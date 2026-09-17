Martín Rappallini, presidente de la UIA, volvió a reclamar la suspensión de embargos por 180 días: “Agrava el problema”

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, habló durante la jornada organizada por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) a raíz del Día de la Industria

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Desde Paraná, Entre Ríos. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, volvió a la carga este jueves con el pedido para suspender los embargos por 180 días, en un contexto actual difícil para el sector productivo, y más especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Lo hizo en el marco de una jornada que organizó este jueves la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) en conmemoración por el Día de la Industria, que fue el 2 de septiembre pero que luego cada provincia celebra especialmente.

Rappallini fue invitado a la jornada y, durante su discurso, aseguró que uno de los problemas graves que atraviesa el sector es el financiero, y centró la razón en “las altas tasas de interés del año pasado”. A causa de esta situación, dijo, “existe una enorme morosidad”, en el sistema financiero y en las obligaciones tributarias. “Por eso estamos pidiendo, entre otras medidas, una suspensión por 180 días de los embargos fiscales”, exigió. El reclamo ya había sido puesto sobre la mesa días atrás; forma parte del documento técnico entregado al Ministerio de Economía por la UIA.

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“Embargar a una empresa que atraviesa dificultades muchas veces no resuelve el problema, sino que lo agrava”, alertó. Por eso, pidió que se les dé a las industrias que afrontan un mal momento “la posibilidad de ordenar su situación y seguir produciendo”. En esa línea, fue más allá y reclamó “reconstruir el crédito productivo argentino”. “El financiamiento de largo plazo es vital para el desarrollo de la industria, la incorporación de tecnología y el aumento de la productividad”, agregó.

Lo escuchaban empresarios y funcionarios, entre los que estaba el secretario de Hacienda de Economía, Carlos Guberman, a quien le tocaba exponer después en un panel sobre presión tributaria. Sin embargo, el miembro del equipo del ministro Luis Caputo no recogió el guante ni hizo referencia al planteo de la central fabril. Junto al funcionario, estuvieron presentes el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio y la titular de la Unión Industrial de la provincia, Celeste Valenti. También la intendenta de Paraná, Rosario Romero.

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El impacto en la micro

“Hay que prestar mucha atención a la microeconomía, porque al final impacta en la macro”, alertó Rappallini en otro momento de su discurso. Y luego recordó que hay una merma significativa de la actividad en muchos sectores. Las consecuencias directas son “caída de la recaudación, aumento de la morosidad y deterioro del empleo. Esto termina impactando sobre el equilibrio macroeconómico”, aseveró.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, participó de un panel tributario durante el evento de la Unión Industrial de Entre Ríos

“Estabilización y producción deben ir de la mano”, resumió. Para crecer se necesita “trabajar sobre la competitividad”, puntualizó. En ese marco, sostuvo que el problema central es la presión tributaria. “Argentina tiene el doble de impuestos que Paraguay y 30% más que Brasil y otros países. Es muy difícil competir con semejante diferencia”, graficó.

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“Muchas veces hablamos de libre mercado. Nosotros estamos de acuerdo en que la Argentina tiene que competir e integrarse al mundo. Pero debemos hacerlo con reglas parecidas o iguales”, añadió. El titular de la central fabril aseguró que existe competencia desleal debido al dumping de China, el contrabando y la subfacturación.

La construcción de un puente

Rappallini enfatizó que la industria atraviesa un momento difícil, complejo, para algunos sectores de la economía y que, en ese escenario, hay “cambios, transformaciones. En estos momentos es cuando resulta más importante reafirmar que la industria crea valor nuevo. Entra materia prima y salen productos terminados. Eso se llama transformación”, explicó el dirigente. Y sostuvo: “Campo e industria forman parte de un mismo sistema productivo. Cuanta más industria tengamos, podremos agregar más valor, generar más empleo y mayor será nuestra capacidad de exportar al mundo”, definió.

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Luego, puntualizó: “Un país que mantiene su capacidad de transformación sostiene la generación de riqueza”. En contraposición señaló que cuando una Nación pierde “eficiencia, calidad, tecnología y competitividad”, también decae su aptitud para “generar valor”. Más adelante, enunció: “Una empresa, además de transformar materias primas, transforma sociedades” a través de la generación de empleo y la provisión de servicios.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, fue quien abrió la 22° Jornada de la Industria en su provincia

En otro orden, mencionó que la Argentina necesita desarrollar capacidades “productivas, empresariales, tecnológicas, laborales, educativas e institucionales”. “Una sociedad se desarrolla cuando aprende a hacer algo que antes no podía” y logra avanzar en “cosas cada vez más complejas”, sintetizó.

En otro tramo de su alocución, reconoció que el país necesitaba transitar “un proceso de estabilización macroeconómica”. Pero marcó que el trayecto “está siendo muy complejo”. “Tenemos que construir un puente para que las industrias, en especial las Pymes, puedan atravesar ese momento”, agregó reiterando conceptos ya había expresado en el acto central del día de la industria.

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Otros planteos y el rol del Estado

A su turno, Valenti valoró el trabajo articulado entre el sector público y el privado. Y reclamó por la inversión estatal en infraestructura. “La competitividad no termina en la puerta de una fábrica. Es también tener rutas y caminos para sacar nuestra producción, contar con energía y gas a precios razonables, puertos eficientes, conectividad y acceso al financiamiento”, enumeró. “Y un sistema tributario que no castigue al que produce”, acotó.

Por su parte, la intendenta de Paraná resaltó el acompañamiento del Estado local en la baja de tasas, sobre todo las que afectan el consumo eléctrico, y la eliminación de otras cargas tributarias. Romero destacó la inversión conjunta con la provincia para habilitar un acceso clave al parque industrial de la capital entrerriana.

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El Gobernador Frigerio, en tanto, fue el responsable de dejar abierta la jornada. Aprovechó la oportunidad para repasar acciones puntuales, como el subsidio de parte del consumo energético, y adelantar otras. Entre las más importantes, figuró la reforma del Código Procesal laboral de la provincia. La nueva legislación creará un cuerpo de peritos especializados en riesgos de trabajo y accidentes.