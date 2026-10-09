Dos choques múltiples en CABA involucraron a seis vehículos: hay dos heridos

Esta mañana se produjeron dos choques múltiples, que involucraron a tres autos cada uno, y dejaron como saldo a un hombre y una mujer trasladados por el SAME a hospitales de la zona.
El primero de ellos ocurrió en el cruce de Avenida del Libertador y República Árabe Siria, pleno barrio porteño de Palermo, donde un taxi colisionó contra otros dos vehículos.
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Un hombre de 87 años, pasajero del taxi, fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Fernández. La circulación permanecía afectada en esa zona ya que el impacto se produjo en medio de la avenida lo que obligó al tránsito a dividirse en dos carriles bien demarcados, tal como muestran las imágenes del dron de Infobae.
El otro incidente vial se produjo sobre la autopista Dellepiane, precisamente entre las avenidas Argentina y Escalada, sentido Ciudad de Buenos Aires. Tres vehículos impactaron en fila.
Allí, una mujer fue llevada al Hospital Grierson. Los demás conductores fueron evaluados en el lugar y no necesitaron traslado.
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