Córdoba: un hombre murió tras ser atropellado por un auto en el carril rápido de la avenida Circunvalación

Policía Caminera y un equipo de emergencias de Eco asistió a la víctima quien no sobrevivió a la violencia del choque (Policía de Córdoba)

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Un hombre de unos 50 años murió tras ser atropellado por un Fiat Palio Weekend en el carril rápido de la avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro dos del anillo interno, cerca del Barrio Los Gigantes, y es investigado por la Justicia para determinar cómo se produjo el impacto.

El siniestro ocurrió pasadas las 20:00 y obligó a desplegar un operativo preventivo de señalización y desvío del tránsito en uno de los tramos de la traza de la avenida, con intervención de la Policía y colaboración de Caminos de las Sierras mientras se realizaban pericias en el lugar.

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Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la víctima circulaba a pie por la calzada cuando fue embestida. La identidad del fallecido no había sido informada oficialmente hasta ese momento. El conductor del vehículo es un hombre de 47 años.

La víctima murió en el lugar por traumatismos en el cráneo y el tórax

Un servicio de emergencias acudió al lugar después del choque y constató la muerte del hombre. El diagnóstico preliminar indicó politraumatismos graves, con lesiones en el cráneo y el tórax.

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En la reconstrucción inicial del hecho, las autoridades señalaron que el peatón se encontraba sobre la calzada cuando fue alcanzado por el vehículo.

Un automovilista que circulaba por la Circunvalación al momento del hecho dijo que vio pasar al auto involucrado instantes antes del impacto. “Pasó un auto blanco a una velocidad que me parece que era mucho más de la permitida y, de repente, hubo una explosión de este auto que nos pasó como loco”, relató al medio ElDoce.tv.

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Según ese mismo testigo, la víctima salió despedida desde el carril rápido hacia el lento y cayó delante de su vehículo. “Salió volando una persona y cayó enfrente de mi auto. Casi lo piso, alcancé a frenar”, recordó.

La investigación busca determinar por qué el hombre estaba a pie en esa vía rápida y en qué circunstancias exactas fue atropellado.

El mismo testigo citado por la publicación cordobesa sostuvo que no pudo precisar si la víctima intentaba cruzar la avenida al momento del impacto.

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Sobre la velocidad, declaró que él circulaba “entre 80 y 90 kilómetros por hora” y estimó que el otro auto iba más rápido, aunque ese dato deberá ser determinado por las pericias. Hasta el momento, tampoco habían trascendido oficialmente la identidad del conductor ni la existencia de detenciones.