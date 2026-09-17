Crimen y Justicia

Juicio por Loan Peña, en vivo: las últimas noticias de hoy, 17 de septiembre, minuto a minuto

Cinco testigos declararán este jueves en Corrientes sobre la búsqueda inicial, el hallazgo de dos celulares y una camioneta que habría sido limpiada tras la desaparición del niño

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Juicio por Loan Peña - Portada
Juicio por Loan Peña - Portada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Oral Federal de Corrientes retomará este jueves, desde las 9, el juicio por la sustracción de Loan Danilo Peña con las declaraciones de cinco testigos vinculados con las primeras horas de la búsqueda y con elementos que integran la investigación.

La audiencia incluirá el testimonio de una mujer que aseguró haber visto a alguien limpiar una camioneta vinculada a Carlos Pérez y María Victoria Caillava dos días después de la desaparición del niño, además de los relatos sobre el hallazgo de dos teléfonos celulares y un rastrillaje en el que se detectó una huella pequeña.

El primero en declarar será Jorge Alfredo Delgado, quien encontró dos teléfonos dentro de una bolsa depositada en un cesto de basura cercano a su vivienda. Según consta en su declaración, uno de los dispositivos estaba encendido y emitía un sonido.

Luego expondrá Martín Antonio Robledo, enfermero del hospital de 9 de Julio. El testigo tomó conocimiento cerca de las 18:40 del 13 de junio de 2024 de que Loan no había vuelto a su casa. Después se trasladó en ambulancia, junto con una médica y el conductor del vehículo, hasta el domicilio de Catalina Peña.

La tercera declaración corresponderá a Diego Axel Luque, quien participó en un operativo de búsqueda el viernes 14 de junio de 2024. Durante una recorrida a caballo por campos y caminos cercanos, observó una huella pequeña marcada en barro húmedo. Integrantes del grupo señalaron entonces que podía pertenecer a un niño.

También declarará José Manuel Ojeda, jefe de Bomberos Voluntarios. En su testimonio previo, indicó que el 13 de junio, alrededor de las 16:30, recibió la visita de uno de los hermanos de Loan, quien le comunicó la desaparición.

La ronda de testimonios finalizará con la declaración de Brisa de los Ángeles Contreras. La mujer relató que el sábado 15 de junio de 2024, cerca de las 15:15, pasó frente a la vivienda de Caillava y vio dentro del predio una camioneta blanca, tipo 4x4 y con cúpula.

Según su versión, una persona que le pareció una mujer limpiaba el sector de la rueda delantera del lado del conductor.

12:38 hsHoy

Declara Martín Antonio Robledo

El enfermero contó que, el día de la desaparición de Loan, estuvo de guardia en el Hospital Juan Romero de 9 de Julio. “Me enteré que Loan desapareció por mi jefa. Ella nos comentó que se había perdido un chico”, contó. Luego, indicó que se organizaron para ir “al campo” en ambulancia y que, al llegar al lugar, sólo reconoció a María Victoria Caillava. Y recordó que “había varios vehículos en el lugar”.

“Le preguntamos que había pasado y nos dijo que se había perdido el nene. La notamos con un poco de tos en ese momento”, rememoró. Luego señaló que recorrió El Naranjal con linternas, debido a la oscuridad, para después volver hacia la casa de Catalina Peña.

12:24 hsHoy

Comenzó la audiencia y declara Jorge Alfredo Delgado

Al inicio de la audiencia, Delgado relató: “Me encontré unos teléfonos celulares en la basura. Estaba limpiando y escuché que sonaba un teléfono, me acerqué y había una bolsa, que dentro tenía otra bolsa con los teléfonos. Los saqué, uno sonaba y en uno de ellos apareció la imagen de Alicia, la enfermera”. También indicó: “Llamé a mi amigo gendarme, que llamó a sus superiores y vinieron. Y dejé todo como estaba”.

“Un teléfono estaba apagado, pero otro sonó y tenía la pantalla rayada”, señaló. Y concluyó que no observó ningún número, como tampoco vio quien arrojó los teléfonos.

12:24 hsHoy

Juicio por Loan: quiénes son los cinco testigos que declaran este jueves

La audiencia comenzará a las 9 y tendrá como ejes el hallazgo de dos celulares, los primeros rastrillajes y el testimonio de una mujer que afirmó haber visto que lavaban la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava dos días después de la desaparición del menor

Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio
Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio

El Tribunal Oral Federal de Corrientes escuchará este jueves, desde las 9, a cinco testigos en una nueva audiencia del juicio por la sustracción de Loan Danilo Peña. Las declaraciones abarcarán desde la búsqueda inicial del niño hasta el hallazgo de dos teléfonos celulares y el relato de una mujer que afirmó haber visto a una persona lavar la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava dos días después de la desaparición del menor.

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