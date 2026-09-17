Fuga, persecución y choque en San Justo: detuvieron a dos delincuentes de 14 años

Persecución y detención de cuatro menores acusados de robo en San Justo, La Matanza

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Ayer por la tarde, personal de la Comisaría 1° Norte de San Justo capturó a cuatro sospechosos, todos ellos menores de edad. Dos de ellos, de 14 años, ya son imputables gracias a la nueva ley penal juvenil vigente en la provincia de Buenos Aires. El delito: robo de autos. La víctima, una mujer de 38 años oriunda de Isidro Casanova. La banda fue perseguida por un patrullero. Terminaron detenidos tras chocar frente a una cámara de seguridad y girar como un trompo.

El hecho comenzó en el cruce de las calles Inclán y Ombú. La banda, a la pesca, estilo piraña, abordó a la víctima, que viajaba en su Peugeot 207 de color bordó. Tras cruzarla, le dieron una paliza y la amedrentaron con una pistola. Así, le quitaron su auto.

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La Bonaerense comenzó un operativo cerrojo. Pocas cuadras después, interceptaron a la banda sobre el Peugeot 207. El fiscal de menores Marcelo Germinario dispuso que los cuatro sospechosos queden detenidos. Tres tuvieron que ser atendidos en hospitales por las heridas que sufrieron.

Tres de los cuatro detenidos

A comienzos de este mes, los efectivos de esta misma comisaría detuvieron a cuatro integrantes de una banda de delincuentes que se dedicaba a robar teléfonos celulares de pasajeros del Metrobus de La Matanza

Los sospechosos, todos ellos de nacionalidad peruana, cayeron en el cruce de Ruta Provincial 4 y Moldes, donde los agentes frenaron la marcha del Fiat Cronos en el que se movían. Fueron identificados como Alexander Johan Guerra Román (27 años); Miguela Galeno (26); Julio Prado Huaman (43) y Roberto Prado Huaman (37).

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Se les incautó una suma no determinada de dinero en efectivo y 14 teléfonos celularesde distintas marcas y modelos