Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Lloviznas intermitentes y fuertes vientos: cómo estará el tiempo durante fin de semana largo en AMBA

Precipitaciones aisladas, cielo nublado y viento en CABA y alrededores. Las alertas amarillas por nevadas y ráfagas ventosas en la cordillera y el ciclogénesis en formación que podría afectar al Litoral

Una avenida urbana durante un atardecer ventoso y gris. Árboles verdes se agitan, hojas secas vuelan. Coches con luces encendidas y peatones cruzan una calle mojada.
Un fin de semana algo gris y con viento se espera en la Ciudad de Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

A las puertas del fin de semana largo en Argentina el pronóstico del tiempo llegará con cielo cubierto, humedad persistente y lluvias intermitentes en buena parte del país, mientras un ciclogénesis frente a la costa patagónica podría intensificar tormentas litoraleñas y mantener activas alertas por nieve y viento en la cordillera durante las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este viernes la Ciudad de Buenos Aires amaneció con una mínima de 10 °C y llegará hasta un pico de 13 °C, con lloviznas por la mañana, cielo nublado por la tarde y ráfagas matutinas de hasta 31 km/h provenientes del sector este.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla de una publicación del Observatorio Central Buenos Aires con logo SMN, que incluye una lista de datos meteorológicos
El clima hoy a las 7 horas según el Observatorio Central Buenos Aires (Servicio Meteorológico Nacional)

Por su parte para mañana, sábado, la probabilidad de precipitaciones aisladas subirá por la noche a un rango de 10% a 40%, con 13 °C de mínima y 16 °C de máxima, en el rango de las temperaturas diarias.

El domingo amanecerá con neblinas sin chance de lluvias. Para esa jornada se esperan 13 °C de mínima y 18°C de máxima.

Infografía de pronóstico del tiempo de 7 días para Buenos Aires con temperaturas máximas y mínimas, probabilidad de precipitación, viento y ráfagas
Un fin de semana largo nublado, con lloviznas intermitentes y neblinas dominicales en CABA (Servicio Meteorológico Nacional)

El lunes feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín no tendría precipitaciones en la ciudad pero persistirá el firmamento nublado. La temperatura oscilará entre 11°C y 15°C y, por la noche, se esperan ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

PUBLICIDAD

Para el martes y miércoles de la semana próxima, descenderá la temperatura, se pronostican lluvias aisladas en ambas jornadas y fuertes vientos. El martes estará dominado por ráfagas de unos 60 km/h, una mínima de 9°C y una máxima de 13 para los dos días.

Nieve, viento y ciclogénesis en formación

Las altas presiones sobre el océano Atlántico empezarán a ceder ante sistemas de baja presión que se reorganizarán en un centro cerrado de circulación mediante un proceso de ciclogénesis.

Mapa de Argentina con división provincial, zonas en amarillo y verde, iconos de lluvia, granizo y viento, y fecha de emisión: 14/08/2026
Las alertas a corto plazo en la Cordillera, para este viernes, con la excepción de Misiones que también presenta un llamado de atención en la región litoraleña (Servicio Meteorológico Nacional)

La rama frontal fría de ese sistema es la que podría activar tormentas de mayor magnitud en el Litoral durante el fin de semana. Además, el domingo se perfila como la jornada más compleja por la evolución de la ciclogénesis frente a las costas patagónicas.

Durante la primera parte del día habrá lluvias y lloviznas sobre el este del país, y una pendiente frontal sobre el centro del Litoral favorecerá tormentas de variada intensidad en el norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes, con posibilidad de episodios fuertes.

Mapa de Argentina con zonas coloreadas en verde y amarillo, botones para días 14, 15 y 16 de agosto, e iconos de fenómenos meteorológicos. Fecha de emisión: 14/08/2026
La columna cordillerana presenta una serie de alertas amarillas por nevadas para este sábado 15 de agosto (Servicio Meteorológico Nacional)

El tramo final de la semana laboral mostrará cielo mayormente cubierto sobre las provincias del centro y norte del país, con neblinas, nieblas, lluvias y lloviznas de baja intensidad. La excepción será Misiones, donde se espera tiempo más templado e inestable, máximas en torno a 25 °C y tormentas aisladas.

El sábado, el panorama gris se extenderá a casi todo el país. Las lluvias y nevadas continuarán en todo el sector cordillerano. Ese sector concentrará los fenómenos más intensos y en Mendoza podría registrarse nieve en las zonas bajas.

Tabla blanca con veinticuatro filas de provincias argentinas, once columnas de fenómenos meteorológicos y símbolos de alerta de viento zonda y tormenta
Se prevén nevadas en Mendoza y San Juan, fuertes vientos en La Rioja y Catamarca y tormenta en Misiones (Servicio Meteorológico Nacional)

El fenómeno más llamativo de esa jornada podría darse en el centro y sur de Mendoza. La nieve podría alcanzar el llano durante las primeras horas del día y cubrir ciudades como San Rafael y todo el valle de Uco.

Además se registrará nieve en San Juan y fuertes vientos en La Rioja y Catamarca.

Mapa de Argentina con división provincial en colores verde y amarillo, con el texto 'SAT Temperaturas Extremas por Frío' y fecha '13/08/2026 17:22h'
El mapa de las temperaturas extremas por el frío en la Patagonia austral (Servicio Meteorológico Nacional)

En cuanto al mapa de temperaturas extremas, persisten las heladas en la región de Santa Cruz con preponderancia en las ciudades de El Calafate, Río Gallegos y Perito Moreno.

Tabla con encabezados Localidad, Provincia, T (°C), ST (°C) y HR (%). Muestra filas con nombres de ciudades argentinas y sus datos meteorológicos
Los lugares del país con los valores térmicos más bajos de la Argentina (Servicio Meteorológico Nacional)

Temas Relacionados

Servicio Meteorológico NacionalCiudad de Buenos AiresvientosfríolloviznasSMNciclogénesisclimaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

5 electrodomésticos que conviene desenchufar después de usar

Especialistas en seguridad doméstica advierten sobre prácticas frecuentes con pequeños aparatos que conviene revisar

5 electrodomésticos que conviene desenchufar después de usar

Elevan a juicio la causa por el femicidio de la docente que se tiró de la camioneta de su ex y fue atropellada: “Hubo ocultamiento de pruebas”

La Fiscalía acusó a Edgar Esteban Chayle por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. El expediente avanzó a juicio oral mientras la defensa cuestionó la decisión

Elevan a juicio la causa por el femicidio de la docente que se tiró de la camioneta de su ex y fue atropellada: “Hubo ocultamiento de pruebas”

Condenaron a un hombre que intentó ahorcar con un cinturón a su pareja en Santiago del Estero

El Ministerio Público Fiscal y la defensa acordaron una pena de un año y siete meses de prisión efectiva para el agresor, luego de que la víctima fuera atacada y amenazada en enero de 2025 en la localidad de La Banda

Condenaron a un hombre que intentó ahorcar con un cinturón a su pareja en Santiago del Estero

Imputaron al asesor de un legislador de Córdoba por el caso de la red de explotación sexual infantil

José Aníbal Ricardo Villarreal fue acusado por presuntamente haber participado en una red de trata de personas. Según la acusación, habría facilitado el traslado y el sometimiento de las víctimas

Imputaron al asesor de un legislador de Córdoba por el caso de la red de explotación sexual infantil

Apuñalaron a un hombre en Santa Fe en medio de un intento de robo

La víctima fue sorprendida en pasaje Hermanos Figueroa del barrio Loyola y sufrió heridas en el cuello y tórax. El hombre fue derivado al Hospital Cullen, donde permanece estable. La Policía investiga cómo ocurrió el hecho y busca a los responsables

Apuñalaron a un hombre en Santa Fe en medio de un intento de robo

DEPORTES

Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti debutan en el Masters 1000 de Cincinnati: hora, rivales y cómo verlos en vivo

Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti debutan en el Masters 1000 de Cincinnati: hora, rivales y cómo verlos en vivo

El mensaje de Julián Álvarez al vestuario del Atlético de Madrid y la decisión de Diego Simeone en medio de los rumores de un traspaso a Barcelona

Los videos inéditos de Jorge Messi en medio de los festejos tras la final de Qatar 2022: su reacción cuando le pidieron firmar una camiseta

Se ponen en marcha los Mundiales de hockey con Las Leonas y Los Leones: inédito formato, fixture y las chances de cada selección

El inquietante lazo de la barra de Racing con un grupo disidente de Independiente en medio de la tensión en la popular de la “Academia”

TELESHOW

Brian Lanzelotta confirmó que seguirá con su emprendimiento luego de ser estafado: “No me puedo dejar vencer”

Brian Lanzelotta confirmó que seguirá con su emprendimiento luego de ser estafado: “No me puedo dejar vencer”

Arturo Puig y Juan Leyrado le dieron voz a San Martín y Sarmiento en El Libertador: “Fue emocionante verlo completo”

Flor Torrente anunció el cierre de su negocio después de 13 años: “Es bastante triste”

Mario Pergolini contó cómo fue su reunión con Adrián Suar por el futuro de su programa: "Yo iba entregadísimo"

La insólita revelación de Marta Fort sobre su papá Ricardo: “Nos llamaba a todos mientras cagaba”

INFOBAE AMÉRICA

Liberaron a Kevin Rideout, el misionero estadounidense que estuvo secuestrado nueve meses en Níger

Liberaron a Kevin Rideout, el misionero estadounidense que estuvo secuestrado nueve meses en Níger

Estados Unidos reconoció la soberanía de Japón sobre las Islas Kuriles visitadas por Putin: “Una postura inquebrantable”

Bolivia presentó un plan para fortalecer el control fronterizo en “áreas críticas” ante el avance del crimen organizado

JD Vance afirmó que la baja de los precios del petróleo son la prioridad de Estados Unidos en la guerra con Irán

La OTAN desplegó cazas por la incursión de un dron en Letonia y Finlandia restringió su espacio aéreo y marítimo tras ataques rusos