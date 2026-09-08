Dejan cartas con mensajes de apoyo para quienes atraviesan un momento difícil: la iniciativa de una organización para prevenir el suicidio

La iniciativa de prevención del suicidio incluye mensajes de apoyo y una vía de contacto con voluntarios capacitados para brindar contención

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La organización Help La Plata deja cartas en espacios públicos de la ciudad para acercar contención a personas con pensamientos suicidas y promover pedidos de ayuda, una estrategia que la agrupación reforzó tras la pandemia y que hoy sostiene con ocho voluntarios oficiales y cerca de 50 colaboradores sumados durante septiembre.

La iniciativa consiste en dejar sobres en puentes, plazas, parques y otros puntos de circulación. Los mensajes incluyen palabras de apoyo y una vía de contacto para que quien atraviesa una crisis pueda comunicarse con el proyecto.

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Florencia Lazo, responsable de Help La Plata, explicó en Infobae Al Mediodía que después de ese primer acercamiento los voluntarios ofrecen acompañamiento a quienes deciden escribir o llamar. “Tenemos un contacto de ayuda, que siempre dejamos en la carta”, afirmó. “Después nos contactan y nosotros hacemos la segunda parte, que es la contención”.

Según relató, algunas de las personas que encontraron esas cartas terminaron incorporándose como voluntarias. También señaló que varios participantes llegaron al espacio después de atravesar experiencias personales o familiares vinculadas con pensamientos suicidas.

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Help La Plata deja cartas en espacios públicos para prevenir el suicidio y acercar una primera instancia de escucha a personas en crisis

El primer pedido de ayuda en medio de una crisis

Lazo sostuvo que el suicidio no responde a una causa única y que, en el trabajo cotidiano de la organización, aparecen señales de malestar emocional, frustración y dificultades para reconocer alternativas frente a situaciones personales complejas.

La responsable de la organización remarcó que muchas personas que consuman la muerte por suicidio no avisan previamente, aunque otras sí logran pedir ayuda. “Lo cierto es que la mayoría de los casos que consuman la muerte por suicidio no avisan previamente”, señaló.

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Para la referente, el diálogo y la escucha pueden abrir una instancia de apoyo antes de que la situación llegue a su punto más crítico. “El pensamiento de suicidio es la última etapa”, expresó. “No empieza directamente, sino que siempre comienza con alguna situación”.

En esa secuencia, mencionó ataques de pánico, angustia, llanto y otros cuadros que pueden anteceder a esos pensamientos. También planteó que los entornos cercanos: la familia, las amistades, la escuela, los clubes y otras instituciones, tienen un papel central para advertir cambios emocionales y sostener conversaciones a tiempo.

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“Es muy importante escuchar a los chicos”, afirmó Lazo. Según explicó, una conversación puede permitir que una persona exprese situaciones que guarda y que hasta ese momento no logra comunicar.

Problemas de autoestima y sensación de no tener salida

Entre las consultas que reciben, Lazo dijo que observan con frecuencia dificultades ligadas a la valoración personal. “Lo que vemos mucho es que el valor propio se encuentra atacado”, afirmó al describir malestares que, en algunos casos, se vinculan con cosas que otras personas dijeron.

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Florencia Lazo explicó que, después del primer contacto, Help La Plata acompaña a quienes deciden escribir o llamar en busca de ayuda (captura de video)

La referente también mencionó la influencia que pueden tener las redes sociales sobre el amor propio, aunque aclaró que no actúan del mismo modo en todas las situaciones. Otro factor que identifican es la sensación de que un problema no tiene solución y no podrá modificarse. La organización busca intervenir sobre esa percepción a partir de espacios de escucha y contención.

Lazo agregó que esa frustración también aparece en personas que atraviesan tratamientos prolongados y no perciben cambios inmediatos. Esa falta de resultados visibles, explicó, puede erosionar las expectativas sobre el propio proceso.

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Sobre Help

Help inició sus actividades en Argentina en 2018, según contó Lazo, y forma parte de una red presente en más de 100 países. La pandemia fue, según su testimonio, el momento en que la organización amplió de manera decisiva el uso de las cartas como recurso de contacto.

“En la pandemia fue el momento clave donde nosotros masificamos lo que son las cartas”, dijo. La actividad ya existía antes de las restricciones sanitarias, pero el aislamiento limitó los encuentros presenciales y empujó a reforzar esa modalidad.

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La responsable sostuvo además que, después de la pandemia, el grupo percibió un aumento de situaciones vinculadas con la salud mental. “El suicidio nunca tiene una sola causa”, señaló Lazo. “Siempre tiene determinados síntomas que se van uniendo”.

La organización sostuvo que el suicidio no responde a una causa única y que suele estar precedido por angustia, frustración y otras señales de malestar emocional (Captura de video)

La organización intensificó sus actividades durante septiembre amarillo, la campaña dedicada a la prevención del suicidio. Según indicó, nuevos interesados se comunican todos los días para participar en el proyecto.

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Lazo vinculó su tarea actual con su propia historia. Relató que tuvo pensamientos suicidas desde los 18 años, que antes había atravesado ataques de pánico, angustia y llanto, y que el primer paso fue pedir ayuda a su familia.

Después acudió a guardias psiquiátricas, recibió un diagnóstico y atravesó un cuadro grave que contemplaba una posible internación. Hoy comparte esa experiencia en charlas y actividades de la organización para generar espacios de escucha sin juicios.

“Lo primero que hice fue exteriorizarlo”, contó. “Si yo salí, de eso puede salir cualquier persona”, sostuvo sobre un testimonio que, según explicó, también le permite comprender qué frases pueden lastimar más y cuáles pueden acompañar mejor a quien está en crisis.

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