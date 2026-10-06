Sociedad

Más de 20 mil voluntarios se inscribieron para colaborar en la visita del papa León XIV: cómo será la selección final y qué tareas cumplirán

En diálogo con Infobae, Federico Desteffaniz, coordinador nacional del voluntariado, reveló detalles de la logística para la llegada del sumo pontífice a la Argentina

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre
El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre
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A poco más de un mes de que el papa León XIV aterrice en Argentina, en el marco de la primera visita papal al país desde que lo hiciera Juan Pablo II en abril de 1987, este lunes concluyó el proceso de preinscripción al voluntariado que organiza la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para aquellas personas que deseen colaborar durante la estadía de Su Santidad.

En diálogo con Infobae, el coordinador nacional del voluntariado, Federico Desteffaniz, expresó su satisfacción por la cantidad de postulantes que completaron el formulario online en el sitio que la CEA destinó especialmente para este propósito.

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Son más de 20.000 preinscripciones. La cifra nos sorprendió, se anotaron muchos más de lo que esperábamos, y estamos muy agradecidos”, reconoció Desteffaniz, a la espera de que la CEA difunda la cantidad exacta de voluntarios.

Buscan voluntarios para la visita del papa León XIV en Argentina
El período de preinscripción estuvo abierto por un mes.

Consumado el periodo de preinscripción, las postulaciones pasaron a un periodo en el que serán sometidas a diferentes instancias de evaluación y preaprobación. Mientras que una parte de los aspirantes ya completó la primera etapa, correspondiente a la verificación de la información y la documentación presentada, otros avanzan en una segunda instancia de revisión.

A su vez, Desteffaniz confirmó que ya comenzaron las primeras preaprobaciones, que permitirán a los postulantes continuar con las siguientes etapas del proceso. “La aceptación definitiva y la correspondiente asignación de funciones se concretarán una vez finalizadas todas las verificaciones previstas, entre ellas las realizadas por las autoridades competentes y las fuerzas de seguridad”, detalló.

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Con respecto a las tareas que desempeñarán los voluntarios las mismas se establecerán, en primer término, de acuerdo con las características de cada actividad que tendrá al Santo Padre como protagonista. En este sentido, el coordinador del voluntariado explicó que la labor requerida será diferente en una celebración multitudinaria, como la misa prevista en el Monumento a los Españoles, en CABA, que en una visita pastoral, como la que se realizará al Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole.

A partir del tipo de actividad, de la cantidad estimada de personas que participarán y de los requerimientos específicos de cada sede, se definirán las áreas de trabajo y los perfiles de voluntarios que serán necesarios.

Para completar la preinscripción, los aspirantes debían ser argentinos y tener entre 18 y 65 años. Aquellos que cumplieran con esos requisitos, se podían anotar para colaborar en alguna de las tres visitas que el Papa tiene programadas en el país: la Basílica de Luján, Buenos Aires y la ciudad de Córdoba.

Tareas a realizar

  • En el caso de las celebraciones masivas, Desteffaniz detalló que algunas de las funciones podrán incluir:
  • Recibir y orientar a los peregrinos, proporcionando información y colaborando con la organización de los desplazamientos;
  • Apoyar la logística general de los encuentros y el ordenamiento de los diferentes sectores y accesos;
  • Brindar asistencia en puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos estaciones de tren, subte y colectivos;
  • Colaborar con el desarrollo de las celebraciones litúrgicas y con los servicios destinados a los peregrinos;
  • Atender los puestos de hidratación y otros espacios destinados a la asistencia de los participantes;
  • Acompañar a los ministros de la Eucaristía y colaborar en la distribución de la comunión, de acuerdo con los requerimientos particulares de cada celebración.

Por su parte, en las visitas con un aforo más reducido, las funciones de los voluntarios se determinarán según las particularidades de cada espacio, las características de los participantes y la dinámica prevista para cada actividad.

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