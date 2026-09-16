Buscan voluntarios para colaborar con la organización de la visita del Papa León XIV a la Argentina: los requisitos y cómo inscribirse

Buscan voluntarios para la visita del papa León XIV en Argentina

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De cara a la visita del papa León XIV a la Argentina, programada entre los próximos 8 y 11 de noviembre, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) abrió una convocatoria de voluntarios para quienes quieran colaborar con la organización de los actos previstos durante la estadía de Su Santidad en el país.

La preinscripción, según precisó este miércoles Munir Bracco, vocero del Arzobispado de Córdoba, uno de los puntos que visitará Su Santidad durante su estadía en el país, comenzó la semana pasada y ya cuenta con un importante número de aplicantes.

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“Nos estamos preparando con mucho entusiasmo y hay mucha gente que se está anotando para ser voluntarios. En este momento hay una preinscripción a nivel nacional y hasta ayer -por este martes- estábamos en 10 mil voluntarios. Aquí en Córdoba ya son 3500, y esperamos llegar a entre 8 y 10 mil voluntarios, que es lo que necesitamos para recibir a tanta gente durante esos días”, explicó el padre Bracco.

A la espera de que en los próximos días llegue desde el Vaticano la confirmación oficial con el horario detallado, el itinerario y el recorrido que León XIV llevará a cabo en la ciudad de Córdoba, el sacerdote de la parroquia Santa María de la Paz, en el barrio Poeta Lugones de la capital provincial, dijo que nota “muchas ganas de servir”.

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Los aspirantes al voluntariado deben ser argentinos y tener entre 18 y 65 años.

“Vamos a vivir un acontecimiento histórico, los creyentes y todos los argentinos. Que el Papa venga a la Argentina es un verdadero regalo de Dios”, subrayó en diálogo con el canal de noticias TN.

En cuanto al proceso de preinscripción para el voluntariado, Bracco precisó que los interesados deben anotarse en el sitio creado especialmente por la CEA para tal fin.

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Los aspirantes, que deben ser argentinos y tener entre 18 y 65 años, se podrán anotar para colaborar en alguna de las tres visitas que el Papa tiene programadas en el país: la Basílica de Luján, Buenos Aires y la ciudad de Córdoba.

“La visita del Papa León XIV será un acontecimiento histórico para la Iglesia en Argentina y una oportunidad única para vivir la fe a través del encuentro, la fraternidad y el servicio. En Magnifica Humanitas, el Santo Padre nos invita a no tener miedo de comprometernos en la construcción del bien común, poniendo a Dios en el horizonte de nuestras acciones y a cada persona en el centro de nuestras decisiones. Nos recuerda que todos estamos llamados a ser constructores de comunión, capaces de trabajar juntos para crear espacios de acogida, encuentro y esperanza. Con ese espíritu, te invitamos a sumarte como voluntario. Tu disponibilidad, tus talentos y tu compromiso ayudarán a que miles de peregrinos vivan una experiencia de fe y fraternidad durante la Visita del Papa León XIV a la Argentina”, reza la convocatoria impulsada desde el Episcopado argentino.

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Vigilia y misa multitudinaria

Al ser consultado sobre las actividades que el Sumo Pontífice tiene pautadas en la capital cordobesa, Bracco se centró en la misa que encabezará el 10 de noviembre en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). En ese sentido, adelantó que aguardan una multitud de fieles desde la noche previa al evento.

“Para la misa se habla de entre 800 mil y 1 millón de personas. La noche anterior va a comenzar con un momento de vigilia con grupos musicales, artistas y momentos de oración. Está bueno porque se va preparando el corazón para el momento de la misa”, puntualizó.

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Para tranquilidad de todas las personas que deseen participar de la ceremonia religiosa, Bracco detalló que León XIV hará una parte del recorrido en un vehículo y otra en el Papamóvil para llegar a todos los cuadrantes del predio.