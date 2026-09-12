En medio de la tensión por Malvinas, un grupo de veteranos viajó por primera vez a las islas

Un grupo de veteranos de la guerra de Malvinas posa con pancartas y banderas de Argentina antes de emprender su viaje hacia las islas.

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En plena tensión entre el Gobierno e Inglaterra por las Islas Malvinas, nueve excombatientes partieron rumbo al archipiélago para una estadía humanitaria de siete días. Se trata del contingente de un programa que prevé el regreso de un total de 16 veteranos durante este año.

El periplo con fines humanitarios comenzó este viernes, después de un acto en la ciudad de La Plata. El traslado surgió a partir de un convenio entre la Municipalidad de La Plata y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, reactivado en abril de 2025 luego de que los viajes quedaran interrumpidos entre 2015 y 2023.

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Los nueve integrantes del contingente combatieron en unidades militares con asiento histórico en La Plata, entre ellas el Regimiento de Infantería 7, y en la dotación del rompehielos ARA Almirante Irízar, que cumplió tareas durante la guerra de 1982.

Desde el CECIM La Plata indicaron que para parte del grupo “es la primera vez desde 1982 que regresan al archipiélago”. La entidad señaló que los viajes forman parte de las acciones de acompañamiento a quienes participaron en el conflicto bélico. Para otros siete exsoldados, la posibilidad de viajar se extenderá a lo largo de 2026.

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La despedida

Antes de partir, los veteranos fueron despedidos este viernes a las 16 en la Empresa de Transporte 9 de Julio SAT, ubicada en las calles 31 y 513. Directivos y trabajadores de la firma participaron del encuentro, con el fin de facilitar los traslados de ida y vuelta a los aeropuertos.

La estadía de los veteranos se extenderá hasta el sábado 19 de septiembre.

El acuerdo entre la comuna y el CECIM establece un subsidio para afrontar los gastos de los viajes. Pueden acceder las personas nacidas en La Plata, con al menos cinco años de residencia en la ciudad antes de la firma del convenio, que acrediten haber sido exsoldados conscriptos o civiles en el Teatro de Operaciones Malvinas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

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El convenio fue suscripto el 2 de abril de 2007 durante la intendencia de Julio Alak. La ordenanza 10.260 fue reactivada formalmente en abril de 2025, tras el período en que dejó de aplicarse durante la gestión del ex jefe comunal Julio Garro.

El CECIM La Plata afirmó que “el encuentro forma parte de la reivindicación permanente de nuestra Soberanía en Malvinas, Georgias e Islas del Atlántico Sur y sus espacios marítimos correspondientes”.

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El resurgir del reclamo por Malvinas

La travesía coincide con un reverdecer de la causa nacionalista, que se reactivó en el último Mundial de Estados Unidos, a partir del 2-1 que se impuso Argentina frente a Inglaterra por las semifinales. Como festejo, varios jugadores de la Selección Argentina posaron con una sábana pintada “Las Malvinas son Argentinas”, que había arrojado un grupo de hinchas.

Con un similar trapo partió este grupo de veteranos de La Plata. Es habitual que, a partir de las visitas, los ex combatientes compartan simbología argentina en los sitios emblemáticos del archipiélago.

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Un grupo de personas aplaude al aire libre en un espacio público durante un acto conmemorativo.

En ese marco, Javier Milei presentó en las últimas semanas un conjunto de medidas y anuncios para impulsar el reclamo de soberanía, que incluye desde la reactivación de la obra de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a las empresas que participan de la explotación de hidrocarburos de la zona marítima en disputa. Ambas decisiones son preexistentes a la gestión libertaria, y habían quedado en pausa tras la llegada de Milei al poder.

Los veteranos del CECIM La Plata tienen una activa participación pública en la causa Malvinas. Ahora bien, tienen una mirada crítica del Gobierno de Javier Milei. La organización cuestionó al Presidente por los últimos anuncios sobre el tema, y calificó la cadena nacional en la que se presentaron las medidas como “al nivel más alto de hipocresía de un gobierno y un presidente”.

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“Se trata del declive que tiene el gobierno tanto en gestión como imagen, recurriendo esta vez a Malvinas como el salvavidas que esconda sus miserias de corrupción y acción política de la entrega”, plantearon en un comunicado.

Otra de las críticas recientes de esta agrupación al Gobierno tuvo que ver la apertura de una ruta comercial marítima entre Punta Arenas, en Chile, y Puerto Argentino, ubicado en las Islas Malvinas. Los veteranos le enviaron una carta documento intimando al canciller Pablo Quirno para que, en el plazo de 72 hs, ejerza las competencias que la ley pone en sus manos para cuestionar esta ruta de conectividad. “Exigimos que dé cumplimiento al Decreto 868/2026 que el propio Gobierno de Milei publicó en el Boletín Oficial el 4 de septiembre de 2026″, indicaron en un comunicado.

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