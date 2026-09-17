América Latina

Intento de femicidio en una facultad de Uruguay: imputaron al joven que apuñaló a su compañera de clase

El estudiante de 19 años tenía una obsesión con una compañera de clase y la agredió con un cuchillo varias veces. El caso generó un fuerte impacto en Uruguay y motivó la suspensión de las clases durante varios días

Agresor de joven de 19 años en la Facultad de Medicina (Captura Telemundo/Canal 12)
Agresor de joven de 19 años en la Facultad de Medicina (Captura Telemundo/Canal 12)
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El estudiante uruguayo de 19 años que agredió a puñaladas a una compañera de clases en Uruguay fue imputado este miércoles por femicidio en grado de tentativa. El ataque ocurrió el pasado 1° de septiembre, en el anexo de la Facultad de Medicina, en Montevideo. El caso generó una fuerte conmoción mediática en el país, motivó la suspensión de las clases durante varios días y generó movilizaciones.

Tras la agresión, el joven fue internado en una clínica psiquiátrica hasta este lunes y en ese momento fue detenido por la Policía. La Fiscalía esperaba el resultado de una pericia para definir cómo avanzar. El informe médico finalmente determinó que el estudiante es imputable y por eso se decidió avanzar en la formalización de la investigación.

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La Justicia dispuso como medida cautelar que el hombre vaya a prisión durante 180 días, pero el primer mes lo deberá pasar en el hospital psiquiátrico Viladerbó por recomendación de los peritos.

Facultad de Medicina de Uruguay, el día de la agresión a una joven de 19 años (Captura Telemundo/Canal12)
Facultad de Medicina de Uruguay, el día de la agresión a una joven de 19 años (Captura Telemundo/Canal12)

El fiscal del caso, Luis Pacheco, pidió ese delito porque consideró que en la agresión hubo “odio, desprecio y menosprecio”.

“De las características del hecho, del arma empleada, del número de puñaladas recibidas por la víctima, de las zonas vitales del cuerpo a las que fueron dirigidas se desprende una intención de dar muerte”, dijo el fiscal tras la audiencia en una rueda de prensa.

Pacheco detalló que, en principio, la persona es imputable porque es “capaz de apreciar el carácter ilícito de sus actos”. Sin embargo, de los informes médicos surge que también presentaba “algunas dificultades”que requerirán mayores pericias.

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Tras un mes en el Hospital Vilardebó, el joven deberá ser trasladado a una cárcel.

Estudiantes de Medicina de Uruguay se manifiestan tras puñalada a joven de 19 años (Captura Telemundo/Canal 12)
Estudiantes de Medicina de Uruguay se manifiestan tras puñalada a joven de 19 años (Captura Telemundo/Canal 12)

El delito de femicidio en Uruguay tiene una pena mínima de 15 años de penitenciaría. La figura del grado de tentativa implica que ese plazo sea de la tercera parte. Por lo tanto, la condena mínima para este estudiante será de cinco años.

De la conferencia de prensa también participó Richard Gutiérrez, director de Violencia de Género de la Policía Nacional, institución que es una auxiliar de la investigación. En un primer momento, este jerarca había señalado que el ahora imputado había tenido una conducta “obsesiva” sobre su víctima, algo que se confirmó en la investigación.

“La hipótesis inicial con la que iniciamos esta investigación –dejamos claro que era una tentativa de femicidio– hoy se corrobora por las autoridades correspondientes”, destacó.

Hospital Vilardebó en Montevideo
Hospital Vilardebó en Montevideo

Consultado sobre si se comprobó el carácter obsesivo del joven, Gutiérrez dijo que fue así y que ese elemento fue manejado en la audiencia. Detalló que el imputado quería tener un vínculo con la mujer agredida y con otras compañeras.

Gutiérrez detalló que durante la investigación hubo pericias a celulares, testimonios de estudiantes y del entorno familiar. Todos estos elementos –sumado a lo que recabó la Policía Científica en el lugar del ataque– permitieron reconstruir el hecho y demostrar que el joven quiso matar a su compañera de clase.

Otra estudiante de la Facultad de Medicina también denunció al joven que ahora fue imputado. Esta segunda denuncia también está siendo investigada.

La joven agredida, en tanto, estuvo varios días internada tras la agresión. Ahora continúa recuperándose en internación domiciliaria. Está siguiendo tratamientos médicos por las heridas que recibió. Además, sigue conmocionada a nivel emocional y con atención psiquiátrica, detalló Gutiérrez.

Tras el ataque, la familia había contado que la joven no quedó con ningún órgano comprometido como consecuencia del ataque, aunque sí sufrió varias heridas. Una de las más importantes es un corte en la zona cervical.

Además, la víctima del intento de femicidio sufrió cortes en los tendones de uno de sus brazos. Los médicos lograron recuperarlos y actualmente tiene una férula. Deberá realizar un proceso de recuperación para volver a tener movilidad en el brazo. Además, tiene dos cortes en el ojo: uno comienza en la mitad de una ceja y bordea uno de sus ojos. El otro, se encuentra en el pómulo.

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