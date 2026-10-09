Celulares y redes sociales en menores: qué cambios impulsa Meta y cuáles son los riesgos del uso excesivo

Meta impulsará límites diarios de uso y restricciones nocturnas tras un acuerdo con 47 estados de Estados Unidos

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La expansión del uso de celulares y redes sociales entre chicos y adolescentes trasladó a gobiernos, escuelas, familias y empresas tecnológicas una discusión que ya excede la edad del primer teléfono. Las horas de pantalla, el descanso, la exposición a desconocidos y las herramientas de control forman parte de un debate que volvió a tomar impulso tras una negociación de Meta con 47 estados de Estados Unidos para introducir cambios en Facebook e Instagram destinados a usuarios menores de edad.

El analista Emmanuel Ferrario planteó en Infobae A las Nueve que la responsabilidad no puede recaer únicamente en padres y escuelas. “Ahora también hablemos de las empresas”, sostuvo al cuestionar el diseño de aplicaciones que buscan prolongar la atención de los usuarios. Según explicó, el acuerdo contempla un pago de USD 17.000 millones y medidas que Meta debería implementar en los próximos años.

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Entre las modificaciones mencionó límites diarios de uso para menores, restricciones nocturnas, la posibilidad de ocultar los “me gusta” y cambios en la reproducción de contenidos. “Para mí lo más interesante son los cambios estructurales”, afirmó.

El acceso a redes sociales alcanza al 97 por ciento de los jóvenes en Argentina y el primer celular llega a los 9,6 años REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

El acceso a las redes empieza antes y se extiende durante más horas

El alcance de las plataformas entre menores ayuda a explicar la dimensión de la discusión. Ferrario citó cifras según las cuales el 83% de los jóvenes menores de 17 años accede a redes sociales a nivel global. En las zonas urbanas de América Latina, ese porcentaje llega al 90% y, en Argentina, al 97%, de acuerdo con los datos expuestos por el analista.

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El tiempo de uso es otro de los puntos de preocupación. “A nivel global el promedio es cinco horas”, señaló Ferrario, frente a las hasta dos horas que atribuyó a recomendaciones pediátricas y de la Organización Mundial de la Salud.

También citó un estudio del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y el IDBA, según el cual los chicos pasan en promedio seis horas y diez minutos diarios en redes sociales. El primer celular, agregó, llega a los 9,6 años en Argentina, de acuerdo con un relevamiento de Unicef.

Los chicos en la Ciudad de Buenos Aires pasan un promedio de seis horas y diez minutos diarios en plataformas digitales REUTERS/Yves Herman/File Photo

El uso nocturno puede afectar el descanso y la atención

Ferrario vinculó la conexión durante la noche con dificultades para dormir. Aludió al “vamping”, un término que describe a jóvenes que permanecen conectados hasta altas horas y reducen su descanso. Según indicó, un estudio realizado en España detectó que el 21% sigue en línea después de las 00.00.

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La exposición a las pantallas puede alterar procesos relacionados con la melatonina, explicó el analista. “Entonces dormís mal”, resumió. También señaló que el 37% de los chicos presenta somnolencia, un cuadro asociado con el descanso insuficiente y el uso nocturno del teléfono.

Entre las consecuencias que enumeró figuran problemas de concentración y atención, ansiedad, angustia, enojo y mal humor al momento de dejar el dispositivo. A esos efectos sumó molestias físicas como fatiga visual, dolores cervicales y problemas posturales.

Ferrario citó proyecciones de la Asociación Británica Oftalmológica que estiman que el 40% de los menores de 17 años tendrá miopía en 2050. También advirtió que la forma de sostener el teléfono, su tamaño y la inclinación de la cabeza pueden afectar la cervical y la espalda.

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La Unión Europea evalúa un marco regulatorio que restringe el acceso autónomo a redes sociales antes de los 13 años REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Grooming y ciberacoso, entre los riesgos que requieren intervención

El uso de redes y juegos en línea también plantea riesgos vinculados al grooming, el bullying y el ciberacoso. “Son delitos”, advirtió Ferrario, quien pidió que los chicos y sus entornos busquen ayuda y denuncien estas situaciones.

De acuerdo con la Red de Grooming Latinoamericana, seis de cada diez chicos reconoce que conversa con desconocidos en redes sociales o videojuegos. El analista recordó que la línea 137 y el WhatsApp 11 3133 1000 reciben denuncias por grooming, ciberacoso y bullying.

La regulación de las plataformas está en discusión en Australia, Francia, Inglaterra y la Unión Europea. Algunas propuestas fijan prohibiciones de acuerdo con la edad, mientras otras priorizan el acompañamiento de los adultos durante la adolescencia.

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Ferrario mencionó un modelo en análisis para la Unión Europea que restringiría el acceso autónomo antes de los 13 años y prevé acompañamiento familiar entre los 13 y los 15. A partir de esa edad, el esquema contempla una mayor autonomía digital, aunque las reglas varían según cada país.

Para el analista, la respuesta requiere la participación del Estado, las escuelas, las empresas y las familias, junto con la escucha de los propios chicos sobre lo que les ocurre en Internet.

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