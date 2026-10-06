Se esperan tormentas y fuertes vientos en el AMBA para esta semana

Las tormentas aisladas podrían llegar al AMBA desde la tarde del miércoles, junto con un descenso de temperatura y viento del sudeste (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará una semana con temperaturas en descenso, nubosidad persistente y un cambio de tiempo desde el miércoles, cuando se esperan lluvias y tormentas aisladas acompañadas por viento del sudeste.

Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada mayormente nublada, pero estable y sin precipitaciones. La temperatura podría llegar a los 21°C durante la tarde, luego de una mínima cercana a los 13°C. Será el día más cálido de los próximos días, con viento del noreste que hacia el final de la jornada rotará al este.

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Sin embargo, el miércoles cambiarán las condiciones. Aumentará la nubosidad y, durante la tarde y la noche, podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que superaría el 70%. La temperatura bajará, con valores previstos entre 14°C y 18°C, mientras el viento rotará al sudeste y podría presentar ráfagas de entre 40 y 45 km/h.

El martes será la jornada más cálida de la semana en la Ciudad de Buenos Aires, antes del descenso térmico previsto desde el miércoles

Según Meteored, la inestabilidad prevista para el Área Metropolitana de Buenos Aires estará vinculada a la formación y el desplazamiento de sistemas de baja presión sobre el país. El sitio advirtió además que la persistencia del viento del sudeste desde el miércoles podría elevar el nivel del Río de la Plata y generar complicaciones en sectores bajos cercanos a la costa.

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El jueves continuará el cielo cubierto y todavía habrá condiciones inestables, aunque con menor probabilidad de precipitaciones que el miércoles. Se espera una jornada fresca, con una mínima de 14°C y una máxima de 18°C, además de viento del sudeste que mantendrá la sensación térmica contenida.

Para el viernes, el tiempo tenderá a mostrar una mejora parcial. Seguirá predominando la nubosidad, pero la chance de lluvia sería baja y la inestabilidad perdería fuerza. Las temperaturas se mantendrán moderadas, en torno de los 13°C a 18 °C, aunque el viento del sudeste aún podría soplar con algunas ráfagas.

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El SMN también mantiene alertas meteorológicas para este martes 6 de octubre en distintas provincias por tormentas, lluvias persistentes, nevadas y viento Zonda. Las advertencias de mayor intensidad se concentran en el sur de San Luis, zonas de Mendoza y la cordillera mendocina.

El SMN mantiene alertas amarillas y naranjas por tormentas, lluvias, nevadas y viento Zonda para este martes 6 de octubre

En Mendoza, San Luis y La Pampa rige una alerta amarilla por tormentas. Se prevé actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo, ráfagas superiores a 60 km/h y lluvias abundantes en períodos cortos. Los acumulados estimados oscilan entre 20 y 40 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

En tanto, el sur de San Luis y sectores de Mendoza están bajo alerta naranja por tormentas donde las ráfagas podrían superar los 90 km/h, junto granizo y actividad eléctrica. Para esas áreas se esperan entre 30 y 50 milímetros de lluvia acumulada, con valores mayores en forma localizada.

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Por otro lado, hay una alerta amarilla por lluvias persistentes en Neuquén y Río Negro: “El área de alerta será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera local”.

La zona cordillerana de San Juan y de Neuquén permanece bajo alerta amarilla por nevadas. En San Juan se estiman acumulados de entre 20 y 40 centímetros de nieve, con la posibilidad de lluvia o precipitación mixta en las áreas de menor altura.

En Neuquén, en cambio, se esperan nevadas persistentes con acumulados de entre 10 y 30 centímetros; en las regiones más bajas, el fenómeno podría presentarse en forma de lluvia. La situación más compleja se espera en Mendoza, donde rige una alerta naranja por la fuerte caída de nieve. El pronóstico contempla acumulados de entre 50 y 70 centímetros, que podrían ser superiores en algunos puntos, junto con ventisca y una reducción de la visibilidad.

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Por último, en San Juan se emitió una alerta amarilla por viento Zonda. Se esperan velocidades de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. El fenómeno puede provocar disminución de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de baja humedad.