Fuga, persecución y choque en San Justo: detuvieron a dos delincuentes de 14 años

Ayer por la tarde, personal de la Comisaría 1° Norte de San Justo capturó a cuatro sospechosos, todos ellos menores de edad. Dos de ellos, de 14 años, ya son imputables gracias a la nueva ley penal juvenil vigente en la provincia de Buenos Aires. El delito: robo de autos. La víctima, una mujer de 38 años oriunda de Isidro Casanova. La banda fue perseguida por un patrullero. Terminaron detenidos tras chocar frente a una cámara de seguridad y girar como un trompo.
El hecho comenzó en el cruce de las calles Inclán y Ombú. La banda, a la pesca, estilo piraña, abordó a la víctima, que viajaba en su Peugeot 207 de color bordó. Tras cruzarla, le dieron una paliza y la amedrentaron con una pistola. Así, le quitaron su auto.
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La Bonaerense comenzó un operativo cerrojo. Pocas cuadras después, interceptaron a la banda sobre el Peugeot 207. El fiscal de menores Marcelo Germinario dispuso que los cuatro sospechosos queden detenidos. Tres tuvieron que ser atendidos en hospitales por las heridas que sufrieron.
A comienzos de este mes, los efectivos de esta misma comisaría detuvieron a cuatro integrantes de una banda de delincuentes que se dedicaba a robar teléfonos celulares de pasajeros del Metrobus de La Matanza
Los sospechosos, todos ellos de nacionalidad peruana, cayeron en el cruce de Ruta Provincial 4 y Moldes, donde los agentes frenaron la marcha del Fiat Cronos en el que se movían. Fueron identificados como Alexander Johan Guerra Román (27 años); Miguela Galeno (26); Julio Prado Huaman (43) y Roberto Prado Huaman (37).
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Se les incautó una suma no determinada de dinero en efectivo y 14 teléfonos celularesde distintas marcas y modelos
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