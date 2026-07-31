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Tras el derrumbe, habilitaron la Ruta 40 en el tramo de Siete Lagos: cómo funcionará el esquema de tránsito

Este viernes ya se puede circular hasta las 22. Luego se reabrirá durante sábado y domingo. El operativo se mantendrá en el lugar en caso de nuevos desprendimientos

El sábado 1 de agosto y el domingo 2 de agosto, el corredor de Siete Lagos funcionará entre las 8:00 y las 22:00 horas
El sábado 1 de agosto y el domingo 2 de agosto, el corredor de Siete Lagos funcionará entre las 8:00 y las 22:00 horas
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Un derrumbe de barro, árboles y rocas bloqueó la Ruta Nacional 40 en el tramo de Siete Lagos, a la altura del kilómetro 2208,7, a unos 3 kilómetros de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. Tras horas de trabajo de múltiples organismos, Vialidad Nacional confirmó la habilitación parcial y escalonada de la circulación para el fin de semana, con franjas horarias diferenciadas para el viernes, el sábado y el domingo.

Para este viernes 31 de julio, el paso estará habilitado entre las 17:00 y las 22:00 horas, con tránsito asistido por personal policial. El sábado 1 de agosto y el domingo 2 de agosto, la apertura se extiende: el corredor estará disponible entre las 8:00 y las 22:00 horas.

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El organismo aclaró que, pese a la reapertura, el personal de Vialidad Nacional y las fuerzas de seguridad continuarán en el lugar ante la posibilidad de nuevos desprendimientos, dado que las alertas meteorológicas por precipitaciones siguen vigentes en la zona.

El derrumbe de barro, árboles y rocas bloqueó por completo la Ruta Nacional 40 en el kilómetro 2208,7 de Siete Lagos, en Neuquén

El evento que desencadenó el operativo ocurrió en las primeras horas del jueves. El material desprendido —barro, árboles y rocas de gran porte— cubrió la calzada de forma total, sin dejar margen para habilitar el tránsito en ninguna de las dos manos.

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En un primer momento, la presencia de rocas de gran tamaño sobre la calzada impidió restablecer la circulación en ambos sentidos debido a la magnitud del evento. Sin embargo, gracias al trabajo de horas de los distintos organismos abocados a solucionarlo, se logró remover la mayor parte de los escombros generados y se habilitó el paso transitorio de vehículos particulares.

La magnitud del derrumbe obligó a desplegar de inmediato maquinaria y personal de distintos niveles de gobierno. Durante la mañana del jueves se logró abrir un paso provisorio sobre la banquina, destinado de manera exclusiva a vehículos de emergencia para garantizar la respuesta operativa en el área turística de la provincia neuquina.

Vialidad Nacional y las fuerzas de seguridad seguirán en la Ruta 40 ante el riesgo de nuevos desprendimientos por las precipitaciones en la zona
Vialidad Nacional y las fuerzas de seguridad seguirán en la Ruta 40 ante el riesgo de nuevos desprendimientos por las precipitaciones en la zona

El operativo articuló a varias instituciones: Vialidad Nacional; la Dirección de Protección Civil, Área de Tránsito e Hidráulica del Municipio de San Martín de los Andes; la Administración de Parques Nacionales (APN) a través del Parque Nacional Lanín; Gendarmería Nacional; la Policía del Neuquén; la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo de la provincia; y Vialidad Provincial.

El despliegue de maquinaria incluyó una motoniveladora, una cargadora frontal y un camión de Vialidad Nacional, una cargadora frontal de gran porte aportada por Hidráulica del Municipio, una retroexcavadora de la APN y camiones de distintos organismos, todos afectados tanto al relleno de la banquina como a la remoción del material.

Más allá de la calzada, las autoridades identificaron un riesgo adicional en la ladera donde se originó el desprendimiento: una evaluación del terreno detectó grietas de consideración que podrían generar nuevos movimientos de tierra, un escenario que se agrava ante el pronóstico de lluvias y nevadas previsto para los próximos días en el sector. Ante esa situación, un equipo de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Lanín inspeccionó la parte superior de la ladera para verificar la presencia de cursos de agua o inestabilidades del terreno que pudieran poner en riesgo al personal que trabaja en el lugar.

Durante el operativo en Siete Lagos se abrió un paso provisorio sobre la banquina exclusivo para vehículos de emergencia en el área turística de Neuquén
Durante el operativo en Siete Lagos se abrió un paso provisorio sobre la banquina exclusivo para vehículos de emergencia en el área turística de Neuquén

Vialidad Nacional recordó a los conductores la importancia de circular con precaución durante la temporada invernal, respetar las indicaciones del personal vial y las velocidades máximas permitidas, y verificar el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje.

El organismo también subrayó la portación obligatoria de cadenas físicas para quienes transiten por el corredor. Las condiciones de transitabilidad en tiempo real están disponibles en el sitio oficial de la institución.

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