Sociedad

Un ex gobernador de Santa Cruz chocó contra un guanaco cuando viajaba por la Ruta 3 y su auto quedó destruido

Se trata de Arturo Puricelli, quien también supo ser ministro de Defensa y Seguridad durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Iba junto a su esposa y se dirigía a El Chaltén

Automóvil rojo con la parte delantera destruida y el capó abierto al costado de una ruta asfaltada en una zona rural
Arturo Puricelli chocó contra un guanaco en la Ruta Nacional 3, cerca del paraje Monte León, mientras viajaba hacia El Chaltén (Diario Nuevo Día)
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El ex gobernador de la provincia de Santa Cruz, Arturo Puricelli, tuvo un brutal choque en la Ruta Nacional 3 cuando embistió a un guanaco que estaba en el medio de la calzada. El impacto fue de tal violencia que todo el frente de su vehículo quedó destruido.

Según informó ADN, el ex mandatario provincial viajaba junto a su esposa cuando se topó con el animal salvaje en el medio de la calzada. El episodio ocurrió a la altura del paraje Monte León, cuando la pareja viajaba rumbo a la localidad de El Chaltén.

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De acuerdo a la reconstrucción, el animal habría ingresado de forma repentina a la calzada mientras la camioneta circulaba por la ruta, por lo que Puricelli no habría tenido margen para esquivarlo. Las fotografías tomadas luego del siniestro muestran el frente del vehículo con daños severos, aunque las imágenes por sí solas no permiten determinar a qué velocidad se desplazaba el rodado ni la mecánica exacta del impacto.

Automóvil rojo con la parte delantera destruida y el capó abierto al costado de una ruta asfaltada en una zona rural
La camioneta del ex mandatario registró destrucción en la parte frontal tras embestir al animal en la calzada (Diario Nuevo Día)

Tras el episodio, Puricelli y su esposa fueron asistidos de forma preventiva y trasladados hasta la localidad de Comandante Luis Piedra Buena para recibir atención médica. Según trascendió, ambos se encontraban en buen estado de salud y fuera de peligro. Los dos ocupantes solo habrían sufrido golpes menores como consecuencia del choque, y la intervención sanitaria respondió a un protocolo de precaución ante la violencia del impacto, sin que hasta el momento se informaran lesiones de gravedad.

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Puricelli es una figura de extensa trayectoria dentro de la política argentina, con raíces profundas en Santa Cruz. Perteneciente al Partido Justicialista (PJ), fue el primer gobernador de la provincia tras el retorno de la democracia en Argentina, cargo que ejerció entre 1983 y 1987. Su gestión se desarrolló en un período de reconstrucción institucional luego de la última dictadura militar, lo que le otorgó un lugar particular en la historia política santacruceña.

Arturo Puricelli ejerció como el primer gobernador de Santa Cruz tras el retorno de la democracia entre 1983 y 1987
Arturo Puricelli ejerció como el primer gobernador de Santa Cruz tras el retorno de la democracia entre 1983 y 1987

Décadas después, el dirigente regresó al primer plano de la administración nacional durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. En 2006 presidió Fabricaciones Militares; en diciembre de 2010 fue designado ministro de Defensa de la Nación, función que desempeñó hasta 2013. En junio de ese mismo año asumió como ministro de Seguridad de la Nación, cargo que mantuvo hasta diciembre de 2013.

Su historia también está estrechamente ligada a El Chaltén, el destino al que se dirigía el día del accidente. Puricelli tuvo un papel central en la creación de esa localidad santacruceña, fundada en octubre de 1985 mientras se desempeñaba como gobernador de la provincia.

Otro ex gobernador que protagonizó un choque

En junio de este año, Ángel Rozas, ex gobernador de la provincia de Chaco entre 1995 y 2003, fue protagonista de un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 810 de la Ruta Nacional 11, en jurisdicción de la localidad de Guadalupe Norte, provincia de Santa Fe.

El ex gobernador de Chaco Ángel Rozas protagonizó un choque contra un colectivo en la Ruta Nacional 11 en Santa Fe
El ex gobernador de Chaco Ángel Rozas protagonizó un choque contra un colectivo en la Ruta Nacional 11 en Santa Fe

Rozas, de 76 años, circulaba al volante de un Honda ZR-V acompañado por su hermano José Alberto Rozas, de 78, cuando el vehículo impactó contra el lateral izquierdo de un colectivo de una empresa de turismo oriunda de Santo Tomé. El ómnibus circulaba en sentido sur-norte, mientras que el automóvil lo hacía en sentido contrario. Las causas exactas del choque permanecían bajo investigación al momento de conocerse el hecho.

Tanto Rozas como su hermano, así como el conductor del colectivo, manifestaron encontrarse en buen estado de salud y rechazaron la atención médica ofrecida en el lugar. El incidente, de acuerdo con la información disponible, solo provocó daños materiales. Rozas se desempeña actualmente como vicepresidente segundo del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR).

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