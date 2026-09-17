Juicio por Loan Peña, en vivo: las últimas noticias de hoy, 17 de septiembre, minuto a minuto

Juicio por Loan Peña - Portada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Oral Federal de Corrientes retomará este jueves, desde las 9, el juicio por la sustracción de Loan Danilo Peña con las declaraciones de cinco testigos vinculados con las primeras horas de la búsqueda y con elementos que integran la investigación.

La audiencia incluirá el testimonio de una mujer que aseguró haber visto a alguien limpiar una camioneta vinculada a Carlos Pérez y María Victoria Caillava dos días después de la desaparición del niño, además de los relatos sobre el hallazgo de dos teléfonos celulares y un rastrillaje en el que se detectó una huella pequeña.

El primero en declarar será Jorge Alfredo Delgado, quien encontró dos teléfonos dentro de una bolsa depositada en un cesto de basura cercano a su vivienda. Según consta en su declaración, uno de los dispositivos estaba encendido y emitía un sonido.

Luego expondrá Martín Antonio Robledo, enfermero del hospital de 9 de Julio. El testigo tomó conocimiento cerca de las 18:40 del 13 de junio de 2024 de que Loan no había vuelto a su casa. Después se trasladó en ambulancia, junto con una médica y el conductor del vehículo, hasta el domicilio de Catalina Peña.

La tercera declaración corresponderá a Diego Axel Luque, quien participó en un operativo de búsqueda el viernes 14 de junio de 2024. Durante una recorrida a caballo por campos y caminos cercanos, observó una huella pequeña marcada en barro húmedo. Integrantes del grupo señalaron entonces que podía pertenecer a un niño.

También declarará José Manuel Ojeda, jefe de Bomberos Voluntarios. En su testimonio previo, indicó que el 13 de junio, alrededor de las 16:30, recibió la visita de uno de los hermanos de Loan, quien le comunicó la desaparición.

La ronda de testimonios finalizará con la declaración de Brisa de los Ángeles Contreras. La mujer relató que el sábado 15 de junio de 2024, cerca de las 15:15, pasó frente a la vivienda de Caillava y vio dentro del predio una camioneta blanca, tipo 4x4 y con cúpula.

Según su versión, una persona que le pareció una mujer limpiaba el sector de la rueda delantera del lado del conductor.