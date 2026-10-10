Sociedad

El vuelo que apagó una generación del Ballet Estable del Teatro Colón: Neglia, Fontenla y siete bailarines que nunca llegaron a Trelew

Eran la élite de la danza clásica argentina que había recibido reconocimiento internacional. Fontenla había sido elegida por Rudolf Nuréyev para protagonizar “Cascanueces”. El 10 de octubre de 1971, una falla en el avión que llevaba a los bailarines a una función en la ciudad patagónica truncó sus vidas y conmocionó al país

Neglia Fontenla
Fotografía tomada meses antes de la tragedia. En el primer escalón de la escalera está Norma Fontenla y a su lado, sonriente, José Neglia.
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El 10 de octubre de 1971, José Neglia, Norma Fontenla y otros siete integrantes del Ballet Estable del Teatro Colón murieron cuando el avión que debía llevarlos a Trelew, se precipitó sobre el Río de la Plata. La noche en que deberían haber brillado en el escenario del Teatro Español, una función a beneficio, la tragedia había truncado para siempre sus carreras y sus vidas.

José Neglia, de 42 años, había ofrecido esa mañana una función a beneficio de niños con discapacidad en el Teatro Coliseo. Interpretó El Niño brujo, una obra costumbrista ambientada en el oeste estadounidense y creada por el coreógrafo inglés Jack Carter. Después de almorzar con su esposa y sus dos hijos en la costanera, se dirigió a Aeroparque. Esa noche debía presentarse en Trelew junto con Norma Fontenla, Carlos Santamarina, Margarita Fernández, Carlos Schiaffino, Martha Raspanti, Sara Bochkovsky, Rubén Estanga y Antonio Zambrana.

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La función estaba destinada a recaudar fondos y el grupo debía regresar al día siguiente. El martes comenzarían los ensayos para una gira por Estados Unidos.

Dos figuras del Teatro Colón y una generación de bailarines

Norma Fontenla, de 41 años, se había formado en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico y en la Escuela de Baile del Teatro Colón. En 1967 participó en Giselle junto a Margot Fonteyn y Rudolph Nureyev.

La bailarina también integró el Ballet de Río de Janeiro, con el que actuó en las principales salas de Europa. En 1968 obtuvo el premio a la mejor bailarina argentina en el Festival Mundial de la Danza de París. Nuréyev, uno de los bailarines más destacados del siglo XX, la eligió en 1971 para compartir los papeles principales de Cascanueces, de Tchaikowsky, en el Teatro Colón. Fontenla y Neglia habían alcanzado una popularidad inusual para los intérpretes de danza clásica y llegaron a superar los 50 puntos de audiencia durante una participación en Teleonce.

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Neglia había comenzado a estudiar danza clásica a los 12 años y a los 19 ya era primer bailarín del Colón. Recibió el premio Nijinsky, una distinción de la coreografía, y la revista especializada Opus lo distinguió en el festival parisino de 1968 como mejor bailarín, mientras que Fontenla fue elegida mejor bailarina.

Fotografía en blanco y negro de una bailarina con tutú y tiara junto a un bailarín sobre un escenario iluminado
Norma Fontenla y José Neglia, las grandes figuras de Ballet Estable del Teatro Colón, poco antes de la tragedia (Imagen mejorada con IA)

El crecimiento de esa generación estuvo ligado a la creación, en 1960, del Instituto Superior del Arte. Su primer director fue Enrique Siveri y varios de sus alumnos alcanzaron reconocimiento internacional.

El Teatro Español esperaba a los artistas desde su edificio de la calle 25 de Mayo, frente a la Plaza Independencia. La sala original, levantada en 1912 en la esquina de San Martín y Bell, había sido destruida por un incendio en 1918; el nuevo teatro fue inaugurado el 12 de febrero de 1920.

La caída en el Río de la Plata y el duelo colectivo

El grupo abordó un Beechcraft 65 Queen Air, matrícula LV-JOC, un bimotor a pistón con capacidad para piloto, copiloto y nueve pasajeros. El despegue estaba previsto para las 19.

A unos 500 metros de la cabecera de pista, el piloto Orlando Golotyléc informó a la torre de control que la aeronave sufría desperfectos y que regresaría. El avión viró a baja altura sobre el río y su última comunicación advirtió que se precipitaban al agua.

Avión Neglia Fontenla
El momento en que el avión en el que viajaba el ballet estable del Teatro Colón es sacado de las aguas del Río de la Plata. Fotografía publicada por el diario La Razón

Uno de los motores había perdido potencia. La aeronave cayó entre la Dársena E y el muelle del Club de Pescadores, y las condiciones del río dificultaron el trabajo de los buques de Prefectura, buzos, helicópteros y una grúa.

El aparato fue reflotado al día siguiente. Murieron el piloto y los nueve pasajeros.

El velatorio se realizó en el Salón Dorado del Teatro Colón desde el 11 de octubre hasta el 12 y reunió a unas 3.500 personas. Miles de ramos de flores fueron colocados en las rejas del teatro.

Antes de que el cortejo partiera el 13 de octubre hacia el Cementerio de la Chacarita, asistió el presidente Alejandro A. Lanusse. Todos fueron sepultados en la galería 19, excepto Antonio Zambrana, enterrado en Olivos, y Sara Bochkovsky, en La Tablada.

Un año después se inauguró en la esquina de Tucumán y Libertad, en la Plaza Lavalle y frente al Colón, una obra escultórica de Carlos de la Cárcova con una fuente diseñada por el arquitecto Ezequiel Cerrato. El monumento representa a Fontenla y Neglia.

La placa del homenaje incluye estos versos:

“Por aquí, tantas veces, pasamos. / Nos detuvimos a envolvernos de luz. / A bañarnos en el color de las frondas / a recomponer, en movimiento y en gestos, / la constante maravilla de la creación / y aquí queremos permanecer / bajo este cielo, / estos árboles. / Y esta intensidad / que no nos olvidan / y que no olvidamos”.

Escultura de Norma Fontenla y José Neglia frente al Teatro Colón
Escultura de Norma Fontenla y José Neglia frente al Teatro Colón

En 2021, cuando se cumplió el cincuenta aniversario de la tragedia, la Ciudad de Buenos Aires volvió a instalar en la fuente de la Plaza Lavalle la escultura dedicada a los bailarines. La pieza realizada en bronce había sido trasladada en 2019 a los talleres de Monumentos y Obras de Arte (MOA) debido al deterioro de su base y a daños en las soldaduras. Allí se construyó el brazo faltante, se reforzó el apoyo y se efectuó una limpieza manual del material. Luego, la escultura regresó a su pedestal original, frente al Teatro Colón, donde permanece instalada desde hace décadas.

En el frente del Teatro Español de Trelew, otra placa recuerda a los nueve artistas que nunca llegaron esa noche.

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