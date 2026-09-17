Política

El Gobierno nombró a un licenciado en Filosofía y activo usuario de redes como “director nacional de discurso”

El vocero Adrián Ravier designó a Martín Polakiewicz, columnista de la revista Seúl, en un rol que estará bajo su área. Se trata de un puesto que colabora en la preparación de los mensajes de Javier Milei

Martín Polakiewicz designado como director de Discurso
El licenciado Martín Polakiewicz fue designado como director nacional de Discurso, en el área de la vocería presidencial
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El Gobierno sigue incorporando jóvenes que simpatizan con las ideas libertarias a su estructura de poder. El vocero presidencial, Adrián Ravier, designó al licenciado en Filosofía (UBA) Martín Ariel Polakiewicz como “director nacional de Discurso”, uno de los puestos que permanecían vacantes tras la llegada del ex director de la Fundación Faro al Poder Ejecutivo.

El nombramiento rige desde el 24 de julio pasado y se oficializó este jueves, con la publicación de la Resolución 3/2026 en el Boletín Oficial. Integrará uno de los “ravioles” del equipo de comunicación de La Libertad Avanza (LLA) que encabeza Ravier, luego de la reestructuración y absorción de funciones que se implementó en el área tras la renuncia del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Polakiewicz es conocido en las redes sociales por tener una activa participación en X. Desde su cuenta @aceleranding, el joven suele cuestionar al kirchnerismo y otros usuarios críticos de la gestión de Javier Milei. Una fuente oficial en off indica que hizo colaboraciones en el marco de dicha cuenta, pero aclaran “que tiene múltiples colaboradores anónimos”.

También participó de varios artículos en Seúl, la revista digital de orientación liberal editada por Hernán Iglesias Illia, ex subsecretario de Comunicación Estratégica del presidente Mauricio Macri. Otras publicaciones y textos los comparte en el sitio de substack “Principios Informales”. Finalizó una maestría en Finanzas en Universidad de San Andrés (UDESA), con una tesis pendiente. De adolescente, ganó varios reconocimientos en competencias de matemáticas, en representación de la escuela ORT del barrio de Belgrano.

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En lo académico, al licenciado se le conocen algunos artículos con reflexiones críticas sobre el marxismo tradicional y temas vinculados a la teoría política y del valor. “⁠El lic. Polakiewicz cuenta con una trayectoria de publicaciones y colaboraciones informales en el ámbito de la discusión pública que demostraron sobradamente su idoneidad para el cargo", señalaron desde el Gobierno a este medio. Es la primera vez que asume en un puesto en la función pública.

Captura de pantalla de un mensaje en la red social X del usuario Aceleranding con texto sobre el oro, Bausili, la megaminería y los glaciares
Algunos de los posteos de la cuenta @aceleranding. En la revista Seúl, se señala que el usuario pertenece a Polakiewicz
Captura de pantalla de una publicación en la red social X que cita un mensaje atribuido a Jorge Taiana
Captura de pantalla de una publicación en la red social X de la cuenta Aceleranding con texto en español sobre fondo negro
Otro de los posteos de la cuenta de X

El articulista forma parte de la estructura organizativa de la subsecretaria de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital, Pamela Morales Jourdan, otra joven funcionaria bajo la órbita de Ravier. En ese mismo espacio de trabajo también interviene el influencer libertario y director nacional Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, conocido en las redes sociales como “Juan Doe”.

En lo formal , el decreto 653/2026 establece que la responsabilidad primaria del director nacional de Discurso es asistir a la Subsecretaría a cargo de Jourdan “en la definición de los lineamientos discursivos y comunicacionales del Presidente de la Nación y de la Secretaría”, y “supervisar la planificación de la comunicación institucional del Presidente de la Nación, incluyendo la elaboración de contenidos de su competencia, discursos, mensajes y la difusión de la agenda presidencial”.

Conferencia del vocero presidencial, Adrián Ravier
El vocero presidencial, Adrián Ravier, a quien reportará el director de discurso

Entre las distintas acciones del puesto, se prevé que intervenga en la preparación de conferencias de prensa y en la recopilación de información para las comunicaciones institucionales. Según el decreto, también colaborará con en la definición prioridades temáticas y narrativas de gobierno, la elaboración de mensajes institucionales y el apoyo al presidente en sus intervenciones públicas.

Hasta el momento, según señalaron fuentes oficiales, viene colaborando en el marco de la vocería para “la elaboración de mensaje estratégico del gobierno, en base a su formación tanto filosófica como económica”, precisaron.

Otros gobiernos crearon puestos similares al que desempeñará Polakiewicz. La función tuvo un antecedente durante la gestión de Macri, cuando el entonces presidente designó a Julieta Herrero en 2016 y ocupó el cargo de directora de discurso. Herrero había trabajado durante años en el Gobierno porteño y tenía entre sus tareas, también, la revisión de intervenciones públicas presidenciales.

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