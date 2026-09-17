Crimen y Justicia

“No hay conflicto”: Facundo Moyano pidió que levanten la perimetral que le impide acercarse a Candela Arizaga y cuestionó la investigación

El dirigente aseguró que la acusación en su contra es débil y solicitó a la Justicia que revisen las medidas restrictivas. En las últimas horas, su novia había pedido lo mismo

Candela Arizaga
Candela Arizaga y Facundo Moyano
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La defensa de Facundo Moyano pidió a la Fiscalía que lo investiga por ejercer violencia de género a su pareja, Candela Arizaga, que reevalúe las medidas restrictivas que pesan sobre el dirigente y reclamó que cualquier eventual endurecimiento sea dispuesto únicamente después de que el acusado declare en la causa. Su pedido se suma al de su novia, que en las últimas horas manifestó su intención de revincularse con él.

El documento, al que accedió Infobae, fue presentado por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina y sostiene que el escenario de la investigación cambió a partir de la prueba incorporada después de la imposición de las medidas cautelares, que le impiden acercarse a su novia de 23 años.

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En este sentido, solicitaron que se analice nuevamente “la subsistencia, alcance o eventual modificación” de las restricciones vigentes ya que la hipótesis inicial vinculada con los delitos de lesiones y privación ilegal de la libertad atribuidos a Moyano se debilitó a partir de la incorporación de testimonios que negaron que existiera una relación violenta entre ellos.

Uno de los principales argumentos del escrito es la declaración de la propia Candela Arizaga, quien negó ante la fiscal haber padecido los hechos atribuidos a Moyano, no denunció esos episodios y tampoco dijo que impulsaría la acción. “Nos encontramos rayanos a la certeza en la inexistencia de delito en cabeza del Sr. Moyano”, sostienen sus abogados al respecto.

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Sobre las medidas cautelares, cuestionaron que puedan mantenerse o agravarse sin analizar la evolución de la causa ya que tienen “carácter preventivo y no pueden transformarse en una sanción anticipada”.

La presunta violación de la perimetral

Otro de los puntos planteados por la defensa es la supuesta infracción a la restricción de acercamiento que investiga la Justicia. Sin reconocer que el hecho haya ocurrido, los abogados sostienen que no existe un cuadro de incumplimientos reiterados que permita justificar un endurecimiento de las medidas.

Dos personas que por medios independientes solicitan y casi claman por lo mismo: poder revincularse, lo que demuestra que no habría temor alguno entre ellos para contactarse. No hay conflicto”, señala el documento.

En esa línea, la defensa insiste en que cualquier restricción debe guardar relación con un riesgo concreto, actual y objetivamente comprobable.

Por último, los abogados solicitaron que, si la Fiscalía considera necesario modificar las medidas en perjuicio de Moyano, la defensa sea previamente notificada y pueda controvertir los elementos utilizados para justificar esa decisión. En caso de que deba intervenir la Justicia, pidieron que se realice una audiencia antes de adoptar una medida cautelar de mayor intensidad.

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