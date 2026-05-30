Brote de varicela en Neuquén: se detectaron cerca de 20 casos en una escuela

Escuela Provincial de Educación Técnica 3 donde detectaron los casos de varicela

El reciente brote de varicela registrado en la ciudad de Neuquén encendió la alerta sanitaria en el sistema educativo provincial. Las autoridades confirmaron cerca de 20 casos entre estudiantes de la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) 3, ubicada en el barrio Gregorio Álvarez. La propagación del virus entre alumnos de distintos cursos llevó a la suspensión de las clases presenciales hasta el 1 de junio, con el objetivo de limitar los contagios y proteger a la comunidad educativa.

La enfermedad, provocada por el virus varicela-zóster, comenzó a detectarse con casos aislados en un primer año de la secundaria, pero evolucionó rápidamente, alcanzando a otros niveles. De acuerdo con el seguimiento realizado por el Ministerio de Salud de Neuquén, también identificaron contagios en segundo y tercer año. Los primeros diagnósticos aparecieron durante las últimas semanas de mayo y que la investigación epidemiológica continúa en curso para evaluar la extensión y evolución del brote.

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La intervención temprana de las autoridades resultó clave para limitar la propagación del virus en la comunidad escolar y evitar un impacto mayor. LM Neuquén subrayó que la suspensión de clases busca cortar la cadena de transmisión y proteger especialmente a quienes pueden desarrollar complicaciones severas.

La confirmación oficial del brote llegó desde el Ministerio de Salud de Neuquén, que informó la realización de un seguimiento epidemiológico diario. El director provincial de Epidemiología, Martín Lammel, explicó en diálogo con LU5 que no existen antecedentes recientes de un brote similar en un colegio. Destacó que los equipos de Epidemiología trabajan junto con las autoridades escolares y el centro de salud local para identificar posibles personas vulnerables, como embarazadas e inmunosuprimidos.

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Hasta el momento, se acreditaron formalmente 10 casos positivos mediante certificados médicos, aunque el número podría elevarse debido a la presencia de alumnos con síntomas compatibles que aún no recibieron evaluación médica, según detalló Mejor Informado. El protocolo incluyó la realización de un relevamiento de contactos estrechos y la verificación de esquemas de vacunación en los menores involucrados.

Prevención contra la varicela

El Consejo Provincial de Educación (CPE) explicó que la decisión de suspender las actividades presenciales se adoptó de forma excepcional, dado que la varicela es una enfermedad altamente contagiosa, especialmente en ámbitos cerrados como las escuelas. El objetivo principal fue resguardar la salud tanto de los alumnos afectados como de sus compañeros, docentes y familiares.

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El Ministerio de Salud de Neuquén dispuso medidas de control tras la detección de contagios de varicela (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el ciclo escolar, las condiciones de convivencia en las aulas favorecen la aparición de brotes de varicela entre estudiantes, según explicaron los especialistas. Según los registros provinciales, en 2025 se reportaron entre 500 y 600 casos en la provincia de Neuquén, mientras que en los primeros meses de 2026 la cifra ronda los 200. Las autoridades sanitarias advirtieron que, aunque la mayor cantidad de contagios suele concentrarse durante el período escolar, la enfermedad puede detectarse en cualquier momento del año.

Además, remarcaron la importancia de completar el calendario de vacunación, que contempla dos dosis: una a los 15 meses y otra al ingreso escolar, a los 5 años. El episodio puso en primer plano la relevancia de las vacunas como principal herramienta para prevenir enfermedades transmisibles y reducir el impacto de los brotes en espacios de convivencia. “La vacuna antigripal reduce significativamente el riesgo de internación, complicaciones y fallecimientos”, informó Martín Lammel.

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Los especialistas recordaron que la varicela presenta un período de incubación de hasta 21 días, lo que podría derivar en la aparición de nuevos casos, incluso después de la detección de los primeros contagios. El seguimiento epidemiológico continuará durante las próximas semanas, resaltando la importancia de la articulación entre los sistemas de salud y educación para responder ante situaciones que afectan a toda una comunidad y garantizar el derecho de niños y adolescentes a estudiar en entornos seguros.