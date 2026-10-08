“Que quilombo se va a armar”: compró una TV fallada, no se la querían cambiar y reclamó con barras de Central Ballester

La protesta con bombos y redoblantes ocurrió en el centro comercial Soleil Premium Outlet de la provincia de Buenos Aires

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Un cliente compró una televisión fallada en un reconocido supermercado y, cuando fue a reclamar por la devolución, no obtuvo respuesta, por lo que recurrió a una estrategia poco convencional. Volvió al local, ubicado en San Isidro, con un grupo de hinchas de Central Ballester que llegaron con bombos, redoblantes y cánticos con amenazas hasta conseguir el cambio.

El episodio tuvo lugar el martes pasado en un supermercado ubicado dentro del Soleil Premium Outlet. Todo comenzó cuando un cliente se presentó a pedir el reemplazo de un televisor defectuoso. El local no accedió al cambio en un primer momento, lo que llevó al comprador a regresar horas más tarde acompañado de un grupo de aproximadamente cinco personas.

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Lo que en principio era un reclamo de consumidor escaló en cuestión de minutos. Los integrantes del grupo ingresaron con bombos y redoblantes, portando además prendas e identificaciones del club de la Primera C, cuarta categoría del fútbol argentino. Las personas que realizaban sus compras intentaron apartarse ante el clima que se fue instalando en el lugar. Una de ellas fue quien grabó la escena y compartió el video en redes sociales.

La Policía Adicional intervino en el comercio para que la empresa entregara el televisor solicitado sin iniciar acciones penales

Las consignas no tardaron en hacerse oír. “Queremos cambio, la puta que te parió”, fue la primera amenaza. Luego, lanzaron otra más: “Si no cambiás la tele, qué quilombo se va a armar”. En un momento de la protesta, los manifestantes advirtieron que “por acá no pasa nadie” mientras realizaban ademanes y elevaban el tono. Aunque el video de la escena se viralizó en redes sociales, las identidades del cliente y de los participantes no trascendieron.

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Según confirmaron fuentes a Infobae, ante la situación, personal de la Policía Adicional de la provincia de Buenos Aires (Polad) se hizo presente en el lugar. La intervención de la fuerza terminó por descomprimir el conflicto: el supermercado finalmente realizó el cambio del televisor. No fue necesaria ninguna actuación adicional ni el traslado de ninguna de las partes a la comisaría, y que tampoco se instruyó ninguna causa al respecto.

Vendía banderas de Rosario Central en la previa del clásico con Newell’s y una patota le robó

Delincuentes empañaron el último clásico de Rosario, el pasado 6 de septiembre, antes del partido entre Rosario Central y Newell’s: una patota atacó a un vendedor ambulante de banderas canallas cerca del estadio y le robó la mercadería.

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Testigos registraron a cerca de diez personas con ropa de Newell’s, en cinco motos, que aprovecharon el semáforo en rojo en bulevar Rondeau y Olive para arrancar banderas de Central. Nicolás, el vendedor, estaba con su hijo durante el ataque.

Una patota identificada con el club Newell's atacó a un vendedor ambulante de banderas de Rosario Central antes del clásico

El hecho ocurrió cerca de las 14:20, minutos antes del encuentro. Nicolás relató que los motociclistas partieron del semáforo anterior a su puesto y, al llegar, bajaron, lo intimidaron con palos e insultos y se llevaron los productos.

“En cuestión de milésimas de segundo, nos despojaron de todo”, afirmó Nicolás, quien se interpuso ante su hijo para protegerlo. El menor presenció el ataque y quedó afectado; su padre lo calificó de “perturbador” y admitió que no pudo reaccionar.

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Nicolás pidió límites al fanatismo deportivo: “Que sirva para crear conciencia, que los colores de un equipo no nos pueden llevar a tal fanatismo, que ese fanatismo se convierta en agresión, porque no lo veo lógico”. Hinchas de Newell’s se solidarizaron y expresaron vergüenza.

Más tarde, en Génova y Avenida Sabin, el Comando Radioeléctrico recibió una alerta sobre dos jóvenes en una Honda XR 150 cc negra, sin patente visible, con indumentaria de Newell’s y rasgos similares a los involucrados en los ilícitos. Al intentar identificarlos con balizas y sirenas, desoyeron la orden de alto y huyeron hacia el sur.

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El área desplegó un seguimiento controlado. En el viaducto, a la altura de Bulevar Avellaneda al 480, intentaron esquivar al patrullero con una maniobra incorrecta, impactaron contra su espejo retrovisor derecho, perdieron el control y cayeron, por lo que fueron trasladados.

Uno sufrió traumatismo en la mano derecha, una herida cortante y traumatismo de rodilla derecha, y fue llevado al Hospital Provincial. El acompañante, menor, padeció traumatismos leves en el pie y codo derechos y recibió el alta en el lugar.

Ambos quedaron aprehendidos y el procedimiento pasó a la Comisaría 16ª. Secuestraron la Honda XR 150 cc sin dominio.