Sociedad

Tenía 14 años cuando descubrió que sus compañeros le sacaban fotos debajo de la pollera: “Era muy fuerte tenerlos sentados al lado mío”

Sofía Forlenza relató cómo el episodio alteró la convivencia en el establecimiento y llevó a las alumnas a exigir medidas para evitar compartir el aula con los involucrados. Las imágenes circulaban entre estudiantes de distintos colegios de Posadas

Sofía Forlenza denunció que compañeros de su escuela en Posadas tomaron fotos debajo de su pollera y las difundieron sin consentimiento en grupos de WhatsApp
Guardar

Sofía Forlenza tenía catorce años cuando compañeros de su escuela en Posadas, Misiones, tomaron de forma oculta fotos por debajo de su pollera y las difundieron sin consentimiento en grupos de WhatsApp, donde otros alumnos calificaban los cuerpos de las estudiantes y escribían comentarios. La situación modificó su relación con la escuela y llevó a las alumnas a reclamar medidas para no compartir el aula con los involucrados.

La joven, que hoy tiene 19 años, recordó en Infobae Al Mediodía que las chicas empezaron a enterarse de lo que ocurría durante conversaciones en los recreos. “Nos contaron que están mandando fotos de ustedes a grupos de otros chicos de otros colegios”, relató sobre el momento en que identificaron la circulación de las imágenes.

PUBLICIDAD

Las fotografías se obtenían en las escaleras de la escuela y luego eran compartidas entre estudiantes de distintos establecimientos de la ciudad. La cercanía entre esos grupos permitió que la información llegara a las adolescentes afectadas.

Las escaleras, de recorrido cotidiano a lugar de temor

Los intercambios incluían números y mensajes sobre rasgos físicos de las alumnas. Forlenza describió esos grupos como espacios donde aparecían “todos los comentarios que se te ocurra que ellos querían decir”.

Manos de un joven en uniforme sosteniendo un celular en una escalera y las piernas de una estudiante subiendo.
Las imágenes de alumnas circulaban entre estudiantes de distintos colegios de Posadas junto con comentarios sobre sus cuerpos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La joven revisó junto a otras chicas qué se decía, cómo se expresaban los participantes y cuántos intervenían. El contenido le mostró que varios alumnos trataban la difusión como una broma.

PUBLICIDAD

Lo que más la impactó, según relató, fue “la impunidad con lo que ellos estaban haciendo”, mientras que el tono de las conversaciones reflejaba morbo y aprobación entre quienes compartían las fotos.

El episodio no quedó limitado a un curso. Forlenza y otras alumnas detectaron situaciones similares en otras escuelas de Posadas, y la organización entre chicas impulsó a más estudiantes a contar experiencias propias o hechos que habían atravesado amigas que no se animaban a hablar.

La convivencia dentro de la escuela se volvió tensa porque algunos de los alumnos señalados se sentaban a pocos bancos de distancia de las chicas afectadas. Las estudiantes pidieron que fueran separados y rechazaron la posibilidad de seguir en el mismo aula.

Era muy fuerte tenerlos sentados dos sillas al lado mío”, expresó Forlenza. La institución no adoptó medidas inmediatas, según su relato, y las respuestas llegaron cuando el caso superó el ámbito del curso e involucró a alumnas de distintos colegios.

Algunos alumnos pasaron a una modalidad virtual, mientras que otros continuaron asistiendo a la escuela en aulas separadas. También se organizaron charlas de Educación Sexual Integral, conocida como ESI, y espacios de reflexión sobre el respeto a la integridad de otras personas.

Sofía Forlenza contó que las chicas descubrieron la difusión de las fotos en conversaciones de recreo dentro de la escuela (captura de video)
Sofía Forlenza contó que las chicas descubrieron la difusión de las fotos en conversaciones de recreo dentro de la escuela (captura de video)

Las escaleras dejaron de ser un trayecto rutinario para convertirse en un lugar asociado al temor. Forlenza recordó que antes iba sola al quiosco durante el recreo y subía o bajaba sin pensar que alguien podía fotografiarla.

El debate entre las familias y los nuevos riesgos digitales

Las reacciones familiares fueron dispares. Algunos padres responsabilizaron a las chicas por usar polleras cortas y hablaron de una supuesta “provocación” hacia sus compañeros.

También surgieron cuestionamientos sobre vínculos previos entre estudiantes. Forlenza indicó que esas expresiones aparecieron en las conversaciones posteriores al descubrimiento de los grupos.

Otras madres y padres repudiaron la difusión de las imágenes y acompañaron los reclamos de las alumnas. Participaron de reuniones con las autoridades escolares para pedir acciones que modificaran la convivencia con los jóvenes involucrados.

