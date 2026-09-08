Río Negro: un impactante derrumbe provocó un corte en la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón

Vialidad Nacional dispuso un corte total en ambas manos de la Ruta 40 desde la mañana y desplegó maquinaria pesada para despejar la calzada.

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Un derrumbe bloqueó la Ruta Nacional 40 entre las ciudades de San Carlos de Bariloche y El Bolsón este martes, luego de que bloques de roca se desprendieran sobre la calzada en la zona del Lago Guillelmo, en la provincia de Río Negro. El corte, que afectó ambas manos de circulación desde las primeras horas de la mañana, movilizó un operativo conjunto de organismos viales y de seguridad para despejar el tramo y restablecer el tránsito.

La caída del material rocoso obligó a Vialidad Nacional a desplegar maquinaria pesada sobre la traza de manera inmediata. Hasta las 8:30, el corte se mantenía en su totalidad, sin habilitación de paso alternativo para los conductores que intentaban circular por esa vía, una de las principales conexiones de la región cordillerana y con uso habitual tanto de transporte de pasajeros como de vehículos de carga.

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El organismo vial emitió un parte desde las 7 de la mañana para alertar sobre la presencia de rocas de gran tamaño en el sector del Lago Guillelmo, según informó Diario Río Negro. En ese comunicado, solicitó a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal desplegado en el lugar. “Se solicita a los usuarios respetar al personal de seguridad que está ubicado en el perímetro del sector afectado”, señaló el escrito.

Vialidad Nacional estimó que la circulación en ambos sentidos de la Ruta 40 se regularizaría hacia las 15:00 con una apertura parcial asistida.

Al operativo se sumaron efectivos de Gendarmería Nacional y la División Seguridad Vial de la Policía de Río Negro, según confirmó Protección Civil del municipio de El Bolsón, de acuerdo con LM Neuquén. Ambas fuerzas trabajaron de manera preventiva para ordenar el tránsito y resguardar la seguridad de quienes esperaban en el lugar.

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Pasadas las 13:30, los operarios lograron despejar un carril de la calzada y habilitaron la circulación controlada en el sector. Gendarmería Nacional y personal de Parques Nacionales quedaron a cargo de coordinar los pasos vehiculares para descomprimir la acumulación de unidades que aguardaban desde la mañana. Las labores sobre los bloques de roca que permanecían sobre el asfalto continuaban, dado que el proceso requiere maquinaria específica para garantizar condiciones seguras en la traza.

Vialidad Nacional estimó que la circulación en ambos sentidos se regularizaría hacia las 15:00, con una apertura parcial asistida como paso previo a la rehabilitación total. La zona del Lago Guillelmo es propensa a este tipo de eventos: registra desprendimientos de tierra, rocas y árboles durante períodos de lluvias.

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Las autoridades viales recomendaron a los usuarios consultar el estado del camino antes de emprender viajes hacia o desde esa zona, y advirtieron sobre la importancia de no intentar sortear el operativo por cuenta propia.

En los últimos meses, otro derrumbe volvió a producirse en la Ruta Nacional 40. En el tramo de Siete Lagos, específicamente en el kilómetro 2.208,7 y aproximadamente a 3 kilómetros de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, una mezcla de barro, árboles y rocas bloqueó por completo el paso vehicular. Tras horas de tareas coordinadas por varios organismos, la habilitación de la circulación fue confirmada oportunamente por Vialidad Nacional.

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El sector implicado quedó cubierto de barro, árboles y rocas

El operativo se puso en marcha después de que el material desprendido —barro, árboles y rocas de gran porte— tapara la calzada, imposibilitando la circulación por cualquiera de los dos carriles.

Al comienzo, el tamaño de las piedras depositadas sobre el asfalto no permitió reanudar el tránsito en ninguna dirección. Posteriormente, la labor sostenida de los diferentes organismos permitió retirar la mayor parte de los restos y habilitar un tránsito parcial y transitorio solo para vehículos particulares.

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La necesidad de respuesta inmediata frente al volumen del derrumbe motivó el envío de maquinaria y trabajadores de distintos niveles estatales. Únicamente para automóviles de emergencia, durante las primeras horas de trabajo se implementó un sendero provisional sobre la banquina, lo que aseguró la asistencia operativa imprescindible en el sector turístico neuquino.