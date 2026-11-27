Un niño transporta un gran cesto con follaje a través de un terreno árido con cultivos secos y tierra agrietada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mientras que el Congreso y el Ejecutivo se debaten por el Presupuesto de Guatemala el año electoral, un estudio elaborado por Save the Children reveló que las familias rurales afrontan una crisis alimentaria que los ha obligado a adoptar medidas de supervivencia como enviar a sus hijos a trabajar.

De acuerdo con el informe publicado este jueves 26 de noviembre en su sitio web la situación se agravó por la sequía asociada al fenómeno de El Niño, que redujo las cosechas y los ingresos de hogares dependientes de la agricultura, por lo que se han visto obligados a vender sus pertenencias, a endeudarse y a sacar a su hijos de la escuela.

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Según Save the Children, cuatro de cada diez familias consultadas en zonas afectadas aseguraron que tuvieron que desprenderse de bienes del hogar para conseguir dinero destinado a la compra de alimentos.

La organización alertó que la falta de lluvias golpeó con fuerza a comunidades agrícolas de El Quiché, en la sierra noroccidental del país.

Fotografía del 2 de septiembre de 2026 que muestra a Jesús Rodríguez posando con maíz que no se dio en su totalidad debido a la sequía en El Jícaro, Jutiapa, Guatemala.(EFE/ Alex Cruz)

Casi la mitad de los hogares perdió sus cosechas en El Quiché

La publicación se Save the Children se basa en una encuesta realizada en agosto entre más de 3.330 familias que mostró que el 47% perdió sus cosechas durante el último año. El relevamiento incluyó hogares de Quiché, una región donde la producción agrícola sostiene buena parte de la economía local.

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El 42% de las familias de áreas afectadas por la sequía indicó que vendió bienes o pertenencias para generar ingresos.

A su vez, cuatro de cada cinco hogares apoyados por Save the Children dependen de salarios obtenidos en trabajos agrícolas temporales, una fuente de ingresos que también se redujo ante la caída de la producción.

La organización señaló que algunas madres y padres migraron en busca de empleo temporal y dejaron a sus hijos al cuidado de familiares o hermanos mayores durante varios meses.

Una niña sostiene en brazos a un menor y le proporciona un biberón en una composición artística elaborada con trazos de lápiz y técnica de acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras familias pidieron prestado maíz o dinero a sus vecinos, una salida que profundizó sus deudas.

Rosa, una madre de 28 años residente en El Quiché, describió el impacto de la falta de lluvias en su comunidad.

“No se cosechó nada. Se perdió todo. Hicimos nuestra parte y sembramos, pero no obtuvimos nada a cambio”, afirmó. Según su testimonio, la mayoría de las familias del lugar tampoco logró recuperar lo invertido en la siembra.

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Uno de cada diez hogares retiró al menos a un niño de la escuela

La pérdida de ingresos también alcanzó a la educación. En las comunidades asistidas por Save the Children, uno de cada diez hogares informó que al menos un niño dejó de asistir a clases.

Las familias no pudieron cubrir gastos como libros y transporte o decidieron enviar a sus hijos a trabajar para reforzar los ingresos del hogar.

Moa Cortobius, asesora de resiliencia climática de Save the Children para América Latina y el Caribe, advirtió que la falta de alimentos puede derivar en problemas de nutrición, enfermedades, ausentismo escolar y mayor exposición a situaciones de explotación y abuso.

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Uno de cada diez hogares retiró a menores del sistema educativo debido a los costos escolares o para enviarlos a trabajar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El hambre no se limita a saltarse comidas. Los niños que no reciben suficiente comida nutritiva tienen más probabilidades de sufrir desnutrición, enfermar y faltar a la escuela”, sostuvo Cortobius.

También afirmó que muchas familias enfrentan la decisión de sacar a sus hijos del sistema educativo o enviarlos a trabajar para asegurar la comida diaria.

El 18% de la población no sabe cuál será su próxima comida

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) estimó que casi una de cada cinco personas en Guatemala, el 18% de la población, desconoce de dónde provendrá su próxima comida. El dato superó las previsiones iniciales sobre la situación alimentaria del país.

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Guatemala también registra una elevada tasa de retraso en el crecimiento infantil. El 47% de los niños menores de cinco años presenta baja estatura para su edad, de acuerdo con los datos citados por la organización.

El 47% de los niños menores de cinco años en el país registra baja estatura para su edad por retraso en el crecimiento.

Save the Children trabaja en el país desde 1976 y asistió a 150 mil personas en 2025. En Quiché brinda ayuda económica para alimentos, filtros de agua, promoción de higiene, protección infantil y apoyo psicosocial.

La entidad pidió a gobiernos, donantes y organizaciones civiles que actúen con base en las alertas tempranas antes de que la sequía profundice la crisis.