La operación del papa León XIV sorprendió al Gobierno y a la Iglesia de Argentina, pero los preparativos del viaje siguen sin cambios

El papa León XIV se reúne con el presidente argentino, Javier Milei, en el Vaticano, el 7 de junio de 2025. Vatican Media/Mario Tomassetti/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

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El anuncio del papa León XIV de que será sometido a una operación para extirparle un nódulo pulmonar sorprendió este domingo al Gobierno nacional y a las autoridades de la Iglesia argentina, cuando faltan menos de cuatro semanas para su llegada al país. La noticia abrió interrogantes sobre la visita prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque ninguno de los preparativos fue suspendido o modificado. Según pudo saber Infobae, los operativos de organización, logística y seguridad continúan según lo programado tanto a nivel nacional como provincial y municipal, incluido Luján, donde está prevista una de las celebraciones religiosas más importantes del recorrido.

La información fue confirmada a este medio por fuentes que siguen de cerca las tareas de organización de la visita papal. Hasta este domingo, los equipos involucrados en los preparativos no habían recibido instrucciones de la Santa Sede para introducir modificaciones en el itinerario ni alterar los dispositivos previstos para recibir al Pontífice. El criterio que prevalece entre los organizadores es continuar trabajando sobre el cronograma original y aguardar las comunicaciones oficiales del Vaticano.

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En el Gobierno nacional también hubo sorpresa por el anuncio. Ante una consulta específica de Infobae sobre si, después de conocerse la situación médica de León XIV, había existido alguna comunicación formal con el Vaticano, una fuente oficial respondió que, en principio, no se había producido ese contacto. La respuesta reflejó la información disponible durante la jornada, mientras la Casa Rosada siguió las novedades sobre la salud del jefe de la Iglesia católica.

Otra fuente con participación directa en la organización explicó que los responsables de los preparativos mantienen reserva sobre cualquier cuestión relacionada con la salud del Papa. La posición es transmitir exclusivamente la información difundida por la Santa Sede y por el propio Pontífice. Hasta el momento de la consulta tampoco habían recibido comentarios sobre eventuales cambios en el viaje o en las actividades programadas.

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El Gobierno argentino proyecta una participación de hasta siete millones de personas en las principales celebraciones

León XIV comunicó personalmente su situación médica este domingo, después del rezo del Ángelus, y posteriormente publicó un mensaje en sus redes sociales. Allí explicó que durante una revisión los médicos le detectaron un nódulo localizado en un pulmón, identificado en una etapa temprana, y le recomendaron una intervención quirúrgica para extirparlo.

La recuperación del Pontífice será clave para confirmar la gira sudamericana

“Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días”, escribió el Pontífice. También agradeció las manifestaciones de acompañamiento y pidió a los fieles que rezaran por él.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, estimó que la recuperación inicial demandaría alrededor de una semana. Ese plazo se convirtió en uno de los datos centrales para quienes siguen la organización del viaje sudamericano, aunque la evolución posterior dependerá de los resultados de la intervención y de las indicaciones médicas.

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El recorrido internacional tiene previsto comenzar el 6 de noviembre en Uruguay, continuar por la Argentina y finalizar en Perú, donde Robert Francis Prevost desarrolló una parte importante de su trayectoria pastoral. Se trata de una gira de once días que incluye numerosas actividades públicas, celebraciones religiosas, encuentros institucionales y desplazamientos entre diferentes ciudades.

La agenda del Pontífice en el país contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba

En la Argentina, León XIV tiene previsto desarrollar actividades en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. La agenda contempla reuniones institucionales, encuentros pastorales y tres grandes celebraciones religiosas, que demandan una coordinación entre autoridades nacionales, provinciales y municipales.

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Uno de los principales operativos se prepara alrededor de la Basílica de Luján, donde se espera una concentración multitudinaria de fieles. Allí intervienen autoridades eclesiásticas, organismos de seguridad y funcionarios municipales encargados de cuestiones vinculadas con los accesos, la circulación y los servicios necesarios para recibir a los asistentes.

En Córdoba, otra de las escalas centrales, los trabajos están concentrados en la organización de una celebración en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones. En Buenos Aires también se proyecta un encuentro masivo en el entorno del Monumento de los Españoles.

Las estimaciones que se manejan en el Gobierno nacional contemplan una participación de hasta siete millones de personas entre los principales encuentros. Esa proyección explica la dimensión de los operativos de seguridad y transporte que vienen diseñándose desde hace meses.

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Los operativos de logística y seguridad para la visita papal a la Argentina continúan según el cronograma previsto

En las reuniones preparatorias participaron el nuncio apostólico en la Argentina, Michael Wallace Banach; el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, entre otras autoridades.

También estaba prevista para los próximos días la llegada de una nueva delegación del Vaticano, integrada por especialistas en seguridad, para ajustar los últimos detalles de los desplazamientos del Pontífice. La coordinación incluye a las fuerzas federales y a los organismos provinciales y municipales que tendrán responsabilidades durante la visita.

La noticia sobre la operación tuvo una inmediata repercusión política. El presidente Javier Milei difundió un mensaje en su cuenta de X para expresar su acompañamiento al Papa y transmitirle deseos de recuperación.

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“Quiero hacerle llegar al papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, escribió el mandatario.

El tweet de Javier Milei

Milei agregó que desde el país se unían en oración por la salud del Pontífice, con la expectativa de que pudiera continuar guiando a la Iglesia después de superar la intervención.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof también se pronunció sobre la noticia y vinculó expresamente su mensaje con los preparativos de la visita. “Desde la Provincia de Buenos Aires acompañamos a @Pontifex en este momento y le deseamos una pronta y plena recuperación”, señaló.

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“A la espera de su histórica visita a nuestro país seguimos preparándonos para su llegada”, agregó Kicillof, en línea con la continuidad de los trabajos organizativos en territorio bonaerense.

Kicillof se sumó a los deseos de recuperación para el Papa

Desde Córdoba, el gobernador Martín Llaryora manifestó sus deseos de recuperación y recordó que la cirugía tendrá lugar a menos de un mes de la visita programada. También confirmó que la provincia continuará trabajando en la recepción de León XIV. “Mientras tanto, seguiremos preparando su llegada con mucha alegría y entusiasmo, con la esperanza de recibirlo muy pronto en nuestra tierra”, expresó.

Martín Llaryora manifestó sus deseos de recuperación y recordó que la cirugía tendrá lugar a menos de un mes de la visita programada

La Conferencia Episcopal Argentina difundió, por su parte, un comunicado firmado por su presidente, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, y por el secretario general, el obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro.

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“Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”, señalaron los obispos. También destacaron la serenidad con la que León XIV comunicó su situación y convocaron a los fieles a acompañarlo espiritualmente.

La intervención quirúrgica prevista para los próximos días y la evolución posterior del Pontífice serán determinantes para conocer si la gira sudamericana podrá desarrollarse conforme al programa original.

Mientras tanto, según pudo confirmar Infobae, la organización de la visita a la Argentina continúa sin modificaciones. Los responsables de los operativos nacionales, provinciales y municipales mantienen sus cronogramas y esperan que la Santa Sede comunique cualquier decisión sobre el itinerario. Hasta ahora, el viaje sigue previsto para noviembre y los preparativos avanzan sobre la agenda establecida.