Sociedad

Video: atropelló a una inspectora de tránsito, se fugó y terminó detenida tras una intensa persecución

La mujer manejaba una moto cuando había sido detenida durante un operativo. Fue aprehendida en General Pacheco y dio positivo tanto de alcoholemia como de THC

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En una secuencia que quedó grabada por cámaras de seguridad, una mujer terminó detenida en la localidad de General Pacheco después de atropellar a un efectivo de tránsito y darse a la fuga. Tras su aprehensión, la conductora dio positivo en alcoholemia y THC.

El incidente se registró en el cruce entre la Ruta 197 y la calle La Rioja, donde personal del Municipio de Tigre llevaba adelante un operativo de control vehicular. Las cámaras del sistema de monitoreo detectaron que una mujer a bordo de una motocicleta esquivó el operativo de forma deliberada, embistió a un policía y continuó su marcha sin detenerse.

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A partir de esa alerta, la central de monitoreo activó el protocolo de seguimiento. Móviles del Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires iniciaron la persecución de la conductora por distintas arterias del partido. El operativo de búsqueda se extendió hasta la intersección de Juan Ruiz de Alarcón y Boulogne Sur Mer, donde los agentes lograron cortarle el paso e interceptarla.

Atropelló a una inspectora de tránsito, se fugó y terminó detenida tras una intensa persecución
La motociclista atropelló a una agente de tránsito en un control

Una vez inmovilizada, la mujer fue sometida a los controles correspondientes. Tanto el test de alcoholemia como el narcotest arrojaron resultado positivo, lo que derivó en su detención inmediata. Fue trasladada a una dependencia policial de la zona para continuar con las actuaciones de rigor.

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El Municipio de Tigre señaló que el operativo fue posible gracias a la coordinación entre sus fuerzas y el sistema tecnológico de seguridad del distrito. Actualmente, el partido cuenta con más de 130 móviles destinados al patrullaje de calles y vías navegables, además de más de 2.000 cámaras de vigilancia distribuidas en distintos puntos del territorio.

Una mujer trans atropelló a una inspectora en Palermo, chocó contra un patrullero y fue detenida

Un episodio de características similares ocurrió en marzo de este año en la Ciudad de Buenos Aires. En las primeras horas de esa madrugada, efectivos de la Policía de la Ciudad interceptaron a una mujer trans de 45 años, identificada como Beatriz, que conducía de manera zigzagueante en la intersección de las avenidas Valentín Alsina y Ernesto Tornquist, en los Bosques de Palermo.

Una mujer trans alcoholizada atropelló a una inspectora de la Policía de la Ciudad en los Bosques de Palermo

Al ser detenida, Beatriz descendió del vehículo visiblemente bajo los efectos del alcohol y, vestida únicamente con lencería, solicitó ser asistida por personal femenino. Sin embargo, al momento de ser identificada, se tornó agresiva, volvió a subirse al automóvil e intentó escapar. Una inspectora que se había colocado al costado del rodado fue atropellada cuando la conductora arrancó de improviso. El resto de los efectivos no logró frenarla a tiempo.

La fuga duró apenas unos 800 metros: Beatriz chocó de atrás contra un patrullero en la calle Andrés Bello, donde finalmente fue reducida. Durante el procedimiento de detención, otro oficial resultó lesionado. Los dos efectivos afectados fueron trasladados al Hospital Rivadavia con politraumatismos, sin riesgo de vida, según informó la Policía de la Ciudad

Por disposición de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la doctora Tamara Cristini, se ordenó la detención de la imputada, el secuestro del vehículo y se labraron actas por los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad.

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