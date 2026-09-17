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Nicole Neumann reveló las críticas que más le molestan en redes: "Laburo todos los días para mantenerlos"

La modelo, que en cada ocasión que puede se pronuncia a favor de los derechos de los animales, contó que algunos seguidores no le perdonan un detalle de su vida

La modelo reaccionó a los comentarios hirientes que recibe en su cuenta de Instagram (Video: Solo con Niki-Solo Deportes)
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Nicole Neumann salió al cruce de las críticas que recibe en sus redes sociales y aprovechó su programa de streaming para hablar de los dos temas que más le generan comentarios negativos: su figura después del parto y su vínculo con los animales. La modelo y conductora dejó en claro que no pasa por alto esos mensajes y que, en más de una ocasión, prefiere responderlos de forma directa.

Uno de los señalamientos que recordó con mayor claridad estuvo vinculado a su cuerpo durante el período posterior al nacimiento de su hija. Neumann contó que, en esa etapa, recibía comentarios sobre su figura que le resultaban, cuanto menos, desproporcionados. “A mí me pasaba que recién parida me decían ‘tenés pancita, se te ve la faja’. Y sí, mamu, parí hace cinco meses, ¿qué querés que haga?”, relató al aire de Solo con Niki. Lejos de quedarse callada, la conductora suele plantarles cara a quienes la critican con ese mismo tono directo que la caracteriza en pantalla.

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Sin embargo, Neumann identificó otra crítica como la más frecuente y, según explicó, la que más la interpela. Se trata de los comentarios que recibe cuando publica fotografías de perros de raza, a pesar de tener una larga trayectoria en el rescate de animales callejeros. “La otra más recurrente, que nadie me la pudo retrucar; yo levanté muchos perros de la calle, pero cuando subo una foto de un perro de raza me comentan cosas feas”, explicó. Para la modelo, ese cuestionamiento resulta particularmente injusto, dado el trabajo cotidiano que, según cuenta, realiza en favor de los animales.

Nicole Neumann pasó el día con sus hijos en la granja
Nicole tiene una chacra llena de animales rescatados (Instagram)

Frente a esos señalamientos, Neumann tiene una respuesta que considera difícil de rebatir. “Yo rescaté muchos perros, gatos y los tengo de tránsito, les doy de comer a todos, ¿vos, cuántos perros salvaste?”, relató que les contesta. Y completó: “Yo hago lo que se me encanta, y lo lindo es rescatarlos, no importa si es de raza o no, laburo todos los días para mantenerlos”. Con esa frase, la conductora resume una postura que, según afirma, ninguno de sus detractores logró rebatir hasta ahora.

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Tiempo atrás, la modelo se sumó al debate por la regulación de criaderos y refugios de mascotas como parte del proyecto de ley que presentó la diputada Karen Reichardt, en el marco de la escandalosa pelea en vivo que tuvo con Matilda Blanco en LAM (América TV). Al ser consultada sobre el proyecto impulsado por la exactriz, la modelo defendió la labor de los refugios y criticó la equiparación legal con los criaderos comerciales, en medio de una polémica que sacude al Congreso y al movimiento proteccionista.

La modelo se sumó a la controversia por el proyecto de Karen Reichardt, en medio del escándalo por su pelea en LAM con Matilda Blanco, y pidió priorizar la adopción (Video: Primicias Ya/ América TV)

En diálogo con el ciclo de Luis Ventura y Marina Calabró, la modelo fue tajante al rechazar el funcionamiento de criaderos: “Yo creo que los criaderos no deben existir más porque las perras no son máquinas de parir, está mal”. Diferenció el rol de los refugios, a los que definió como espacios de cuidado para animales sin dueño y víctimas de la irresponsabilidad social: “Los refugios son otra cosa, son gente que cuida animales que están en la calle, que no tienen dueño, que son irresponsabilidad un poco de todos, de los que no castran, de los que no se hacen cargo”.

La animadora consideró fundamental la labor de los refugios y fomentar la adopción de perros abandonados: “Eso sí, hay que apoyarlos y hay que fomentar la adopción de perritos de la calle”. Al ser consultada sobre la los criaderos, Neumann fue rotunda: “Los criaderos son un negocio, más vale, porque explotan perras a parir y parir para sacar plata de esos cachorros”. Señaló que la lógica comercial perpetúa el sufrimiento animal y obstaculiza la adopción.

El proyecto de Reichardt habilita la venta online de mascotas para criaderos registrados, una opción que Neumann rechazó de plano: “¿Venta por Internet de perros? Ay, no, me parece un horror. No creo que la vida se regale, se adopta. No es un producto que se vende”.

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