Tomó el auto de su padre sin autorización, chocó contra una casa, dejó dos heridos y huyó a pie con sus amigos

El Toyota Corolla terminó volcado sobre la calzada tras impactar contra un Peugeot 206 estacionado y el frente de una vivienda en la calle 609 de Villa Elvira

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Un Toyota Corolla negro terminó volcado sobre el asfalto de la calle 609, en el barrio de Villa Elvira, La Plata. Lo que había comenzado como una salida entre amigos derivó en un choque contra un auto estacionado y el frente de una vivienda, dos personas heridas y un padre que debió ser hospitalizado tras la reacción de los vecinos. El conductor tenía 17 años y el auto no era suyo.

Todo ocurrió alrededor de las 20.10 del domingo, cuando el adolescente tomó sin autorización el Corolla de su padre y salió a circular con al menos tres amigos. Según informó el medio local 0221, el joven, que reside en la zona, perdió el control del vehículo mientras transitaba entre las calles 122 bis y 123, impactó contra un Peugeot 206 que estaba estacionado y terminó volcando sobre la calzada.

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La fuerza del golpe arrastró al Peugeot contra el frente de una vivienda, con la que también colisionó el Corolla, y provocó daños en el alambrado perimetral de la casa.

Los dos ocupantes del Peugeot, un hombre de 29 años y otro de 34, resultaron heridos. Según el relato del propietario de la vivienda, los cuatro jóvenes que viajaban en el Corolla no esperaron a que llegara la policía: escaparon a pie apenas segundos después del impacto.

Los cuatro jóvenes que viajaban en el vehículo escaparon a pie sin esperar la llegada de los efectivos de la comisaría Decimosexta

El propietario precisó que, pese a la violencia del choque, ninguno de los ocupantes sufrió heridas de gravedad, aunque los hombres del Peugeot sí recibieron algunos golpes.

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La situación tomó otro cariz cuando el padre del menor se presentó en el lugar del siniestro. De acuerdo con el reporte policial, el hombre fue agredido por vecinos que se habían concentrado en la escena y debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran el Peugeot 206 prácticamente destruido y el alambrado de la casa contra la que se incrustó el Corolla con daños visibles.

Efectivos de la comisaría Decimosexta se hicieron presentes y realizaron las primeras actuaciones. Ambos vehículos fueron incautados y se tomaron declaraciones testimoniales para reconstruir la secuencia del siniestro.

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El padre del adolescente fue agredido por vecinos al presentarse en el lugar del siniestro y debió recibir atención médica en un hospital

La Policía Bonaerense trabaja para identificar y localizar al resto de los jóvenes que viajaban como acompañantes. La causa quedó caratulada como “lesiones culposas” y pasó a la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en delitos culposos en turno del Departamento Judicial de La Plata.

El episodio se produce en un contexto que los propios vecinos de la zona señalan con insistencia. Quienes residen en el tramo volvieron a reclamar la colocación de reductores de velocidad en la calle 609 para prevenir nuevos siniestros.

El reclamo tiene un trasfondo de cifras: en lo que va de 2026, el Gran La Plata acumula 53 muertes en accidentes de tránsito, lo que equivale a más de una víctima fatal por semana. Solo en octubre, el distrito ya registra tres fallecimientos: un hombre en la Ruta 2, un adolescente de 15 años atropellado por un colectivo de la Línea Este y un bebé de 10 días que murió al salir despedido de la camioneta en que circulaba junto a su familia tras ser embestida por otro vehículo.

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