Cuba

La infancia que trabaja en Cuba: La dura vida de un niño de diez años que vende ajos y pan

El caso de un niño de diez años que vende alimentos para sostener a su familia retrata una precariedad extendida, en un país donde los indicadores de pobreza y el déficit de viviendas se agravan

Ilustración en acuarela de un niño rubio y descalzo en una calle empedrada, con ajos en la camiseta y panes dentro de un bolso de tela.
La historia de Ezequiel expone la pobreza alimentaria en Cuba, donde UNICEF calcula que el 9% de los niños sufre pobreza alimentaria grave. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Ezequiel, de 10 años, vende ajos y pan cada mañana por las calles de Cuba para ayudar a su madre y sus hermanos, después de la muerte de su padre y mientras la familia vive en un antiguo almacén con peligro de derrumbe. Su historia fue difundida por el creador de contenido David Vela y publicada por CiberCuba.

La precariedad de su hogar se inserta en un escenario de pobreza alimentaria y habitacional que afecta a miles de familias. UNICEF calcula que el 9% de los niños cubanos sufre pobreza alimentaria grave y que el 33% de los menores de cinco años atraviesa pobreza alimentaria moderada, mientras el Observatorio Cubano de Derechos Humanos estima que 89 % de los hogares del país vive en pobreza extrema.

PUBLICIDAD

El niño recorría las calles ofreciendo su mercancía cuando Vela lo encontró. “¡Pan y el pan! Venga papi un momentico”, gritaba Ezequiel, que todavía no había comido ese día.

La respuesta sobre el destino del dinero fue inmediata: “Para ayudar a mi mamá y a mis hermanos”. Cada pan cuesta 100 pesos, y la venta de ajos completa los ingresos que el niño intenta llevar a su casa.

Un almacén sin divisiones y con riesgo de derrumbe

La vivienda de la familia está en el barrio de Camposanto, adonde Vela acompañó a Ezequiel después de hablar con él. El lugar es un antiguo almacén sin divisiones adecuadas y con un ventilador como único mobiliario mencionado.

PUBLICIDAD

Ezequiel, un niño de 10 años, vende ajos y pan en las calles de Cuba para ayudar a su madre y a sus hermanos tras la muerte de su padre. (Captura de video de David Vela)
Ezequiel, un niño de 10 años, vende ajos y pan en las calles de Cuba para ayudar a su madre y a sus hermanos tras la muerte de su padre. (Captura de video de David Vela)

“Mira aquí es donde yo vivo, esto es un almacén”, explicó el niño al mostrar el espacio. Cuando le preguntaron qué pediría si pudiera elegir algo, respondió: “Que me quedé en una casa, porque esto aquí está en peligro de lube (derrumbe)”.

El déficit habitacional cubano supera las 900.000 viviendas y, en La Habana, se derrumban cerca de 1.000 edificios cada año. Human Rights Watch documentó en 2026 que hay familias instaladas en escuelas y construcciones abandonadas, en condiciones similares a las de Ezequiel.

La falta de una vivienda segura se suma a la ausencia de un proveedor adulto en su familia. La venta callejera representa para él una tarea que, por su edad, debería estar reemplazada por la escuela, el juego y el cuidado familiar.

Vela pidió ayuda para conseguirle ropa, alimentos y mejoras para el lugar donde vive. “Al niño le hace falta ropita, le hace falta comida y mejora un poco su casita que hay en un almacén, si se le pudiera comprar la casa al niño fuera lo ideal”, sostuvo el creador de contenido.

Menores que trabajan para sostener a sus familias

Ezequiel no es el único menor que ha salido a vender alimentos en las calles cubanas durante 2026. En los primeros meses del año se conocieron casos de niños que ofrecían pan, coquitos o polvorones para aportar a la subsistencia de sus hogares.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 71 denuncias de trabajo y mendicidad infantil durante 2025. Esa cifra contrasta con la posición de la Unión de Jóvenes Comunistas, que el 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, afirmó: “Gracias a la Revolución, el trabajo infantil no es una realidad en nuestro país”.

La familia de Ezequiel vive en un antiguo almacén en Camposanto, sin divisiones adecuadas y con riesgo de derrumbe. (Captura de video de David Vela)
La familia de Ezequiel vive en un antiguo almacén en Camposanto, sin divisiones adecuadas y con riesgo de derrumbe. (Captura de video de David Vela)

La declaración de la organización juvenil provocó críticas en redes sociales. El caso de David Vela expuso, además, cómo la combinación de pobreza, inseguridad alimentaria y deterioro de las viviendas alcanza a familias sin ingresos suficientes.

Quienes quieran colaborar con Ezequiel pueden comunicarse con Vela mediante WhatsApp al +53 55898008. “Ayudemos a Ezequiel a vivir un poquito más como el niño que es y un poquito menos como el adulto que las circunstancias lo están obligando a ser”, escribió al difundir el video.

