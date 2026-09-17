Álvaro Navia y el desafío de hacer teatro de revista en la actualidad: “Los límites los pone cada uno”

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El actor y humorista uruguayo Álvaro Navia encabeza el regreso de la revista tradicional a Calle Corrientes, un formato que durante décadas caracterizó a los teatros del centro porteño y que en los últimos años había perdido protagonismo. Junto a Carmen Barbieri, Navia protagoniza un espectáculo de diecisiete artistas en escena, con bailarines y una estructura clásica del género. “Es un poco la vuelta de la revista, un rubro que durante muchos años fue uno de los puntos de atracción de Calle Corrientes”, explicó.

En su paso por Infobae en Vivo, el humorista repasó los detalles de Vuelve, su nueva apuesta en la que ofrece una relectura del género revisteril, y también se refirió a los límites que atraviesa el humor en la actualidad, entre la televisión, el teatro y las redes sociales.

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El proyecto se aparta de la estructura clásica de sketch y cuadro musical alternados para sostenerse en un hilo narrativo continuo a lo largo de toda la obra. Desde un primer momento, el proyecto apuntó a tener una estrella para que lo encabezara y allí surgió la idea de Barbieri, figura histórica de la revista porteña. Así, el plan original de seis o siete funciones terminó consolidándose en una temporada regular.

El espectáculo, que se presenta los viernes y sábados a las 22:30 en el Teatro Buenos Aires, gira en torno a un productor teatral que escapa de la policía y se refugia en una vivienda que supone deshabitada, pero en realidad es un convento. Para sostener el engaño, su personaje debe disfrazarse de monja junto a un compañero, mientras descubre que la madre superiora, interpretada por Barbieri, cree ser ella misma un ícono de la revista.

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La propuesta de Navia y Barbieri para reinventar un género

Navia definió el resultado como un espectáculo familiar: “Acá no decimos malas palabras. Van a ver los cuerpos de baile que tenemos, son fantásticos, las coreografías son divinas”. Sobre la impronta de Barbieri en la obra, agregó que la actriz lleva al escenario todo su linaje artístico. “Cuenta la historia de su papá (Alfonso) y canta los tangos de su abuelo (Guillermo). Entonces hay como un ida y vuelta con la gente”.

Consultado sobre las diferencias entre los distintos formatos donde trabaja, Navia sostuvo que cada espacio impone sus propios márgenes. “Los límites los pone cada uno en su trabajo. Vos sabés hasta dónde querés ir”, afirmó, y explicó que ese criterio también aplica al momento de decidir qué mostrar arriba del escenario. “El humor es una ficción. Lo que está pasando arriba del escenario no quiere decir que yo esté denostando a la mujer. Estamos haciendo un sketch y la mujer lo acepta porque quiere hacerlo”.

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Navia planteó que el mayor desafío de retomar la revista hoy pasa por sostener el género sin perder audiencia. “Hay que ir acompañando los cambios que hay”, sostuvo, y vinculó ese criterio con su propia historia familiar. “Mi mujer es bailarina y arquitecta, y mi hija quiere ser bailarina”, contó, en referencia a Vanina Escudero, con quien forma una de las parejas más consolidadas del espectáculo.

La escapada de Silvina y Vanina Escudero a las Cataratas del Iguazú

Para trazar el límite de cada una de sus performances, Navia utiliza un parámetro personal: que la obra pueda ser vista por su propia familia. “Yo para los primeros que actúo, si voy a hacer un espectáculo, quiero que me venga a ver mi familia”, afirmó, y agregó que ese mismo criterio aplica a sus hijos, Benicio y Joaquina, y a los amigos de ellos. Por eso, definió a la nueva puesta como un producto pensado para “toda la familia”, en contraste con versiones más audaces que supo tener el género en otras décadas.

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Por último, reflexionó sobre el rol humor frente al contexto social actual, el actor lo definió como una vía de descarga: “El humor te saca un poco la mochila; aunque sea humor fácil, te afloja un poco el día”.

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