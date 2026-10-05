“La situación es dramática”: 4.000 barrios populares enfrentan riesgo hídrico ante las lluvias de El Niño

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Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño podrían profundizar una vulnerabilidad que ya atraviesa a buena parte de los asentamientos del país: 4.000 de los 6.467 barrios populares de Argentina están expuestos al riesgo hídrico, según un informe sobre las condiciones de infraestructura y vivienda en esos territorios. La cercanía a ríos y arroyos, las casas precarias y la falta de servicios formales amplifican el impacto de cada tormenta.

Para Fernanda García Monticelli, directora ejecutiva del Centro para la Integración Sociourbana, la situación requiere respuestas inmediatas y obras que resuelvan problemas de fondo. “La situación es dramática en los barrios populares”, afirmó en Infobae Al Mediodía.

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En Villa del Parque, un barrio de Luján ubicado cerca de un arroyo, esa amenaza no depende de un evento excepcional. Marcelo Medina, referente social de Luján y vecino del barrio, advirtió: “Eso ya pasa hoy, sin este fenómeno del Superniño”.

Cerca de 700 obras de servicios formales en sectores vulnerables permanecen paralizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi 3.000 barrios se inundan incluso con lluvias habituales

El relevamiento señala que 2.954 barrios populares se inundan ante precipitaciones habituales. Otros 1.087 están junto a cursos o cuerpos de agua, una ubicación que puede agravar las consecuencias de lluvias intensas.

García Monticelli explicó que, en los barrios sin infraestructura formal, una tormenta activa riesgos que van más allá del agua acumulada. Las conexiones eléctricas precarias, la ausencia de desagües y los accesos sin asfalto complican tanto la circulación como la asistencia a las familias.

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Ante una crecida, la directora ejecutiva planteó una prioridad: “Evacuar y evitar muertes”. También sostuvo que contar con información meteorológica y redes de organización barrial permite anticipar traslados y reducir accidentes vinculados con cables, postes y conexiones informales.

La prevención puede acotar los daños durante la emergencia, pero García Monticelli remarcó que no reemplaza las intervenciones pendientes. Según indicó, hay cerca de 700 obras de servicios formales paralizadas, entre ellas trabajos de agua, cloacas y electricidad.

Las organizaciones barriales coordinan evacuaciones de niños, ancianos y personas con discapacidad durante las crecidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de agua, cloacas y desagües agrava la exposición

El déficit de servicios alcanza a la mayor parte de los barrios relevados. García Monticelli afirmó que el 98% no tiene acceso formal a cloacas y el 96% carece de agua potable, mientras que el gas natural casi no llega a esos sectores.

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La falta de redes pluviales también deja a las familias más expuestas a las inundaciones, ya que impide canalizar el agua de lluvia. Para la directora ejecutiva, estas carencias explican por qué un mismo temporal tiene consecuencias distintas según el lugar donde viven los vecinos.

Medina señaló que el acceso seguro a la electricidad es una preocupación central en Luján. La humedad y las lluvias elevan el peligro para los hogares que dependen de conexiones informales, y las inundaciones también afectan los pozos de agua en zonas sin cloacas ni servicios básicos.

El referente social vinculó esa fragilidad con las condiciones de las viviendas. “El 60% de las casas tiene déficit de materialidad”, afirmó, en referencia a hogares con techos de chapa o nailon y paredes que pueden ceder ante tormentas fuertes.

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La construcción de 160 viviendas mediante cooperativas en Luján permitió retirar a familias de zonas expuestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa del Parque organiza evacuaciones ante cada crecida

Villa del Parque tiene cerca de 1.500 habitantes y forma parte de una ciudad con ocho barrios populares. Medina indicó que seis de ellos están próximos a ríos o arroyos, una condición que expone a sus vecinos cuando sube el nivel del agua.

Cuando ocurre una inundación, explicó, las familias se organizan para asistir primero a niños, personas mayores y personas con discapacidad. Después procuran llevar heladeras, cocinas, muebles y otros bienes a casas cercanas, mientras algunas personas permanecen para cuidar lo poco que queda en las viviendas.

Medina destacó que el saneamiento de arroyos y otras obras locales redujeron el nivel de inundación en algunos sectores de Luján. Frente a nuevas tormentas, añadió, intervienen el municipio, la Cruz Roja, Defensa Civil y organizaciones barriales en tareas de prevención.

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Casi 3.000 asentamientos sufren inundaciones incluso ante precipitaciones de frecuencia habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las relocalizaciones alcanzan a menos del 10% de los barrios populares

García Monticelli sostuvo que las familias no se instalan en zonas inundables por elección, sino por la falta de alternativas para acceder a tierra y vivienda. La relocalización, dijo, es necesaria en algunos casos, aunque no representa la solución para la mayoría. “Es menos del 10% de los barrios populares”, afirmó.

La directora ejecutiva mencionó el caso de Luján como antecedente de obras sobre el arroyo y políticas de vivienda para responder a inundaciones que afectaban a numerosas familias.

Medina recordó que, tras una inundación ocurrida entre 2015 y 2016, los vecinos reclamaron respuestas que no se limitaran a la entrega de colchones o chapas. A partir de ese proceso, señaló, se construyeron 160 viviendas mediante cooperativas, lo que permitió que algunas familias dejaran hogares precarios en áreas expuestas.

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