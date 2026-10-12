León XIV será internado por un nódulo pulmonar: cómo podría afectar su recuperación a la gira por Argentina, Uruguay y Perú

El papa León XIV será internado en el hospital Gemelli de Roma para tratar un nódulo pulmonar detectado en fase temprana

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A menos de un mes de una gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú, la agenda del papa León XIV quedó sujeta a la evolución de su salud. El pontífice informó que será internado para tratarse un nódulo en un pulmón, detectado en una etapa temprana y, según sus propias palabras, “bien focalizado”, un diagnóstico que obliga al Vaticano a revisar el alcance de los próximos compromisos.

León XIV comunicó la decisión al término del rezo del Ángelus, frente a los fieles. La confirmación institucional llegó después a través del vocero vaticano, Matteo Bruni.

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Por ahora, la información oficial se limita a la descripción que hizo el pontífice sobre un “nódulo en un pulmón localizado en fase temprana”.

El vaticanista Tito Garabal señaló en Infobae A las Nueve que la expresión “bien focalizado” permite situar el hallazgo antes de la operación, aunque no define las características de la lesión ni el tratamiento que se indicará.

El pontífice comunicó la necesidad de operarse al finalizar el rezo del Ángelus y el vocero Matteo Bruni confirmó la información

El dato que falta conocer es, precisamente, qué intervención se realizará. “Lo que hay que estar atento es saber qué tipo de cirugía le van a aplicar”, sostuvo Garabal, porque esa decisión permitirá estimar con mayor precisión la internación, la rehabilitación y el posible impacto sobre la gira sudamericana.

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El vaticanista explicó que las opciones pueden abarcar desde una práctica mínimamente invasiva hasta una cirugía abierta, con plazos de recuperación distintos. “Esto sí no se ha informado hasta ahora”, advirtió sobre la falta de precisiones, que mantiene en suspenso la confirmación del recorrido por los tres países.

El hospital Gemelli volverá a recibir a un Papa internado

La atención de León XIV estará a cargo del hospital Gemelli, en Roma, un centro con una extensa relación con el papado. Para Garabal, una cirugía menos invasiva podría reducir de forma considerable los tiempos médicos.

“Si es una cirugía mínimamente invasiva”, explicó Garabal, la permanencia en el hospital y el período de recuperación serían menores que los requeridos por una operación con una apertura quirúrgica más amplia.

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El tipo de intervención quirúrgica determinará la rehabilitación del Papa, que podría durar desde dos días hasta una semana

Bajo esa hipótesis, la internación podría extenderse entre dos y tres días, calculó Garabal, aunque insistió en que se trata de una proyección condicionada por la técnica que elija el equipo médico y por la evolución del pontífice tras la intervención.

El escenario cambiaría si los especialistas dispusieran una cirugía abierta. En ese caso, el Papa podría permanecer “casi una semana” en el Gemelli, según planteó el analista, quien subrayó que cualquier previsión depende de la evaluación clínica y del parte que emita el Vaticano después de la operación.

La gira sudamericana quedará sujeta al parte médico

La recuperación de León XIV será el factor que defina si se mantiene el viaje previsto para el mes próximo. Garabal destacó que se trata de una agenda de 12 días, con vuelos internacionales, traslados internos y actos masivos, y resumió la exigencia del programa al afirmar que “el viaje obviamente de León es agotador”.

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Antes de que se conociera la necesidad de la internación, la escala peruana ya había sido modificada: Cusco salió del itinerario. Garabal asoció esa decisión con la altura de la ciudad y consideró que “el tema pulmonar le va a jugar en contra al Papa” al momento de organizar una recorrida que demanda desplazamientos continuos.

El estado de salud de León XIV pone en duda la realización de la gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú en noviembre REUTERS/Remo Casilli

Sin embargo, no todas las alternativas implican cancelar la visita. “Se pueden modificar cosas”, planteó el vaticanista, al explicar que el Vaticano podría conservar las ceremonias principales y ajustar actividades, distancias o tiempos de descanso si la respuesta médica permite retocar el programa.

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Otra posibilidad es trasladar la gira a una fecha posterior. “Se puede reprogramar también, eventualmente”, dijo Garabal, quien señaló que la decisión dependerá del control posterior a la cirugía y de las indicaciones que reciba León XIV una vez que abandone el hospital.

Una demora sumaría obstáculos para la escala argentina

Para Garabal, una postergación prolongada abriría además un problema de calendario para la llegada del Papa a Argentina, que el año próximo tendrá elecciones. “Los papas no suelen ir a los países en año electoral”, afirmó el periodista, al evaluar las dificultades que implicaría mover la visita hacia ese período.

Una llegada en febrero podría conservar una ventana antes de que el proceso electoral concentre la agenda política. “Salvo que el papa diga: ‘Bueno, voy en febrero’”, deslizó Garabal, aunque señaló que las opciones para reordenar el cronograma son limitadas por la cantidad de compromisos ya previstos.

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El Vaticano contempla ajustar los tiempos de descanso de la gira o reprogramar el viaje según la evolución médica tras la cirugía REUTERS/Yara Nardi/

El analista también marcó la ausencia de una actividad con referentes del ámbito cultural argentino. “Lamento que no haya un encuentro con el mundo de la cultura”, expresó al referirse a un espacio que no figura dentro de los compromisos anunciados hasta ahora para esa escala.

Mientras el Vaticano prepara información sobre la operación y su recuperación, las diócesis continúan con la organización de actividades paralelas en el país. “Ya se están armando convocatorias en las plazas de todo el país”, indicó Garabal sobre las propuestas que acompañarían la eventual visita a Buenos Aires, Luján y Córdoba.

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