Sociedad

El conductor que arrastró a un agente con su auto en Córdoba fue condenado tras un trámite judicial exprés

El hecho ocurrió en septiembre, cuando el automovilista de 22 años evitó un control y arrastró al inspector municipal durante 5 cuadras

El hecho ocurrió en la ciudad de Córdoba cuando el conductor de un Chevrolet Corsa intentó evadir un control de tránsito en Nueva Córdoba
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Un conductor de 22 años que arrastró a un inspector municipal en el capot durante cinco cuadras fue condenado a más de 2 años por los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada y resistencia a la autoridad, en un proceso que se resolvió en apenas dos semanas. El hecho ocurrió el pasado 23 de septiembre y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la ciudad de Córdoba.

La condena recayó sobre el joven automovilista, identificado como T.C.F., juzgado mediante el Sistema Integral de Flagrancia en una audiencia en la que intervinieron el fiscal Pablo Cuenca Tagle y el Juzgado a cargo de Pablo Agustín Cafferata. Allí se dispuso un total de 2 años y 4 meses de prisión de ejecución condicional.

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Además de la pena en suspenso, el tribunal ordenó la inhabilitación para conducir vehículos automotores por cuatro años y el decomiso del vehículo con el que protagonizó el episodio, de acuerdo con la información del medio local El Doce TV.

Captura de cámara de seguridad en la que un automóvil oscuro embiste a un inspector con chaleco reflectante en una calle
La policía local interceptó el vehículo a cinco cuadras del inicio de la persecución sobre el bulevar Chacabuco

Para solicitar las sanciones, la fiscalía consideró como agravantes que el hecho tuvo lugar en una zona con alta circulación de vehículos y peatones, y que el conductor no detuvo la marcha pese a los gritos de la víctima para que frenara. La causa llegó a sentencia condenatoria en 14 días de tramitación a través del sistema de audiencias tempranas y oralidad, y la resolución contó con la conformidad del inspector afectado.

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Los hechos se remontan al miércoles 23 de septiembre, cuando efectivos de la Policía de Córdoba colaboraban con personal municipal en un operativo de control de tránsito en la intersección de Deodoro Roca y Plaza España, en el barrio Nueva Córdoba. Cerca de las 23.30, un Chevrolet Corsa rojo intentó evadir el procedimiento. En esa maniobra, el vehículo embistió al inspector, que quedó tendido boca abajo sobre el capot, sujetándose de los laterales del parabrisas mientras el auto continuaba su marcha por bulevar Chacabuco.

Una grúa engancha y levanta la parte delantera de un automóvil rojo sobre el asfalto durante la noche
La Justicia de Córdoba dictó la inhabilitación para manejar durante cuatro años y ordenó el decomiso del automóvil utilizado en la fuga

Lo que siguió quedó registrado en las cámaras del 911: el agente, con su chaleco verde flúor bien visible, permaneció sobre el vehículo mientras peatones y otros conductores gritaban al joven para que frenara y reclamaban la intervención policial. En un primer momento, otro inspector intentó detener al conductor desde la puerta del auto, sin éxito. Siguió avanzando.

La persecución policial logró interceptar el vehículo en bulevar Chacabuco al 459, a metros del cruce con bulevar Illia, cinco cuadras después del inicio del episodio. Allí los uniformados hicieron bajar al joven y procedieron a su aprehensión frente a testigos, mientras el Corsa quedaba secuestrado. El inspector municipal resultó ileso y rechazó ser asistido por un servicio de emergencias.

Un caso similar en General Pacheco

El pasado 14 de septiembre, luego de atropellar con una motocicleta a un efectivo de tránsito y escapar, una mujer fue detenida en la localidad de General Pacheco, en una secuencia registrada por cámaras de seguridad. Después de ser aprehendida, la conductora arrojó resultado positivo en alcoholemia y THC.

La sargento Natalia Elizabeth Rodríguez (39) fue identificada como la damnificada. Como consecuencia del embiste, sufrió politraumatismos y una fractura en el brazo radiocúbito derecho. En ese entonces se encontraba estable y fuera de peligro en un hospital de la zona al que fue trasladada.

La mujer manejaba una moto cuando había sido detenida durante un operativo. Fue aprehendida en General Pacheco y dio positivo tanto de alcoholemia como de THC

El hecho ocurrió en la intersección de la Ruta 197 y la calle La Rioja, mientras personal del Municipio de Tigre realizaba un operativo de control vehicular. Según detectaron las cámaras del sistema de monitoreo, una mujer que circulaba en motocicleta evitó deliberadamente el control, embistió a un policía y siguió su recorrido sin frenar.

La alerta llevó a que la central de monitoreo pusiera en marcha el protocolo de seguimiento. La persecución de la conductora fue iniciada por móviles del Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a través de distintas arterias del partido. La búsqueda continuó hasta el cruce de Juan Ruiz de Alarcón y Boulogne Sur Mer, donde los agentes consiguieron interceptarla tras cortarle el paso.

La arrestada tiene 25 años y fue identificada con las iniciales A. M. R. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron la Gilera Smash en la que se movilizaba.

La mujer fue sometida a los controles correspondientes y el test de alcoholemia registró 1,19 gramos por litro de sangre, mientras que el narcotest resultó positivo para tetrahidrocannabinol (THC).

La investigación fue caratulada como “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de General Pacheco, con intervención de la Comisaría 2da de Tigre.

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