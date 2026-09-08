Sociedad

Dejó un puesto fijo en una fábrica automotriz y se fue a Traslasierra: vive sin luz ni agua de red y levantó un hogar de barro

A los 37 años, Mauricio Verbichi cambió la rutina urbana por una experiencia de autosuficiencia en Córdoba, donde construye con quincha, cocina en horno de barro y sostiene su día a día mediante diversos oficios

Un hombre con camiseta negra posa con los brazos cruzados en un terreno con vegetación, árboles y montañas al fondo.
Mauricio dejó su trabajo fijo en una fábrica automotriz de Buenos Aires y se mudó a Traslasierra para iniciar una vida de autosuficiencia en Córdoba (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Mauricio Verbichi dejó una rutina de fábrica en Buenos Aires y se mudó a Traslasierra, en Córdoba, donde armó un proyecto de vida en el campo y construye su casa con técnicas de bioconstrucción. A los 37 años, tras años de oficio en una planta automotriz, resolvió instalarse en La Paz para levantar una vivienda de quincha, organizar su sustento con oficios múltiples y ordenar sus días según las exigencias del terreno, el clima y las necesidades de su familia.

Expuso los motivos de la mudanza, las dificultades materiales del cambio y la forma en que fue adaptando su vida a un esquema sin servicios convencionales, con trabajo manual y tiempos marcados por la naturaleza.

PUBLICIDAD

La decisión de abandonar Buenos Aires

La salida de la ciudad no surgió como un impulso repentino. Según contó, fue el resultado de un desgaste acumulado frente al ritmo urbano y de una revisión personal que terminó de tomar forma después de un accidente en moto. “Un día me senté en el cordón de la calle y dije: ‘Esto es la ciudad y acá es vivir así a ritmo acelerado. La ciudad es esto, es caos, es correr y correr y correr’”, afirmó en el canal de YouTube Crónicas del Cambio - De Música Rutera

Antes de concretar el cambio, ya había imaginado otro horizonte para su vida. En ese repaso, recordó que años atrás había escrito en un papel una meta personal: llegar a los 40 años “autojubilado y en paz”. El traslado al oeste cordobés adelantó ese plan. Dejó atrás su trabajo en Fiat, donde se había desempeñado en la última etapa de su recorrido laboral en la ciudad, y pasó a organizarse con una lógica distinta, sin salario fijo ni estructura empresarial.

PUBLICIDAD

El punto más sensible del cambio estuvo asociado a la incertidumbre económica. Mauricio reconoció que abandonar un ingreso estable implicaba afrontar preguntas inmediatas sobre el dinero, la continuidad del trabajo y la reacción del entorno. Sin embargo, su planteo fue en otra dirección. “El no tener trabajo fijo es una tranquilidad que te da de poder hacer lo que a uno le gusta”, sostuvo al explicar por qué no vivió esa ruptura como una pérdida, sino como una forma de reorganizar prioridades.

En esa misma línea, rechazó la idea de que la estabilidad dependa de un único empleo. En el video explicó que su sustento sale de distintas tareas y que la clave está en saber hacer. “Trabajo siempre sale... si uno tiene herramientas y tiene la voluntad, trabajo sale”, dijo.

A partir de esa lógica, mencionó trabajos de jardinería, cocina y reparaciones como parte de las actividades con las que resuelve ingresos mientras avanza con su instalación definitiva en el campo.

Un hombre con una camiseta oscura que dice WILD THING de pie junto a un horno de barro artesanal y varios árboles.
El proyecto de vida se sostiene con trabajos de jardinería, cocina y reparaciones, además de planes de producción de alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo vive ahora Mauricio

La nueva etapa de Verbichi se desarrolla en un terreno de La Paz, en la región de Traslasierra, donde empezó a construir su casa con bioconstrucción. El sistema que eligió es la quincha, una técnica basada en estructura de madera y relleno con paja y barro. Aunque no tenía experiencia formal en el rubro, decidió aprender sobre la marcha y avanzar con materiales vinculados al entorno. “No soy bioconstructor, pero empecé ahora a hacer mi casita de quincha”, señaló.

Las condiciones del lugar lo obligaron a resolver aspectos básicos desde el inicio. El terreno no cuenta con red tradicional de agua ni con conexión eléctrica convencional. Por eso, una parte central de su rutina está dedicada a pensar soluciones prácticas para sostener la vida cotidiana. Entre las primeras obras que hizo, por ejemplo, estuvo el drenaje del agua de lluvia. “Le hice todo un desagüe, porque cuando llueve acá se acumula el agua de lluvia”, explicó al mostrar cómo adaptó el espacio a las condiciones del monte.

La energía forma parte de esa administración cuidadosa. Instaló un panel solar pequeño para cubrir necesidades mínimas. Antes de cerrar la vivienda principal, construyó un horno de barro para cocinar mientras terminaba la obra, debido a que la alimentación se volvió una urgencia previa a las terminaciones.

Combina tareas de obra, mantenimiento del predio y trabajos remunerados. Suma proyectos de producción de alimentos y otros que planea, como la apicultura. Expresa interés en una vida más ligada a la tierra y en producir artesanalmente parte de lo que consume. Esta organización requiere tiempo, presencia constante y capacidad para resolver problemas con recursos limitados.

