de junio.

En aquella oportunidad, el Ministerio de Salud realizó un seguimiento epidemiológico diario. El operativo incluyó la identificación de contactos estrechos y la revisión de los esquemas de vacunación.

Neuquén había registrado entre 500 y 600 casos de varicela durante 2025, mientras que en los primeros meses de 2026 la cifra rondaba los 200.

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