Ningún Papa había viajado tanto por el mundo como lo hizo Pablo VI hacia 1970. El viaje desde Roma hasta Manila superó todos los records de traslados papales hasta ese momento. (Vatican News)

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Nunca antes un Papa había viajado tan lejos. Cuando se bajó del avión DC-8 en el Aeropuerto Internacional de Manila, la capital de Filipinas, Pablo VI completó el trayecto más largo realizado por un Sumo Pontífice en la era moderna. Fue hace 56 años, el 27 de noviembre de 1970. La nave de Alitalia tocó la pista a las nueve de la mañana y enseguida prepararon la escalera para que Giovanni Battista Montini, que llevaba diez años ungido como máxima autoridad de la Iglesia y que había elegido el nombre Pablo VI para esa función, pisara suelo filipino.

El Papa tenía entonces 73 años y ya era el más viajero hasta ese momento. Aterrizó en Manila en medio de una gira por Asia y Oceanía, y escuchó el enorme fervor popular con el que lo recibían miles de habitantes de ese país. El operativo oficial para darle la bienvenida fue por demás solemne, encabezado por el dictador Ferdinand Marcos y cientos de representantes de la Iglesia en ese país. Estaban al pie del avión, listos para ofrecer un recibimiento de Estado.

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Entre la multitud, un hombre vestido con las ropas grises de un sacerdote misionero avanzó hacia las primeras filas, las más cercanas a Pablo VI. Su aspecto de hombre religioso no levantó ninguna sospecha, así que avanzó todo lo que pudo sin que lo interrumpieran los agentes de seguridad vaticana ni los oficiales filipinos. Era corpulento, no hacía contacto visual con nadie y tenía en la mano izquierda un pequeño crucifijo dorado que, tal como su ropa, lo ayudó a abrirse paso.

En la otra mano tenía un kriss, una daga tradicional de origen malayo de 32 centímetros de hoja ondulada. “Balas, supersticiones, banderas, reinos, basura, ejércitos y mierda”, decía el texto que el hombre había hecho grabar en cada una de las caras de su daga. Se trataba de la consigna anarquista que inspiraba el acto que había planeado cometer.

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Con todo el operativo montado, Pablo VI bajó la escalera del avión y le sonrió a la multitud que lo estaba esperando. Caminó hasta donde estaba Ferdinand Marcos, lo saludó y se acercó al cardenal Stephen Kim Sou-hwan, arzobispo de Seúl, para abrazarlo. En ese preciso instante se reveló la verdadera identidad del hombre corpulento que avanzaba entre la multitud vestido de gris: dejó caer el crucifijo al suelo, usó las dos manos para empuñar la daga y se abalanzó sobre el Papa. Tenía un solo objetivo: asesinarlo.

Salvado por la ropa y las lumbares

El ataque fue casi imperceptible para la multitud que ovacionaba a Pablo VI. Fueron dos estocadas: una en el cuello y la otra en el pecho, cerca del corazón. Pero los reflejos de los que estaban cerca cambiaron los planes del perpetrador del atentado. La primera de las puñaladas fue amortiguada y desviada por la rigidez del alzacuellos de la vestimenta papal: ese detalle fue el que impidió que la daga le cortara la yugular. El segundo golpe también fue desviado por el corset ortopédico que el Papa usaba para aliviar los dolores lumbares que lo aquejaban cotidianamente: eso también le salvó la vida, porque impidió que la daga rasgara el músculo cardíaco.

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Una imagen de Pablo VI tras sufrir el atentado en Manila

El séquito papal reaccionó inmediatamente. El secretario personal del Sumo Pontífice, monseñor Pasquale Macchi, fue el primero en tirarse contra el agresor para inmovilizarlo. Fue él quien lo entregó a la Policía. A la vez, el prelado estadounidense, monseñor Paul Marcinkus ayudó a reducir al atacante y a separarlo lo más posible del Papa. Kim Sou-hwan, el cardenal surcoreano, puso su cuerpo frente al del Sumo Pontífice para evitar cualquier nueva estocada.

Pablo VI tuvo un instante de desconcierto pero casi instantáneamente trató de mostrar serenidad a los que lo rodeaban. Le hizo un breve -pero firme- gesto de reproche al agresor, aunque sin levantar la voz. Siguió enseguida con el programa oficial que estaba previsto: caminó hacia el escenario y dio el discurso inaugural ante la multitud. No dijo nada sobre el ataque que acababa de sufrir. Pero su ropa lo delató: empezó a mancharse con sangre.

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Esa misma noche, escribió en su diario que había notado la sangre recién al momento de subir al auto oficial, cuando vio que gotas rojas en una de sus mangas. Primero pensó que había tocado a algún fiel lastimado, después entendió lo que había pasado. Recién cuando llegó a la nunciatura, donde iba a pasar la noche, descubrió la magnitud de sus heridas. La camisa estaba casi totalmente ensangrentada: la herida del pecho no le dolía pero era cercana al corazón.

Lo atendió su médico personal, que enseguida le aplicó la vacuna antitetánica y las curaciones necesarias. Le subió la fiebre y le recomendaron reposo, pero el Papa decidió mantener su agenda intacta para no sembrar el pánico a nivel mundial y para no defraudar a los miles de filipinos que querían verlo en su país.