La joven vinculó lo ocurrido en su escuela con casos recientes de imágenes modificadas mediante inteligencia artificial. Esa tecnología no formaba parte de su vida escolar cuando tenía 14 años, pero consideró que las prácticas de difusión sin consentimiento adoptaron nuevas formas y valoró que algunos casos llegaran a la Justicia.

Manos de un estudiante que sostiene un celular sentado en una escalera, junto a las piernas de una joven que sube los escalones.
Las escaleras de la escuela en Posadas fueron el lugar donde obtenían las fotos ocultas debajo de la pollera de las estudiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Forlenza mencionó a adolescentes que temen publicar fotos en Instagram por la posibilidad de que sean manipuladas o difundidas. “No puedo subir ni una foto a Instagram en mis vacaciones en Brasil porque tal vez puede terminar en cualquier cosa”, concluyó.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Temas Relacionados

Violencia DigitalPosadasInteligencia ArtificialAdolescenciaInfobae en VivoInfobae Al Mediodía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pobreza y barrios populares: cómo la falta de oportunidades también impacta en la seguridad y la vida cotidiana

La falta de infraestructura, empleo formal y acceso a la educación profundiza las dificultades en los barrios populares

Pobreza y barrios populares: cómo la falta de oportunidades también impacta en la seguridad y la vida cotidiana

Juicio por Loan: cinco testigos declararon sobre los rastrillajes, el hallazgo de celulares y la camioneta de dos de los imputados

Este jueves se desarrolló la vigésima novena audiencia del debate en Corrientes

Juicio por Loan: cinco testigos declararon sobre los rastrillajes, el hallazgo de celulares y la camioneta de dos de los imputados

“No hay conflicto”: Facundo Moyano pidió que levanten la perimetral que le impide acercarse a Candela Arizaga y cuestionó la investigación

El dirigente aseguró que la acusación en su contra es débil y solicitó a la Justicia que revisen las medidas restrictivas. En las últimas horas, su novia había pedido lo mismo

“No hay conflicto”: Facundo Moyano pidió que levanten la perimetral que le impide acercarse a Candela Arizaga y cuestionó la investigación

Fuga, persecución y choque en San Justo: detuvieron a dos delincuentes de 14 años

Ocurrió ayer en el cruce de las calles Inclán y Ombú. La banda le dio una paliza a su víctima antes de quitarle su Peugeot 207. Otros dos sospechosos, de 16 años, también fueron arrestados

Fuga, persecución y choque en San Justo: detuvieron a dos delincuentes de 14 años

Tragedia en Arizona: un niño de 5 años murió tras quedar encerrado más de dos horas en un auto

El menor había regresado de un bautismo con su familia y quedó dentro del vehículo durante una reunión con 50 invitados. La temperatura superaba los 40 °C y sus padres fueron detenidos

Tragedia en Arizona: un niño de 5 años murió tras quedar encerrado más de dos horas en un auto

DEPORTES

Habló la atleta que sufrió un accidente escatológico durante una competencia de Hyrox y reveló la inesperada decisión que tomará

Habló la atleta que sufrió un accidente escatológico durante una competencia de Hyrox y reveló la inesperada decisión que tomará

Un río infestado de cocodrilos será la sede del remo en los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032, pese a la oposición de 500 atletas

El cambio de pilotos en la Fórmula 2 que adelantaría la llegada de una promesa de Ferrari a la F1: el encuentro secreto

“Peligrosidad criminológica” y “son espejos narcisistas”: las concluyentes definiciones sobre los acusados del crimen del ex Puma Aramburu

Por qué el argentino Nico Varrone se desvinculó de su equipo de Fórmula 2 y cuál sería su futuro

TELESHOW

El sorprendente elogio de Jimena Barón a una participante de Es mi sueño: “Sos una bomba sexual”

El sorprendente elogio de Jimena Barón a una participante de Es mi sueño: “Sos una bomba sexual”

Georgina Barbarossa habló tras el escándalo por el acoso que sufrió de Jorge Porcel: “Yo no la juzgo a Carmen”

Camila Galante enfrentó los rumores de infidelidad de Leandro Paredes: “¿Qué problema tenés conmigo?”

Hernán Drago recreó una foto de hace 20 años con sus hijos y sorprendió con el resultado

Álvaro Navia y el desafío de hacer teatro de revista en la actualidad: “Los límites los pone cada uno”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá digitaliza completamente la evaluación de los estudios ambientales

Panamá digitaliza completamente la evaluación de los estudios ambientales

Honduras: 14 autoridades electas no presentaron sus informes financieros ante el organismo de fiscalización electoral

“Solamente saqué los demonios”: Detienen a predicador extranjero por violencia sexual contra una joven hondureña

“Tom Cruise no es muy bueno en las entrevistas”: De Oprah y la Cienciología a ‘Misión: Imposible’

Intento de femicidio en una facultad de Uruguay: imputaron al joven que apuñaló a su compañera de clase