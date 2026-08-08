Un tren de carga chocó con un colectivo en el barrio porteño de La Boca: siete personas heridas fueron hospitalizadas

Siete personas heridas fueron hospitalizadas por el accidente

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Siete personas resultaron heridas en el choque entre un tren de cargas y un colectivo de la línea 33 en el barrio porteño de La Boca, a metros de la cancha de Boca Juniors. El siniestro ocurrió a las 18.04 en Olavarría al 800, entre las calles Juan de Dios Filiberto y Garibaldi, una zona de alta circulación turística por su proximidad a Caminito.

La formación involucrada pertenece al Ferrosur Roca y colisionó contra la parte trasera del ómnibus, que circulaba de sur a norte, desde Avellaneda hacia la zona de Retiro. Las causas del impacto aún se investigan.

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De los siete pasajeros atendidos en el lugar, tres fueron trasladados al Hospital Rivadavia y otros tres al Hospital Cosme Argerich, el más próximo al lugar del hecho. El chofer del colectivo fue derivado al Hospital Ramos Mejía, de acuerdo con la información del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El accidente en La Boca ocurrió en Olavarría al 800, entre Juan de Dios Filiberto y Garibaldi, a metros de la cancha de Boca Juniors y de Caminito

El SAME precisó que todos los pacientes presentan politraumatismos sin criterios de gravedad y las autoridades aclararon que no quedaron personas atrapadas en ninguna de las dos formaciones.

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Personal de Bomberos de la Ciudad se hizo presente en el lugar para colaborar en la inmovilización de los pasajeros, quienes descendieron del vehículo sin pánico y fueron auscultados por el efecto del latigazo cervical.

Uno de los pasajeros que viajaba en el colectivo, identificado como Lucas, relató a Crónica TV que el impacto “fue muy fuerte” y que todos quedaron temblando. “Venía lleno el colectivo, había gente que venía parada”, contó el joven.

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El SAME informó que los heridos por el choque del tren y el colectivo presentan politraumatismos sin criterios de gravedad

Además, señaló que no hubo ningún tipo de advertencia previa: “Suena la bocina del tren y nos golpea enseguida. El colectivo pasó muy lento, adelante habían pasado varios vehículos”, describió.

La zona del accidente ya había registrado incidentes previos. Una vecina del barrio declaró a Crónica TV que hace dos meses su marido chocó en ese mismo punto con su auto y dio a entender que el lugar carece de la señalización adecuada.

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Un tren chocó con un camión en Pilar y los vecinos intentaron llevarse la carga

Una formación de la línea San Martín chocó el pasado 19 de mayo contra un camión en el paso a nivel Kirchner, a la altura de Pilar. El impacto dejó sin servicio parcial el tramo ferroviario entre Retiro y Pilar, con imposibilidad de llegar a la estación Cabred.

El siniestro se produjo a las 7.50, frente al microestadio municipal sobre la calle Mercedes, cuando el tren avanzaba con destino a Capital Federal. Vecinos del lugar aseguraron que la señalización del cruce estaba fuera de servicio en ese momento. Sin alertas sonoras ni visuales, el camión cruzó las vías y recibió el impacto de la formación. Trenes Argentinos, por su parte, sostuvo que las barreras estaban bajas al momento del choque.

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Otro choque de tren en Pilar dejó sin servicio parcial la línea San Martín tras el impacto con un camión y reavivó denuncias por fallas en la señalización del cruce

El camión Ford Cargo perdió toda su carga de bebidas tras el golpe, con mercadería desparramada sobre las vías y el asfalto. La gravedad del hecho obligó a suspender la circulación en el tramo comprometido, con afectación directa al servicio regular.

Pasadas las 10, una grúa llegó al lugar para iniciar la extracción del vehículo. Al mismo tiempo, distintas personas se acercaron a llevarse la mercadería tirada, a mano o en carretillas, lo que desencadenó altercados y forcejeos con el personal de seguridad privada del camión.

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“La barrera no funcionaba, pero es normal en Pilar. ¿Sabes las denuncias que hice contra el municipio? No se hace nada. Fijate cómo ahora cortan el pasto porque están las cámaras y les tienen miedo para que no se vea el desastre”, declaró un vecino ante un móvil de La Nación +, quien además señaló que el paso de camiones por ese cruce es una práctica frecuente.

Cerca de las 11, el tren y el camión fueron retirados de las vías.