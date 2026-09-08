Dejó un puesto fijo en una fábrica automotriz y se fue a Traslasierra: vive sin luz ni agua de red y levantó un hogar de barro

Mauricio dejó su trabajo fijo en una fábrica automotriz de Buenos Aires y se mudó a Traslasierra para iniciar una vida de autosuficiencia en Córdoba (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mauricio Verbichi dejó una rutina de fábrica en Buenos Aires y se mudó a Traslasierra, en Córdoba, donde armó un proyecto de vida en el campo y construye su casa con técnicas de bioconstrucción. A los 37 años, tras años de oficio en una planta automotriz, resolvió instalarse en La Paz para levantar una vivienda de quincha, organizar su sustento con oficios múltiples y ordenar sus días según las exigencias del terreno, el clima y las necesidades de su familia.

Expuso los motivos de la mudanza, las dificultades materiales del cambio y la forma en que fue adaptando su vida a un esquema sin servicios convencionales, con trabajo manual y tiempos marcados por la naturaleza.

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La decisión de abandonar Buenos Aires

La salida de la ciudad no surgió como un impulso repentino. Según contó, fue el resultado de un desgaste acumulado frente al ritmo urbano y de una revisión personal que terminó de tomar forma después de un accidente en moto. “Un día me senté en el cordón de la calle y dije: ‘Esto es la ciudad y acá es vivir así a ritmo acelerado. La ciudad es esto, es caos, es correr y correr y correr’”, afirmó en el canal de YouTube Crónicas del Cambio - De Música Rutera

Antes de concretar el cambio, ya había imaginado otro horizonte para su vida. En ese repaso, recordó que años atrás había escrito en un papel una meta personal: llegar a los 40 años “autojubilado y en paz”. El traslado al oeste cordobés adelantó ese plan. Dejó atrás su trabajo en Fiat, donde se había desempeñado en la última etapa de su recorrido laboral en la ciudad, y pasó a organizarse con una lógica distinta, sin salario fijo ni estructura empresarial.

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El punto más sensible del cambio estuvo asociado a la incertidumbre económica. Mauricio reconoció que abandonar un ingreso estable implicaba afrontar preguntas inmediatas sobre el dinero, la continuidad del trabajo y la reacción del entorno. Sin embargo, su planteo fue en otra dirección. “El no tener trabajo fijo es una tranquilidad que te da de poder hacer lo que a uno le gusta”, sostuvo al explicar por qué no vivió esa ruptura como una pérdida, sino como una forma de reorganizar prioridades.

En esa misma línea, rechazó la idea de que la estabilidad dependa de un único empleo. En el video explicó que su sustento sale de distintas tareas y que la clave está en saber hacer. “Trabajo siempre sale... si uno tiene herramientas y tiene la voluntad, trabajo sale”, dijo.

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A partir de esa lógica, mencionó trabajos de jardinería, cocina y reparaciones como parte de las actividades con las que resuelve ingresos mientras avanza con su instalación definitiva en el campo.

El proyecto de vida se sostiene con trabajos de jardinería, cocina y reparaciones, además de planes de producción de alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo vive ahora Mauricio

La nueva etapa de Verbichi se desarrolla en un terreno de La Paz, en la región de Traslasierra, donde empezó a construir su casa con bioconstrucción. El sistema que eligió es la quincha, una técnica basada en estructura de madera y relleno con paja y barro. Aunque no tenía experiencia formal en el rubro, decidió aprender sobre la marcha y avanzar con materiales vinculados al entorno. “No soy bioconstructor, pero empecé ahora a hacer mi casita de quincha”, señaló.

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Las condiciones del lugar lo obligaron a resolver aspectos básicos desde el inicio. El terreno no cuenta con red tradicional de agua ni con conexión eléctrica convencional. Por eso, una parte central de su rutina está dedicada a pensar soluciones prácticas para sostener la vida cotidiana. Entre las primeras obras que hizo, por ejemplo, estuvo el drenaje del agua de lluvia. “Le hice todo un desagüe, porque cuando llueve acá se acumula el agua de lluvia”, explicó al mostrar cómo adaptó el espacio a las condiciones del monte.

La energía forma parte de esa administración cuidadosa. Instaló un panel solar pequeño para cubrir necesidades mínimas. Antes de cerrar la vivienda principal, construyó un horno de barro para cocinar mientras terminaba la obra, debido a que la alimentación se volvió una urgencia previa a las terminaciones.

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Combina tareas de obra, mantenimiento del predio y trabajos remunerados. Suma proyectos de producción de alimentos y otros que planea, como la apicultura. Expresa interés en una vida más ligada a la tierra y en producir artesanalmente parte de lo que consume. Esta organización requiere tiempo, presencia constante y capacidad para resolver problemas con recursos limitados.

Cómo es vivir al ritmo de la naturaleza

En el relato de Mauricio, la mudanza a Córdoba no queda reducida a un cambio de domicilio. Lo describe como una modificación más amplia del uso del tiempo. La jornada ya no depende de horarios fabriles, traslados extensos o una secuencia fija de obligaciones urbanas, sino del clima, del estado del terreno, de las obras pendientes y de las necesidades familiares. En ese marco, vivir “al ritmo de la naturaleza” supone ajustar la rutina a factores que no controla y aceptar una dinámica más abierta.

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Ese punto también aparece cuando habla del miedo. Lejos de presentarlo como un impedimento, lo ubica como parte inevitable de cualquier cambio profundo. “Yo uso el miedo como un empuje. El secreto está en decir: ‘Bueno, ya está suelto todo y le meto’”, sentenció.

Mauricio afirmó que no cambiaría el recorrido que lo llevó hasta ese presente. Sus años de empleo formal, la vida urbana y el salto al monte forman parte de un mismo proceso. Mientras construye su vivienda de quincha y organiza nuevas actividades productivas, mantiene una vida de trabajo manual, administración de recursos y vínculo diario con el entorno natural.

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