La Sub 19 de Argentina debutó con una derrota ante Paraguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Compacto de Argentina-Paraguay, Juegos Suramericanos 2026

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Argentina, dirigida por Diego Placente, inició su camino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una derrota por 2-1 ante Paraguay, campeón de la última edición del torneo. Franco Domínguez, futbolista de Estudiantes de La Plata y hermano de los futbolistas Chimy Ávila y Gastón Ávila, abrió el marcador. Junior Gamarra y Pedro Zarza marcaron para la Albirroja.

La Albiceleste quiso hacer valer su localía desde el inicio del encuentro disputado en el Coloso Marcelo Bielsa (la casa de Newell’s). A los 9 minutos estuvo cerca de abrir el marcador mediante un cabezazo de Joaquín Salas que pasó cerca del palo. La respuesta del conjunto albirrojo llegó mediante una buena combinación entre Junior Gamarra y Eduardo Delmás, que buscó sorprender con un violento remate al primer palo, pero se encontró con una buena respuesta de Demian Talavera. Luego, Facundo Jainikoski vio bien a Ian Subiabre, que tras una diagonal quedó bien perfilado para definir, pero su intento se fue ancho.

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El gol del conjunto local llegó a cinco para el final. Facundo Carrizo emitió un buen pase filtrado para Domínguez, que enganchó dentro del área para luego desenfundar un derechazo que venció la resistencia de Leonardo Sosa y desatar la euforia del público.

El golpe generó un cimbronazo en los dirigidos por Antolín Alcaraz, que reaccionaron rápidamente y estuvieron cerca de descontar en dos ocasiones. Primero, Gamarra conectó un centro venenoso desde la izquierda, pero su disparo pasó cerca del palo. Luego, ya en el epílogo, los guaraníes erraron una situación inmejorable. Tras una corrida por la derecha, dejaron solo a Rodrigo Vera, que buscó con el pie abierto, pero su remate se fue besando el poste.

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Argentina inició su camino en los Juegos Suramericanos ante Paraguay (@Argentina)

En el complemento, tras algunas modificaciones, Paraguay entró más decidido y tanto ir a buscarlo tuvo su premio. Conducción de Eduardo Delmás, que arrastró marcas y asistió de buena manera a Gamarra, que le rompió el arco a Talavera para nivelar las acciones.

El gol dejó groggy a los comandados por Diego Placente, que volvieron a recibir otro duro golpe. Delmás demostró todo su talento para despilfarrar rivales y brindar una exquisita asistencia a Zarza, quien enganchó para dentro y desenfundó un buen remate que se coló en el segundo palo.

Pese a los cambios de Diego Placente, el local no pudo hacer valer su poderío como en el primer tiempo y sólo llegó a inquietar el arco rival mediante una guapeada de Subiabre. A los 82, mediante una contra, Paraguay casi liquida el pleito tras un remate desde lejos de César Miño que rompió el travesaño.

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Con este resultado, la Albiceleste ahora buscará levantar cabeza en su próximo desafío, que será el sábado, desde las 15, ante la Celeste. Vale recordar que Argentina integra el Grupo B junto a Paraguay, Uruguay y Venezuela. Los dos mejores avanzarán a las semifinales, donde se medirán con uno de los dos mejores elencos de la otra zona, compuesta por Chile, Colombia, Perú y Panamá.

La selección argentina ya sabe lo que es ganar la medalla de oro en los Juegos Suramericanos. Lo hizo en Rosario en 1982 (superó en la final a Ecuador) y en Santiago de Chile 1986 (venció en la definición a Colombia). Además, se quedó con la medalla de plata en la edición de 2014, luego de perder contra Colombia.

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Formaciones:

Argentina: Demian Talavera; Thiago Pérez, Fernando Closter, Matías Satas, Joaquín Salas; Facundo Carrizo, Javier Pascual; Ian Subiabre, Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski; y Franco Domínguez. DT: Diego Placente.

Suplentes: Máximo Leguizamón, Leandro Olima, Felipe Esquivel, Santiago Espíndola, Uriel Ojeda, Nicolás Marcipar y Santiago Silveira.

Paraguay: Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Marcelo Chaparro; Giovanni Gómez, Amón Cristaldo, Junior Gamarra, Eduardo Delmás; Pedro Zarza y Rodrigo Vera. DT: Antolín Alcaraz.

Suplentes: Jeremías Villanueva, José Buhring, César Miño, Kevin Amarilla, Joaquín Bogarin, Lucas Montiel y Milan Freyres.

El calendario de los Juegos Suramericanos 2026:

Fecha 1

Miércoles 16 de septiembre

Colombia 2 - Perú 0

Chile 4 - Panamá 1

Jueves 17 de septiembre

Argentina - Paraguay

15.00 Uruguay - Venezuela

Fecha 2

Viernes 18 de septiembre

10.00 Colombia - Panamá

15.00 Chile - Perú

Sábado 19 de septiembre

10.00 Paraguay - Venezuela

15.00 Argentina - Uruguay

Fecha 3

Domingo 20 de septiembre

10.00 Colombia - Chile

15.00 Perú - Panamá

Lunes 21 de septiembre

10.00 Paraguay - Uruguay

15.00 Argentina - Venezuela

FASE FINAL

Miércoles 23 de septiembre

Semifinales

Viernes 25 de septiembre

Tercer puesto y Final

*Formato: los dos primeros de cada grupo clasifican a semifinales; los ganadores juegan la final por el oro y los perdedores el partido por el bronce. Todo se juega en el Estadio Marcelo Bielsa.

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El plantel de Argentina para los Juegos Suramericanos: