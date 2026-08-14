Lloviznas intermitentes y fuertes vientos: cómo estará el tiempo durante fin de semana largo en AMBA

Un fin de semana algo gris y con viento se espera en la Ciudad de Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A las puertas del fin de semana largo en Argentina el pronóstico del tiempo llegará con cielo cubierto, humedad persistente y lluvias intermitentes en buena parte del país, mientras un ciclogénesis frente a la costa patagónica podría intensificar tormentas litoraleñas y mantener activas alertas por nieve y viento en la cordillera durante las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes la Ciudad de Buenos Aires amaneció con una mínima de 10 °C y llegará hasta un pico de 13 °C, con lloviznas por la mañana, cielo nublado por la tarde y ráfagas matutinas de hasta 31 km/h provenientes del sector este.

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El clima hoy a las 7 horas según el Observatorio Central Buenos Aires (Servicio Meteorológico Nacional)

Por su parte para mañana, sábado, la probabilidad de precipitaciones aisladas subirá por la noche a un rango de 10% a 40%, con 13 °C de mínima y 16 °C de máxima, en el rango de las temperaturas diarias.

El domingo amanecerá con neblinas sin chance de lluvias. Para esa jornada se esperan 13 °C de mínima y 18°C de máxima.

Un fin de semana largo nublado, con lloviznas intermitentes y neblinas dominicales en CABA (Servicio Meteorológico Nacional)

El lunes feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín no tendría precipitaciones en la ciudad pero persistirá el firmamento nublado. La temperatura oscilará entre 11°C y 15°C y, por la noche, se esperan ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

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Para el martes y miércoles de la semana próxima, descenderá la temperatura, se pronostican lluvias aisladas en ambas jornadas y fuertes vientos. El martes estará dominado por ráfagas de unos 60 km/h, una mínima de 9°C y una máxima de 13 para los dos días.

Nieve, viento y ciclogénesis en formación

Las altas presiones sobre el océano Atlántico empezarán a ceder ante sistemas de baja presión que se reorganizarán en un centro cerrado de circulación mediante un proceso de ciclogénesis.

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Las alertas a corto plazo en la Cordillera, para este viernes, con la excepción de Misiones que también presenta un llamado de atención en la región litoraleña (Servicio Meteorológico Nacional)

La rama frontal fría de ese sistema es la que podría activar tormentas de mayor magnitud en el Litoral durante el fin de semana. Además, el domingo se perfila como la jornada más compleja por la evolución de la ciclogénesis frente a las costas patagónicas.

Durante la primera parte del día habrá lluvias y lloviznas sobre el este del país, y una pendiente frontal sobre el centro del Litoral favorecerá tormentas de variada intensidad en el norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes, con posibilidad de episodios fuertes.

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La columna cordillerana presenta una serie de alertas amarillas por nevadas para este sábado 15 de agosto (Servicio Meteorológico Nacional)

El tramo final de la semana laboral mostrará cielo mayormente cubierto sobre las provincias del centro y norte del país, con neblinas, nieblas, lluvias y lloviznas de baja intensidad. La excepción será Misiones, donde se espera tiempo más templado e inestable, máximas en torno a 25 °C y tormentas aisladas.

El sábado, el panorama gris se extenderá a casi todo el país. Las lluvias y nevadas continuarán en todo el sector cordillerano. Ese sector concentrará los fenómenos más intensos y en Mendoza podría registrarse nieve en las zonas bajas.

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Se prevén nevadas en Mendoza y San Juan, fuertes vientos en La Rioja y Catamarca y tormenta en Misiones (Servicio Meteorológico Nacional)

El fenómeno más llamativo de esa jornada podría darse en el centro y sur de Mendoza. La nieve podría alcanzar el llano durante las primeras horas del día y cubrir ciudades como San Rafael y todo el valle de Uco.

Además se registrará nieve en San Juan y fuertes vientos en La Rioja y Catamarca.

El mapa de las temperaturas extremas por el frío en la Patagonia austral (Servicio Meteorológico Nacional)

En cuanto al mapa de temperaturas extremas, persisten las heladas en la región de Santa Cruz con preponderancia en las ciudades de El Calafate, Río Gallegos y Perito Moreno.

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Los lugares del país con los valores térmicos más bajos de la Argentina (Servicio Meteorológico Nacional)