Hernán Drago recreó una foto de hace 20 años con sus hijos y sorprendió con el resultado

El exmodelo sorprendió al mostrar un antes y un después del crecimiento de sus hijos (Instagram)

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Con una agenda llena de compromisos en la pantalla chica, Hernán Drago decidió tomarse un respiro y alejarse por unos días de sus actividades laborales. Para eso, armó las valijas y viajó a Estados Unidos, donde recorrió los parques temáticos de Disney junto a sus hijos, Luka y Lola. Durante la visita, el exmodelo aprovechó la estadía para recrear una fotografía familiar de hace dos décadas.

“20 años después... La magia continúa”, escribió Drago junto a la secuencia de imágenes que compartió en su cuenta de Instagram. La publicación comenzó con una fotografía retro, en la que el exmodelo sostenía a Luka y a Lola frente al castillo, y continuó con una postal actual, tomada en el mismo lugar y con una posición similar. En la nueva imagen, Hernán apareció en el centro, mientras sus hijos lo acompañan a ambos lados. Ante la cámara, el orgulloso padre permitió observar cuánto crecieron sus hijos desde aquella primera visita y se convirtió en el eje de la publicación.

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La foto generó una respuesta inmediata entre los seguidores del exmodelo. La publicación reunió más de 30 mil “me gusta” y recibió varios comentarios vinculados con el viaje, la escena familiar y el paso del tiempo. “Te lo mereces. Disfrutá muchísimo”; “Qué lindo verlos juntos”; “Están re grandes”; “En la próxima foto, Luka levanta a su papá”; “Divina familia” y “Gran padre” fueron algunas de las reacciones que se destacaron. Otros usuarios repararon en la diferencia entre la imagen de hace 20 años y la actual, mientras que varios celebraron que Hernán hubiera elegido compartir con su audiencia un momento junto los jóvenes durante la visita a Disney.

Hace dos décadas atrás, Drago junto a Luka y Lola en brazos en el parque de Disney (Instagram)

No es la primera vez que Drago comparte públicamente el fuerte vínculo que tiene con sus hijos. En mayo de 2025, el exmodelo fue homenajeado en vivo en el programa Cortá por Lozano (Telefe), cuando en ese entonces formaba parte del panel. Durante la emisión, recibió un regalo inesperado y muy emotivo de parte de Luka y Lola, quienes le dedicaron mensajes grabados en video. El conductor, que cumplió 50 años el 17 de mayo, no pudo contener las lágrimas ante la sorpresa preparada por el equipo del programa y la producción. El momento incluyó fotografías familiares y un mensaje de cada uno de sus hijos, que hablaron directamente frente a las cámaras para saludarlo por su cumpleaños.

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Drago compartió ese momento íntimo con la audiencia y, visiblemente emocionado, agradeció el gesto con palabras sentidas. “¿Qué decirles? Hay palabras que no alcanzan. Esta pequeña edición de imágenes la llevo en mi corazón. Ellos son mi vida”, expresó. El modelo observó las fotografías que aparecían en pantalla y escuchó los mensajes de Luka y Lola antes de referirse a lo que significaba para él recibir ese reconocimiento de parte de sus hijos.

Los hijos del exmodelo ya crecidos en la misma pose de la foto original (Instagram)

Durante la emisión, los jóvenes grabaron un mensaje en conjunto que se proyectó en pantalla mientras se mostraban fotos familiares. La secuencia comenzó con la voz de Luka, quien se dirigió directamente a su papá: “Hola, pa. Queríamos aprovechar este espacio que nos dieron en el programa para desearte un muy feliz cumpleaños. Esperamos que la hayas pasado muy lindo y que te haya gustado la tarta de lima que te hice”. Luego, el joven reflexionó sobre el vínculo que lo une a su papá desde la infancia y contó qué sintió al buscar las imágenes que formarían parte del recuerdo. “Me emocioné cuando buscaba las fotos del video que está en pantalla. Me doy cuenta que, desde los primeros momentos hasta hoy, no se nos borra la sonrisa cuando compartimos momentos”, señaló.

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En ese mismo mensaje, Luka subrayó la importancia de su padre como sostén emocional y destacó las enseñanzas que recibió a lo largo de los años. “Gracias por ser mi lugar seguro, y por enseñarme que el amor se encuentra en las pequeñas cosas, como una conversación, un gesto o un abrazo”, expresó. Con mucho afecto, el joven continuó: “Sabés que siempre podés contar conmigo y yo sé que siempre puedo contar con vos. Espero que este nuevo año de vida esté lleno de felicidad, salud y todo lo que te haga bien, porque no hay nadie que lo merezca más que vos. Sé cuánto trabajaste para estar donde estás hoy. Espero que sepas que te amo más de lo que las palabras pueden expresar”. Sus palabras estuvieron acompañadas por las fotografías familiares que se proyectaban en el estudio.

Hernán Drago fue sorprendido por sus hijos en su cumpleaños número 50 con un emotivo homenaje en televisión

Por su parte, Lola también aprovechó el homenaje para hablar sobre la relación que construyó con su padre y expresar la admiración que siente por él. “Primero que nada, quería aprovechar este momento para decirte lo mucho que te amo y lo mucho que te admiro”, comenzó. En sus palabras, subrayó la imagen que Hernán Drago representa para ella: “Sos un ejemplo, y no solo por tu trabajo, por tu perseverancia y por lo que sos como persona. Siempre tenés la palabra justa y te hacés un tiempo para nosotros, aunque estés a mil”. La joven también recordó su infancia y la manera en que observaba a su padre trabajar con dedicación: “Desde que soy chica te veo laburar con pasión y metiéndole garra a todo lo que hacés”.

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En ese momento, Drago también compartió sus sentimientos. “Ya están convertidos en adultos, y que se hayan tomado el tiempo para hacer esto me emociona profundamente”, afirmó. Un año después de aquel homenaje televisivo, el modelo volvió a mostrar una escena familiar junto a sus hijos, esta vez desde los parques de Disney. La fotografía actual, tomada en el mismo lugar que la postal original, recuperó una imagen de la infancia de Luka y Lola y volvió a poner en primer plano la relación que Hernán eligió compartir con sus seguidores.