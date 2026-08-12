Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Cómo organizar la entrada del hogar con 4 elementos básicos

Especialistas en orden doméstico recomiendan sumar piezas puntuales para darles un lugar fijo a los objetos de uso cotidiano

Ilustración de un pasillo o recibidor con espejo, consola, banco, cesta, perchero con ropa, sombrero y bolso. Al fondo, otro pasillo.
La entrada del hogar concentra objetos de uso diario y define el ritmo de la rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La entrada de una casa suele resolver mucho más que el paso de una habitación a otra. Ese espacio concentra objetos de uso diario y puede ordenar la rutina doméstica con soluciones simples que ayudan a guardar, clasificar y ubicar lo que se usa al salir o al volver.

Una nota de Good Housekeeping reunió cuatro recursos que organizadores profesionales consideran útiles para ese sector de la vivienda. La propuesta coincide con recomendaciones de organismos internacionales que impulsan entornos domésticos más seguros, accesibles y funcionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONU-Hábitat, que vinculan el diseño del hogar con el bienestar cotidiano y la habitabilidad.

PUBLICIDAD

1. Gancho para el bolso y objetos de uso frecuente

Entrada de una vivienda con una puerta de madera, un panel de almacenamiento perforado, un reloj, fotos, auriculares, sombrero, mochila, paraguas, banco y una planta.
Un gancho de pared fija un punto único para el bolso y lo imprescindible de cada salida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignar un lugar fijo a los objetos que acompañan la salida diaria reduce extravíos y acumulación sobre otras superficies. En el artículo, la organizadora Kenika Williams plantea que un gancho de pared para el bolso permite concentrar en un solo punto elementos como billetera, llaves o documentación.

Ese criterio se alinea con una noción extendida en guías de vivienda saludable, que promueven espacios domésticos capaces de facilitar tareas cotidianas y reducir obstáculos dentro del hogar. La previsibilidad en la ubicación de los objetos también puede favorecer la autonomía de personas mayores o de quienes conviven con limitaciones de movilidad, un principio presente en documentos sobre diseño inclusivo.

PUBLICIDAD

En entradas pequeñas, una solución vertical ocupa menos superficie útil que una mesa o un mueble adicional. Esa opción busca que el bolso tenga una ubicación permanente dentro del recibidor. La lógica detrás de ese recurso apunta a evitar que los objetos de uso inmediato queden dispersos.

2. Mueble para zapatos, una barrera frente a la suciedad

Recibidor clásico con pared beige, gran espejo dorado, mueble de madera para zapatos, lámpara, jarrones, y ventana arqueada con vista a tejados.
Un mueble para zapatos separa el calzado y ayuda a frenar la suciedad del exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calzado constituye una de las principales fuentes de suciedad en el acceso a la vivienda. Mantener condiciones higiénicas en el entorno doméstico, en especial en superficies de contacto frecuente, forma parte de los criterios básicos de cuidado del hogar. Separar los zapatos de otras áreas de la casa encaja dentro de esa secuencia de control.

Se retoma, además, un dato que suele aparecer en trabajos sobre higiene del hogar: los zapatos pueden transportar bacterias y residuos del exterior. Frente a eso, la organizadora consultada propone un gabinete o zapatero cerrado, una alternativa que permite guardar el calzado sin dejarlo expuesto en la entrada.

La ventaja de ese tipo de mueble no se limita al orden visual. También ayuda a delimitar la transición entre exterior e interior, una noción frecuente en recomendaciones sobre viviendas funcionales, donde cada zona cumple una tarea definida. En espacios reducidos, un zapatero vertical o angosto puede resolver almacenamiento sin bloquear la circulación.

3. Canastos para clasificar pertenencias

Pasillo interior con puerta de madera arqueada, perchero con sombreros y chaqueta, banco, macetas, alfombra, cómoda con espejo, lámpara, flores y cuadros.
La regla central es simple, cada objeto necesita una categoría y un lugar estable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando varias personas comparten una misma entrada, la clasificación se vuelve más importante que la capacidad total de guardado. La organizadora Nicole Longo, citada por Good Housekeeping, sugiere usar canastos para separar pertenencias y, en especial, pares de zapatos de cada integrante del hogar.