Cómo es vivir al ritmo de la naturaleza

En el relato de Mauricio, la mudanza a Córdoba no queda reducida a un cambio de domicilio. Lo describe como una modificación más amplia del uso del tiempo. La jornada ya no depende de horarios fabriles, traslados extensos o una secuencia fija de obligaciones urbanas, sino del clima, del estado del terreno, de las obras pendientes y de las necesidades familiares. En ese marco, vivir “al ritmo de la naturaleza” supone ajustar la rutina a factores que no controla y aceptar una dinámica más abierta.

Ese punto también aparece cuando habla del miedo. Lejos de presentarlo como un impedimento, lo ubica como parte inevitable de cualquier cambio profundo. “Yo uso el miedo como un empuje. El secreto está en decir: ‘Bueno, ya está suelto todo y le meto’”, sentenció.

Mauricio afirmó que no cambiaría el recorrido que lo llevó hasta ese presente. Sus años de empleo formal, la vida urbana y el salto al monte forman parte de un mismo proceso. Mientras construye su vivienda de quincha y organiza nuevas actividades productivas, mantiene una vida de trabajo manual, administración de recursos y vínculo diario con el entorno natural.

Temas Relacionados

CórdobaHistorias de vidaÚltimas noticiasTraslasierraNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dejan cartas con mensajes de apoyo para quienes atraviesan un momento difícil: la iniciativa de una organización para prevenir el suicidio

La propuesta busca acercar una primera instancia de escucha a personas que atraviesan situaciones de angustia y ofrecerles una vía de contacto con voluntarios capacitados

Dejan cartas con mensajes de apoyo para quienes atraviesan un momento difícil: la iniciativa de una organización para prevenir el suicidio

Narcisismo en las relaciones: las señales que pueden revelar un vínculo dañino, según una psicóloga

La especialista Viviana Kelmanowicz explicó qué comportamientos pueden generar malestar, culpa y dificultad para poner límites, y diferenció los rasgos habituales de un trastorno que requiere evaluación profesional

Narcisismo en las relaciones: las señales que pueden revelar un vínculo dañino, según una psicóloga

Menos nacimientos y más adultos mayores: el cambio demográfico que transformará a la Argentina

La transformación estará marcada por una mayor longevidad y una reducción sostenida de la población en edad escolar

Menos nacimientos y más adultos mayores: el cambio demográfico que transformará a la Argentina

El cura cordobés acusado por abuso de menores fue sometido a una evaluación psicológica: cómo sigue la causa

“La acusación está en manos de mis abogados”, se limitó a decir Alejandro Nicola al salir este lunes deTribunales II, donde se presentó para la pericia. El reclamo de algunas de las familias denunciantes que lo esperaron a la salida

El cura cordobés acusado por abuso de menores fue sometido a una evaluación psicológica: cómo sigue la causa

Choque múltiple en Flores: un auto y dos motos colisionaron y un motociclista fue trasladado al hospital

El SAME asistió a heridos en varios puntos de Buenos Aires, con traslados al Hospital Piñeiro y al Ramos Mejía, además de operativos sobre la autopista 25 de Mayo

Choque múltiple en Flores: un auto y dos motos colisionaron y un motociclista fue trasladado al hospital

DEPORTES

De las inferiores de River Plate al Inter de Milán: quién es Annika Paz, la argentina que convirtió cuatro goles en el Mundial Sub 20

De las inferiores de River Plate al Inter de Milán: quién es Annika Paz, la argentina que convirtió cuatro goles en el Mundial Sub 20

Francisco Cerúndolo tras su eliminación en el US Open: “Tengo bronca, pero no puedo reprocharme nada”

Dieron a conocer a los 30 nominados para el Balón de Oro 2026: la lista de todos los candidatos

Goleada histórica de la selección argentina femenina en el Mundial Sub 20: venció 8-0 a Benín y quedó a un paso de avanzar de ronda

Lionel Messi volvió a ser nominado al Balón de Oro 2026 tras dos años ausente

TELESHOW

El proyecto de Carmen Barbieri para volver al teatro interpretando a una figura legendaria de la televisión

El proyecto de Carmen Barbieri para volver al teatro interpretando a una figura legendaria de la televisión

Antonela Roccuzzo retomó su pasión por la lectura con un nuevo género: del romance universitario a la fantasía juvenil

La confesión de Daniela Celis sobre el romance de Nick Sícaro y Lolo Poggio: “Yo no sentí nada por él”

Cómo sigue la salud de Soledad Silveyra durante su internación: “Es una paciente complicada”

Volvieron a internar a Chiche Gelblung: los detalles de su salud

INFOBAE AMÉRICA

Aceptó que mató a su expareja por celos y recibió la pena de 30 años por femicidio en Panamá

Aceptó que mató a su expareja por celos y recibió la pena de 30 años por femicidio en Panamá

“El Niño” se fortalece y amenaza con marcar un récord: NOAA anticipa cambios de lluvia y temperatura

Israel prohibió la entrada a 11 políticos y cerró el consulado británico tras las sanciones a los colonos en Cisjordania

Estudiantes salvadoreños que usaron dispositivos electrónicos dos a tres horas diarias lograron el mejores resultados en prueba PISA

Panamá flexibilizará permisos ambientales y podrá restringir el acceso a zonas protegidas por el impacto de El Niño