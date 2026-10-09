Dos choques múltiples en CABA involucraron a seis vehículos: hay dos heridos

Vista aérea del accidente ocurrido esta mañana en Avenida del Libertador y República Árabe de Siria, en donde se ve cómo el siniestro afectó el tránsito en la zona, desde la óptica del drone de Infobae

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Esta mañana se produjeron dos choques múltiples, que involucraron a tres autos cada uno, y dejaron como saldo a un hombre y una mujer trasladados por el SAME a hospitales de la zona.

El primero de ellos ocurrió en el cruce de Avenida del Libertador y República Árabe Siria, pleno barrio porteño de Palermo, donde un taxi colisionó contra otros dos vehículos.

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Personal del SAME y de la Policía de la Ciudad asisten a un herido que fue trasladado al Hospital Fernández, luego de la triple colisión sobre Avenida del Libertador (Prensa SAME)

Un hombre de 87 años, pasajero del taxi, fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Fernández. La circulación permanecía afectada en esa zona ya que el impacto se produjo en medio de la avenida lo que obligó al tránsito a dividirse en dos carriles bien demarcados, tal como muestran las imágenes del dron de Infobae.

El otro incidente vial se produjo sobre la autopista Dellepiane, precisamente entre las avenidas Argentina y Escalada, sentido Ciudad de Buenos Aires. Tres vehículos impactaron en fila.

Así quedó uno de los automóviles y el taxi luego de la triple colisión en Avenida del Libertador

Allí, una mujer fue llevada al Hospital Grierson. Los demás conductores fueron evaluados en el lugar y no necesitaron traslado.

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