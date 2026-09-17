República Dominicana

¿Iniciarán las fotomultas en República Dominicana? Esto dijeron las autoridades de tránsito

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informó que trabaja en una herramienta digital para que los policías registren las faltas con dispositivos, pero con verificación en el lugar, sin sanciones automáticas

Cámara de vigilancia instalada en un poste que emite luz amarilla sobre automóviles y motocicletas en una avenida nocturna.
El Intrant aclaró que la fiscalización digital en República Dominicana no contempla fotomultas ni sanciones automáticas por cámaras. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El debate sobre la posible llegada de las fotomultas a República Dominicana tomó impulso tras las referencias del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) a una nueva modalidad de control.

Sin embargo, el director ejecutivo del organismo, Juan Manuel Méndez, afirmó este miércoles que la medida en evaluación no contempla sanciones automáticas a partir de cámaras, sino una herramienta digital para reemplazar los talonarios físicos de los agentes.

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La aclaración surgió luego que circularan interpretaciones sobre un supuesto sistema de multas generado por fotografías de vehículos. Méndez sostuvo que ese mecanismo no forma parte del proyecto anunciado por la institución y remarcó que la fiscalización continuará con intervención presencial de las autoridades.

El proceso de fiscalización digital no es fotomulta”, afirmó el titular del Intrant durante una entrevista en el programa Zol de la Mañana.

La fiscalización digital mantendría la intervención presencial del agente, que seguiría determinando la falta y cargando la información en el sistema. (Cortesía: Instituto Nacional de Tránsito y Transporte)
La fiscalización digital mantendría la intervención presencial del agente, que seguiría determinando la falta y cargando la información en el sistema. (Cortesía: Instituto Nacional de Tránsito y Transporte)

No se aplicarán multas a partir de fotografías

El plan consiste en sustituir los formularios escritos a mano por equipos electrónicos. Según explicó Méndez, los agentes podrían consultar mediante estos dispositivos datos asociados a la placa, el marbete y la licencia de conducir antes de elaborar una infracción.

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La intención es que el registro de las sanciones quede vinculado con mayor precisión a la información del vehículo y de su propietario. El funcionario indicó que el sistema permitiría reducir problemas habituales del procedimiento manual, entre ellos letras difíciles de interpretar, datos incompletos o equivocaciones en el número de documento y en la identificación del conductor.

La fiscalización digital mantendría la presencia del agente en el lugar de la infracción, que sería quien determinaría la falta y cargaría la información en el sistema. El dispositivo funcionaría como una herramienta de consulta y registro, sin reemplazar la actuación de la autoridad de tránsito.

Méndez señaló que, con el actual esquema de talonarios, una mala escritura o un error al transcribir los datos puede derivar en que una multa quede asignada a una persona distinta o que presente dificultades administrativas posteriores. La digitalización apunta a limitar esas situaciones.

República Dominicana, fotomultas
El Intrant señaló que la digitalización busca reducir errores de escritura, datos incompletos y multas asignadas a personas distintas. (Cortesía: Dir. Gral. de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre)

El director del organismo diferenció el proyecto de un eventual modelo de fotomultas, que suele asociarse con cámaras instaladas en vías, semáforos o puntos de control capaces de captar una infracción y generar una sanción sin que un agente detenga al conductor.

No es que le vamos a tirar una foto”, sostuvo Méndez. También dijo que un programa de esa naturaleza requeriría condiciones distintas, entre ellas avances en la red semafórica y una infraestructura tecnológica específica.

Por su parte, Intrant enmarcó la fiscalización digital como parte de los esfuerzos para fortalecer el cumplimiento de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La norma regula aspectos como la circulación vehicular, las licencias de conducir, el transporte público, las sanciones y las responsabilidades de las autoridades.

República Dominicana, fotomultas
El Intrant enmarcó la fiscalización digital en el cumplimiento de la Ley 63-17, aunque no informó la fecha de inicio ni el alcance de la primera etapa. (Cortesía: Dir. Gral. de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre)

Méndez afirmó que el objetivo de la fiscalización no debe limitarse a la recaudación derivada de las infracciones. Según planteó, la función de los controles consiste en exigir el cumplimiento de las reglas de tránsito y favorecer un mayor orden en las calles.

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