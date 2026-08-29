Sociedad

Córdoba: un hombre murió tras ser atropellado por un auto en el carril rápido de la avenida Circunvalación

El accidente ocurrió este viernes a las 20 a la altura del kilómetro 2 del anillo interno. La víctima transitaba por la calzada. “Salió volando y cayó enfrente mío, casi lo piso, alcancé a frenar”, dijo otro conductor que iba por la parte lenta de la autovía

Un patrullero de la Policía Caminera, una ambulancia con las puertas abiertas y conos de señalización en una carretera nocturna
Policía Caminera y un equipo de emergencias de Eco asistió a la víctima quien no sobrevivió a la violencia del choque (Policía de Córdoba)
Guardar

Un hombre de unos 50 años murió tras ser atropellado por un Fiat Palio Weekend en el carril rápido de la avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro dos del anillo interno, cerca del Barrio Los Gigantes, y es investigado por la Justicia para determinar cómo se produjo el impacto.

El siniestro ocurrió pasadas las 20:00 y obligó a desplegar un operativo preventivo de señalización y desvío del tránsito en uno de los tramos de la traza de la avenida, con intervención de la Policía y colaboración de Caminos de las Sierras mientras se realizaban pericias en el lugar.

PUBLICIDAD

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la víctima circulaba a pie por la calzada cuando fue embestida. La identidad del fallecido no había sido informada oficialmente hasta ese momento. El conductor del vehículo es un hombre de 47 años.

La víctima murió en el lugar por traumatismos en el cráneo y el tórax

Un servicio de emergencias acudió al lugar después del choque y constató la muerte del hombre. El diagnóstico preliminar indicó politraumatismos graves, con lesiones en el cráneo y el tórax.

PUBLICIDAD

En la reconstrucción inicial del hecho, las autoridades señalaron que el peatón se encontraba sobre la calzada cuando fue alcanzado por el vehículo.

Un automovilista que circulaba por la Circunvalación al momento del hecho dijo que vio pasar al auto involucrado instantes antes del impacto. “Pasó un auto blanco a una velocidad que me parece que era mucho más de la permitida y, de repente, hubo una explosión de este auto que nos pasó como loco”, relató al medio ElDoce.tv.

Según ese mismo testigo, la víctima salió despedida desde el carril rápido hacia el lento y cayó delante de su vehículo. “Salió volando una persona y cayó enfrente de mi auto. Casi lo piso, alcancé a frenar”, recordó.

La investigación busca determinar por qué el hombre estaba a pie en esa vía rápida y en qué circunstancias exactas fue atropellado.

El mismo testigo citado por la publicación cordobesa sostuvo que no pudo precisar si la víctima intentaba cruzar la avenida al momento del impacto.

Sobre la velocidad, declaró que él circulaba “entre 80 y 90 kilómetros por hora” y estimó que el otro auto iba más rápido, aunque ese dato deberá ser determinado por las pericias. Hasta el momento, tampoco habían trascendido oficialmente la identidad del conductor ni la existencia de detenciones.

Temas Relacionados

CórdobaAccidente de tránsitoavenida CircunvalaciónatropellamientoPolicía de Córdobaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Choque múltiple en Almagro: manejaba alcoholizado, cruzó con el semáforo en rojo y embistió a un auto de aplicación

Ocurrió esta madrugada en el cruce de las avenidas Díaz Vélez y Medrano. El conductor que provocó el siniestro dio positivo de alcoholemia, mientras que el otro debió ser hospitalizado

Choque múltiple en Almagro: manejaba alcoholizado, cruzó con el semáforo en rojo y embistió a un auto de aplicación

Habló la hermana de la argentina detenida en EEUU: “No tienen higiene y hay ratas y cucarachas por todas partes”

Ernestina Pavlovsky (33) es personal trainer y vive desde hace 13 años en Aspen. La policía migratoria la detuvo hace un mes en un aeropuerto, cuando volvía de un viaje familiar

Habló la hermana de la argentina detenida en EEUU: “No tienen higiene y hay ratas y cucarachas por todas partes”

“Hay que aprovechar la tierra para producir alimentos sanos”: tiene 67 años y vive una vida plena en el corazón del monte cordobés

Nacido y criado en Traslasierra, Santos Becerra mantiene desde la adolescencia una rutina rural que combina ladrillos de barro, cultivos para consumo propio y tareas aprendidas de su familia

“Hay que aprovechar la tierra para producir alimentos sanos”: tiene 67 años y vive una vida plena en el corazón del monte cordobés

Investigan si un basural a cielo abierto de 20 hectáreas es un riesgo ambiental: qué impacto podría tener en la salud

La causa busca establecer si el predio de La Tosquera afectó la salud de los vecinos y contaminó napas, suelo y cursos de agua cercanos

Investigan si un basural a cielo abierto de 20 hectáreas es un riesgo ambiental: qué impacto podría tener en la salud

Denunciaron un intento de vender a los pingüinos del ex Aquarium de Mar del Plata y exigieron que sean liberados

Un grupo de activistas presentó una denuncia contra los dueños del predio y advirtió que cualquier intento de comercializar fauna autóctona es ilegal. "Son especies protegidas", remarcaron

Denunciaron un intento de vender a los pingüinos del ex Aquarium de Mar del Plata y exigieron que sean liberados

DEPORTES

Las Leonas buscarán ser campeonas del mundo en una final electrizante ante Países Bajos: hora, TV y todo lo que hay que saber

Las Leonas buscarán ser campeonas del mundo en una final electrizante ante Países Bajos: hora, TV y todo lo que hay que saber

La “oferta récord” que prepara Manchester City para quedarse con Enzo Fernández

“Que no nos dirija más” y “le faltó personalidad para echar a un jugador de Boca”: la furia de Lanús contra el árbitro y el VAR por no expulsar a Flores

La historia de Alma Almaraz, la jugadora de 16 años que juega en Boca Juniors y se hizo viral por su habilidad

Perdió la pelea de su vida, pero conquistó Las Vegas con un gesto que se hizo viral: la historia de amor que nació en un merendero

TELESHOW

A 15 años de la muerte de Pipo Mancera: la vida del hombre que estuvo dispuesto a darlo todo por la televisión

A 15 años de la muerte de Pipo Mancera: la vida del hombre que estuvo dispuesto a darlo todo por la televisión

Walter Quiroz, el actor que se alejó siete años para reencontrarse y hoy revela un abuso que finalmente pudo sanar

Del vértigo del escenario a la ternura de un clásico: la apuesta de Alan Madanes en “Los ojos del perro siberiano”

Bárbara Lombardo confesó la táctica que usó a los 11 años para colarse al show de Xuxa: "Terminé teniendo una relación con ella"

Wanda Nara compartió una foto con un hombre misterioso: de quién se trata

INFOBAE AMÉRICA

Hasta ocho horas sin electricidad: los cortes programados que exponen la presión sobre la red eléctrica de Honduras

Hasta ocho horas sin electricidad: los cortes programados que exponen la presión sobre la red eléctrica de Honduras

El Ministerio de Gobernación de Guatemala lanza la campaña Llama de la Prevención para los recorridos de antorchas

Defensoría del Consumidor de El Salvador alerta sobre riesgos en dos productos infantiles

Costa Rica amplía lista de países para los que exigirá vacuna contra la fiebre amarilla

El presidente iraní admitió el impacto de las sanciones de EEUU: “Algunos dicen que no tienen efecto; no sé qué decirles”