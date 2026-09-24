Córdoba: un conductor escapó de un control de tránsito, arrastró a un inspector por cinco cuadras y fue detenido

Las cámaras de seguridad del 911 lograron grabar el momento exacto del hecho

Guardar

Un conductor de 22 años fue detenido en la madrugada del miércoles en el barrio Nueva Córdoba después de intentar evitar un control vehicular y embistió a un inspector de tránsito que se sujetó sobre el capó de su automóvil durante cinco cuadras. El episodio quedó registrado en video.

Todo ocurrió cerca de las 23.30, en la intersección de Deodoro Roca y Plaza España, donde efectivos de la Policía de Córdoba colaboraban con personal municipal en un operativo de control de tránsito. Fue allí donde un Chevrolet Corsa rojo intentó evadir el procedimiento. En esa maniobra, el vehículo chocó contra el inspector, quien quedó tendido boca abajo sobre el capó, sujetándose de los laterales del parabrisas mientras el auto continuaba su marcha.

PUBLICIDAD

El inspector de tránsito quedó sujetado del parabrisas del Chevrolet Corsa durante un recorrido de cinco cuadras

Un video tomado por cámaras de seguridad del 911 captó la secuencia completa. En las imágenes se distingue al agente, con su chaleco verde flúor, mientras el automóvil circulaba por bulevar Chacabuco a plena vista de peatones y otros conductores que gritaban al conductor para que frenara y reclamaban la intervención policial. Pese a los pedidos, el hombre siguió avanzando. Incluso, en un principio, otro inspector intentó frenar al conductor desde la puerta, pero no lo logró.

Los efectivos iniciaron una persecución del auto y lograron detener la marcha del auto en bulevar Chacabuco al 459, a metros del cruce con bulevar Illia. Allí procedieron a la aprehensión del conductor y el vehículo quedó secuestrado. El registro fílmico también captó el momento en que los uniformados hicieron bajar al joven y lo arrestaron frente a testigos.

PUBLICIDAD

El inspector municipal resultó ileso y manifestó que no requería asistencia de un servicio de emergencias. El conductor fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

El agente municipal resultó ileso tras el hecho y rechazó la asistencia de un servicio de emergencias

Ya había pasado un episodio similar

En abril de 2025, un conductor de una aplicación de viajes fue detenido por la Policía de Córdoba tras intentar eludir un control vehicular, embestir a un efectivo, arrastrarlo sobre el capot durante seis cuadras y escapar para evitar que le retuvieran el auto. Entre los pasajeros viajaba una niña de 4 años.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en tanto, comunicaron que solicitaron la suspensión de la licencia del conductor, de 38 años, cuyo carnet de conducir está radicado en la capital cordobesa.

PUBLICIDAD

También señalaron que las autoridades locales lo notificarían para que se someta a los exámenes pertinentes con los que deberá aprobar para recuperar la licencia.

Todo ocurrió después de las 20, en el cruce del bulevar San Juan y la Avenida Vélez Sarsfield, donde estaba instalado un control policial. Por el lugar circulaba un Volkswagen Gol Trend que trasladaba pasajeros mediante una aplicación de viajes.

“Mientras el uniformado se encontraba de servicio adicional junto a inspectores municipales, fueron al control del vehículo, ya que al parecer se encontraba con pasajeros. En esa circunstancia, el uniformado intentó detener la marcha, cuando el conductor lo embistió, que posteriormente huyó del lugar”, informaron fuentes policiales a Infobae.

PUBLICIDAD

Un antecedente similar ocurrió en abril de 2025 en el cruce de bulevar San Juan y avenida Vélez Sarsfield

A bordo del capó del vehículo, el policía fue arrastrado seis cuadras hasta la intersección de Artigas y San Juan, en Bº Güemes.

Luego se desplegó un operativo en el Country Las Delicias, donde fue localizado y detenido el sospechoso, que quedó a disposición de la Justicia. El automóvil también fue secuestrado.

La Policía de Córdoba indicó a este medio que el conductor escapó de la escena “por miedo al secuestro del vehículo” y que no descartan ninguna hipótesis. El efectivo, por su parte, fue llevado al Policlínico Policial, donde permanece internado en observación con heridas leves y fuera de peligro.

PUBLICIDAD

Más tarde, la ANSV solicitó la suspensión del conductor y remarcó la gravedad del episodio al confirmar que una niña de 4 años se encontraba entre los pasajeros. Su conducta fue calificada como “temeraria”.