Producción agrícola en caída y mercados dependientes de importaciones

La crisis alimentaria cubana está vinculada al descenso de la producción local y a la falta de recursos estatales para importar cerca del 80% de los alimentos que necesita la población. Entre 2018 y 2023, la producción de carne de cerdo cayó 95%, la de arroz se redujo 87%, la de frijoles descendió 70% y la de leche bajó 58%, según datos recopilados por BBC.

El sector agrícola recibe menos presupuesto estatal que actividades como el turismo. La intervención del Estado, el control de la tierra y los bajos pagos a los productores también limitan las cosechas.

Los apagones y la escasez de combustible dificultan el riego, el traslado de productos y su conservación. La dependencia de compras externas agrava el desabastecimiento cuando el país no dispone de divisas para importar alimentos.

Temas Relacionados

TrabajoPobrezacrisis alimentariaCrisis en CubaCuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jamaica gana peso como destino de cubanos ante el aumento de solicitudes de residencia

Los registros oficiales muestran un alza sostenida en los trámites de estadía legal, en un escenario marcado por el deterioro económico y sanitario de Cuba

Jamaica gana peso como destino de cubanos ante el aumento de solicitudes de residencia

“Homenaje a los trabajadores destacados”: un hospital de Cuba generó indignación al entregar bicicletas al personal de salud

La institución de Santiago de Cuba dijo que la iniciativa, vinculada al proyecto Cuba Soberana y a una cooperación con Bélgica, busca aliviar traslados en medio de problemas de transporte y crisis económica

“Homenaje a los trabajadores destacados”: un hospital de Cuba generó indignación al entregar bicicletas al personal de salud

La circulación de presuntos billetes falsos de 2,000 y 5,000 CUP deja media docena de detenidos en Manzanillo

Las detenciones se produjeron tras denuncias por intentos de pago en una cafetería, negocios cercanos al parque Céspedes y el Sky Club, mientras crece la alerta por las nuevas denominaciones que circulan en Cuba

La circulación de presuntos billetes falsos de 2,000 y 5,000 CUP deja media docena de detenidos en Manzanillo

Revocan licencia de empresa de EE.UU. que envía autos y mercancía a Cuba por nexos con régimen

La firma promocionaba traslados desde el sur de Florida, incluso de camiones y marcas de lujo, con tarifas de 4,500 dólares por unidad antes de la sanción de Washington

Revocan licencia de empresa de EE.UU. que envía autos y mercancía a Cuba por nexos con régimen

Niña cubana de siete años propone vender su cabello para comprar un ventilador

La madre, Santi Batista, contó en redes que su hija tomó la iniciativa en Pesquería, Baraguá, ante los apagones prolongados y el calor, y recibió ofrecimientos de apoyo para la familia

Niña cubana de siete años propone vender su cabello para comprar un ventilador

TECNO

El CEO de Nvidia advierte a la Generación Z: “Hay miles de empleos gracias a los centros de datos”

El CEO de Nvidia advierte a la Generación Z: “Hay miles de empleos gracias a los centros de datos”

Por qué la madre de Elon Musk considera que dormir en un garaje es un lujo

Microsoft alerta de un futuro en el que la IA podría competir con los humanos por los recursos

Reemplazan a los call center con Muse, el agente de IA de Meta: hace llamadas y cierra negocios

Ver Real Betis vs Getafe por La Liga en Fútbol Libre es una búsqueda peligrosa para tus contraseñas

ENTRETENIMIENTO

La nueva “Resident Evil” rompe un récord histórico y recibe elogios inesperados de la crítica

La nueva “Resident Evil” rompe un récord histórico y recibe elogios inesperados de la crítica

Condenan a un empresario texano a 11 años de prisión por un esquema Ponzi de USD 35 millones que tuvo a Travis Kelce entre sus víctimas

Arrestan a una mujer en Minnesota y su parecido con Jennifer Lopez causa furor en redes

Millie Bobby Brown adoptó un segundo bebé junto a Jake Bongiovi

Murió a los 22 años Duda Alves, la tiktoker brasileña conocida como “la chica que odia las cosas”

MUNDO

Ni electricidad ni motor: un joven congoleño desafió a las cintas de correr con un invento de madera

Ni electricidad ni motor: un joven congoleño desafió a las cintas de correr con un invento de madera

La Comisión Europea exige a China avances creíbles en la búsqueda del equilibrio comercial

El Gobierno francés propuso un ajuste fiscal de 54.000 millones de euros para reducir el déficit en 2027

El primer ministro de Polonia denunció que los planes de Rusia incluyen ataques contra los aliados de Ucrania

Los ataques rusos a depósitos farmacéuticos amenazan el acceso a medicamentos en Ucrania