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Surrealismo y búsqueda de fama

El hombre que quiso asesinar al Papa se llamaba Benjamín Mendoza y Amor Flores, un pintor boliviano que, al momento del atentado, tenía 35 años. Había crecido en una familia extremadamente pobre, en la que su madre llegó a ejercer la prostitución para poder mantener a sus hijos. Mendoza estudió en el prestigioso Colegio Salesiano y descubrió allí su talento para el arte y el dibujo, algo que además podía hacer con las dos manos al mismo tiempo.

Algunas de las obras creadas por Benjamín Mendoza Amor y Flores, el atacante del Papa.

Lo fascinó el surrealismo, así que decidió dedicar su vida a la pintura. Decidió además que esa sería la vía para denunciar las desigualdades e injusticias que observaba en la sociedad. Fue parte, como cadete, de la Escuela de Aviación de La Paz, y trabajó para la USIS, la agencia de información de los Estados Unidos ligada a la CIA durante la Guerra Fría. Pero su motivación no fue ideológica.

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Benjamín Mendoza y Amor Flores sufría un severo trastorno de personalidad y, a la vez, estaba desesperado por hacerse famoso a nivel mundial. Cuando ya estaba preso por el ataque que había perpetuado, confesó que su intención principal no era cometer un homicidio político o religioso, sino generar el impacto mediático suficiente como para catapultar su carrera artística y vender sus obras en todo el mundo. Sin embargo, lo primero que dijo cuando le preguntaron por qué había intentado matar al Papa fue que deseaba “liberar a la humanidad del fetichismo idólatra de la religión”. Dijo, también, que su objetivo siguiente era Richard Nixon.

Los años en Argentina

Antes del ataque en Manila, Mendoza había vivido diez años en Argentina. Llegó al país a fines de los 50, obnubilado por la efervescencia cultural que se vivía en Buenos Aires. Vivió sus años porteños entre la bohemia, la miseria y su desesperación por obtener reconocimiento artístico. En 1961, se instaló en Mar del Plata y convenció al dueño de un hospedaje de canjear la creación de dos murales decorativos por techo y comida. El hotel se llamaba “Manila”.

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Pasó unos meses en la Escuela de Bellas Artes y, para sobrevivir, pintaba retratos de las damas que iban a una peluquería coqueta de Recoleta. También ofrecía acuarelas decorativas en restoranes de la avenida Corrientes a cambio de comida. Nada funcionaba del todo, porque Mendoza no lograba vivir de su creación artística.

A medida que pasaban los años, las figuras que pintaba el artista eran cada vez más distorsionadas. Algunas galerías resonantes le abrieron sus puertas y hasta expuso en el Hotel Llao Llao. Llegó a la prestigiosa Galería Witcomb, a donde habían expuesto artistas como Antonio Berni y Benito Quinquela Martín, y vivió esa exposición como la consagración que esperaba. Pero quería más: un reconocimiento internacional.

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Raúl Barón Biza, el excéntrico aristócrata que se hizo amigo del hombre que atacaría al Papa.

Durante esos años, Mendoza se hizo muy amigo de Raúl Barón Biza, una de las figuras más excéntricas de la aristocracia argentina de esos años y el hombre que decidió tirarle ácido en la cara a su ex esposa en el preciso momento en el que se estaban divorciando, provocándole severas quemaduras y una depresión que, muchos años después, la llevaría al suicidio. Barón Biza se fascinó con la obra de Mendoza, a quien le encargó la ilustración de la tapa de su novela Todo estaba sucio, que se publicó en 1963.

38 meses y una fianza

La justicia filipina reaccionó enseguida tras el intento de homicidio de Pablo VI. Unos meses después del atentado se emitió la sentencia contra Mendoza, que contempló enormes atenuantes para la pena aunque el objetivo del ataque era nada menos que el Sumo Pontífice.

Se consideró que no se habían producido lesiones fatales y el artista fue condenado a cuatro años de cárcel y a la deportación inmediata. Tras 38 meses en prisión, y con una fianza que no alcanzaba los 700 dólares, ese hombre que se había perdido en la multitud disfrazado de sacerdote para cometer un asesinato recuperó la libertad.

El Papa perdonó públicamente a su agresor y hasta bendijo el crucifijo que Mendoza había utilizado para “completar” su caracterización como cura. El atacante, a la vez, prendió fuego una Biblia frente a los tribunales mientras ocurría el proceso judicial que terminaría en su condena.

Mendoza consiguió lo que quería: su nombre dio la vuelta al mundo. Y su obra también: sus pinturas se volvieron objeto de deseo para coleccionistas internacionales. Al fin y al cabo, eran la creación del hombre que había querido matar al Papa. Toda la obra pictórica que había producido hasta ese momento se vendió en apenas diez días, y a precios que Mendoza nunca había imaginado.

Pero su éxito comercial no lo salvó de la tragedia personal. Una multitud atacó salvajemente la casa de la familia Mendoza en La Paz. Su madre y sus hermanos fueron linchados hasta la muerte. El artista nunca se perdonó el destino de sus seres queridos.

Cumplió su condena en 1974, volvió unos meses a Bolivia y recuperó sus hábitos nómades. Su obra se expuso en más de 80 países y en 1975 se instaló en Roma, muy cerca del Vaticano. Su foto estaba pegada en todas las comisarías de la capital italiana. Huyó de la ciudad seis años después, cuando un disparo contra Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro reavivó la búsqueda de antiguos atacantes papales.

El mundo se olvidó de él, y Mendoza se instaló en Perú, ya con su salud mental muy deteriorada. Sus últimos tiempos fueron en condiciones materiales miserables, tal como había sido su infancia y varios pasajes de su vida. Murió a los 81 años, en 2014, en un hospicio para ancianos, completamente solo.