Tragedia en Arizona: un niño de 5 años murió tras quedar encerrado más de dos horas en un auto

La familia advirtió la ausencia de Theo Sabo en medio de un encuentro con 50 invitados y lo encontró descompensado en el auto

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Theo Sabo murió el 13 de septiembre en Arizona, Estados Unidos, tras permanecer más de dos horas y media dentro de un auto. El niño, de 5 años, había regresado con su familia de un bautismo y quedó en el vehículo durante una reunión en su casa.

La familia organizó un encuentro con 50 invitados después de la ceremonia. Los adultos advirtieron la ausencia del niño cuando alguien preguntó dónde estaba Theo. Entonces lo buscaron en el auto y lo encontraron descompensado.

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La familia llevó al niño a una clínica, donde murió. La temperatura exterior superaba los 40 °C. El caso abrió una investigación judicial sobre las responsabilidades de los padres y las circunstancias que dejaron al niño dentro del vehículo.

El niño de 5 años había regresado de un bautismo con su familia antes de quedar dentro del vehículo durante una reunión en su casa (AZCentral)

El hecho ocurrió el 13 de septiembre en Arizona. La causa judicial se centró en las decisiones previas al inicio de la reunión y en el tiempo que Theo permaneció dentro del vehículo.

La versión de los padres y la causa judicial en Estados Unidos

La justicia detuvo a los padres de Theo Sabo tras la muerte del niño. La causa incluye cargos por homicidio por negligencia y abuso infantil.

Cada progenitor recibió una fianza de USD 150 mil. Las autoridades también prohibieron el contacto entre ambos y ordenaron visitas supervisadas con sus otros hijos.

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La información conocida hasta ahora indica que el padre tenía la responsabilidad de bajar a Theo del auto. Según la versión relatada por los padres, él pidió a uno de sus hijos que sacara al niño del vehículo.

Theo Sabo murió en Arizona tras quedar más de dos horas y media encerrado dentro de un auto (AZCentral)

El adolescente, de 14 años, sostuvo que no escuchó esa indicación ni registró el pedido. Ese punto forma parte de los elementos mencionados en torno a la secuencia previa al inicio de la reunión familiar.

La próxima audiencia quedó prevista para el 21 de septiembre. La causa avanzará bajo la figura de homicidio por negligencia y abuso infantil, de acuerdo con los datos expuestos por Schapiro.

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