Crimen y Justicia

Fuga, persecución y choque en San Justo: detuvieron a dos delincuentes de 14 años

Ocurrió ayer en el cruce de las calles Inclán y Ombú. La banda le dio una paliza a su víctima antes de quitarle su Peugeot 207. Otros dos sospechosos, de 16 años, también fueron arrestados

Persecución y detención de cuatro menores acusados de robo en San Justo, La Matanza
Guardar

Ayer por la tarde, personal de la Comisaría 1° Norte de San Justo capturó a cuatro sospechosos, todos ellos menores de edad. Dos de ellos, de 14 años, ya son imputables gracias a la nueva ley penal juvenil vigente en la provincia de Buenos Aires. El delito: robo de autos. La víctima, una mujer de 38 años oriunda de Isidro Casanova. La banda fue perseguida por un patrullero. Terminaron detenidos tras chocar frente a una cámara de seguridad y girar como un trompo.

El hecho comenzó en el cruce de las calles Inclán y Ombú. La banda, a la pesca, estilo piraña, abordó a la víctima, que viajaba en su Peugeot 207 de color bordó. Tras cruzarla, le dieron una paliza y la amedrentaron con una pistola. Así, le quitaron su auto.

PUBLICIDAD

La Bonaerense comenzó un operativo cerrojo. Pocas cuadras después, interceptaron a la banda sobre el Peugeot 207. El fiscal de menores Marcelo Germinario dispuso que los cuatro sospechosos queden detenidos. Tres tuvieron que ser atendidos en hospitales por las heridas que sufrieron.

persecución y detención de cuatro menores acusados de robo en San Justo, La Matanza
Tres de los cuatro detenidos

A comienzos de este mes, los efectivos de esta misma comisaría detuvieron a cuatro integrantes de una banda de delincuentes que se dedicaba a robar teléfonos celulares de pasajeros del Metrobus de La Matanza

Los sospechosos, todos ellos de nacionalidad peruana, cayeron en el cruce de Ruta Provincial 4 y Moldes, donde los agentes frenaron la marcha del Fiat Cronos en el que se movían. Fueron identificados como Alexander Johan Guerra Román (27 años); Miguela Galeno (26); Julio Prado Huaman (43) y Roberto Prado Huaman (37).

PUBLICIDAD

Se les incautó una suma no determinada de dinero en efectivo y 14 teléfonos celularesde distintas marcas y modelos

Temas Relacionados

Policía BonaerenseSan JustoLa MatanzaInseguridadúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por Loan Peña, en vivo: las últimas noticias de hoy, 17 de septiembre, minuto a minuto

Cinco testigos declararán este jueves en Corrientes sobre la búsqueda inicial, el hallazgo de dos celulares y una camioneta que habría sido limpiada tras la desaparición del niño

Juicio por Loan Peña, en vivo: las últimas noticias de hoy, 17 de septiembre, minuto a minuto

Problemas psicológicos y un personaje de fantasía: qué dicen las últimas pericias sobre el crimen de Cecilia Lazcano

Fuentes con acceso al expediente confirmaron a Infobae que el peritaje a los dispositivos móviles de J.G. y N.Y.L. reveló “datos importantísimos”, que pueden ser determinantes para que la causa sea elevada a juicio

Problemas psicológicos y un personaje de fantasía: qué dicen las últimas pericias sobre el crimen de Cecilia Lazcano

La Matanza sangrienta: delincuentes dispararon en medio de un operativo de la Bonaerense tras un nuevo asesinato

Ocurrió en Ciudad Evita tras un tiroteo que terminó con un consumidor muerto. El fiscal Diego Rulli investiga el caso como un posible crimen narco. Habla la ex pareja de la víctima

La Matanza sangrienta: delincuentes dispararon en medio de un operativo de la Bonaerense tras un nuevo asesinato

Pidió un envío por una aplicación, el conductor retiró el paquete y luego canceló el viaje: “Lamentablemente, te tengo que decir que te robaron”

El joven había comprado las botas para su novia y las envió desde un edificio de Buenos Aires. Presentó una denuncia penal y recurrió a Defensa del Consumidor tras perder el rastro del paquete

Pidió un envío por una aplicación, el conductor retiró el paquete y luego canceló el viaje: “Lamentablemente, te tengo que decir que te robaron”

Corrupción y mafia china en La Plata: el insólito tarifario de las coimas a un funcionario

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta logró las prisiones preventivas firmadas por el juez Agustín Crispo para seis acusados de integrar una asociación ilícita liderada. Los jefes son un ex funcionario de la Municipalidad y un temible capo que se presume muerto pero cuya tumba nadie encuentra

Corrupción y mafia china en La Plata: el insólito tarifario de las coimas a un funcionario

DEPORTES

La curiosa anécdota de un argentino que logró una medalla en los Juegos Suramericanos en esports y compitió contra Franco Colapinto: “Yo le gané”

La curiosa anécdota de un argentino que logró una medalla en los Juegos Suramericanos en esports y compitió contra Franco Colapinto: “Yo le gané”

Klopp dio su primera lista como entrenador de Alemania con 44 futbolistas e inició su revolución: los nombres de peso que marginó

Las espectaculares fotos inéditas de Diego Armando Maradona a bordo de un buque militar hace más de tres décadas: “Nos divertimos mucho”

El momento de furia de Lionel Messi con Don Garber, el comisionado de la MLS, tras el título del Inter Miami

Marcelo Gallardo habló por primera vez como entrenador de la selección de Ecuador y explicó qué lo motivó para aceptar el cargo

TELESHOW

“Estás en ellos”, el conmovedor recuerdo de Yaco González a Agustina Posse, cinco años después de su muerte

“Estás en ellos”, el conmovedor recuerdo de Yaco González a Agustina Posse, cinco años después de su muerte

El festival de cine de la UBA anuncia su edición más ambiciosa: homenajes, becas y nuevas sedes en Buenos Aires

El comentario de Soy Rada sobre Evelyn Botto que descolocó a Mario Pergolini: “Eso me parece raro”

La confesión de Wanda Nara antes de una nueva etapa en su carrera: “La profesión de mis sueños”

La granja de Zenón cumple 15 años y repasa su salto de YouTube al mundo

INFOBAE AMÉRICA

Cuánto cuesta vivir un fin de semana como jugador profesional del Everton

Cuánto cuesta vivir un fin de semana como jugador profesional del Everton

Panamá registra casi 230 mil nuevos contratos laborales y supera en 25.3% la cifra de 2025

Costa Rica reunirá a las principales Bolsas de Iberoamérica para debatir integración, inversión e inteligencia artificial

La sequía prolongada y el estrés térmico devastan los cultivos de granos básicos en El Salvador

Una bebé de un año murió tras ser impactada por una bala perdida dentro de su vivienda en República Dominicana