Ese sistema responde a un principio simple de organización: cada objeto necesita una categoría y lugar identificable. En orientaciones sobre vivienda adecuada, se plantea que el uso eficiente del espacio mejora la funcionalidad de los hogares y puede reducir tensiones ligadas a la convivencia en superficies acotadas.

Los canastos también permiten contener objetos de uso variable, como accesorios, mochilas o artículos de temporada, sin sumar estructuras fijas. Si son opacos, ayudan a ocultar el contenido y reducen el desorden visible. La calidad del entorno doméstico influye en el bienestar general; en esa línea, un acceso menos saturado puede facilitar la limpieza, circulación y uso cotidiano del espacio.

4. Una bandeja para llaves, auriculares y objetos pequeños

Una mesa consola de madera, lámpara con pantalla negra, espejo redondo, cuadro en blanco y negro, jarrón con ramas secas, cuenco con llaves, cesta y zapatos.
Una bandeja para llaves y objetos mínimos crea una zona de descarga inmediata al llegar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los objetos pequeños suelen concentrar parte del desorden de la entrada. Llaves, auriculares, credenciales o anteojos quedan sobre cualquier superficie si no existe un punto de descarga definido. La bandeja o vaciabolsillos responde a esa necesidad con un criterio de uso inmediato.

Ese recipiente se coloca sobre el mueble de la entrada para dejar allí los elementos que se usan todos los días. La creación de una zona de apoyo para objetos mínimos puede reducir pérdidas de tiempo y evitar búsquedas repetidas.

Ese tipo de recurso se vincula con criterios de accesibilidad y manejo del espacio presentes en documentos sobre habitabilidad, que insisten en la utilidad de los ambientes legibles y ordenados. En ese marco, una bandeja pequeña cumple una función concreta: concentrar en un solo punto aquello que suele dispersarse con más facilidad.

Temas Relacionados

HogarDecoraciónLimpiezaHigieneNewsroom BUELlavesZapateroOrden

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hallaron un cráneo y restos óseos en una vivienda de Mendoza: investigan la identidad

El caso se conoció tras el aviso de una mujer que encontró un cráneo. Durante los operativos, la Policía encontró seis piezas óseas en total en una propiedad de Ruta 143 y callejón Uga

Hallaron un cráneo y restos óseos en una vivienda de Mendoza: investigan la identidad

Buscan a un psicólogo argentino que desapareció tras el terremoto en Colombia

Luego de que otros dos argentinos fueron encontrados con vida, se activó un pedido a la comunidad para dar con el paradero de Gonzalo Galván

Buscan a un psicólogo argentino que desapareció tras el terremoto en Colombia

Detuvieron en Mar del Tuyú a un hombre denunciado por violencia de género que tenía captura activa

El procedimiento se realizó en Mar del Tuyú luego de una persecución a pie. El hombre de 26 años era buscado por la Justicia en una causa por robo agravado

Detuvieron en Mar del Tuyú a un hombre denunciado por violencia de género que tenía captura activa

Un joven intentó incendiar un hotel en Córdoba luego de pelearse con la dueña y quedó detenido

Ocurrió en un local de la localidad de Villa María. El sospechoso resultó herido y fue hospitalizado bajo custodia policial

Un joven intentó incendiar un hotel en Córdoba luego de pelearse con la dueña y quedó detenido

Mataron a un adolescente de 17 años durante una pelea en San Fernando y el agresor sigue prófugo

El caso será investigado por la Justicia de Menores, debido a que se sospecha que el responsable también sería menor de edad

Mataron a un adolescente de 17 años durante una pelea en San Fernando y el agresor sigue prófugo

DEPORTES

“He estado sin hogar durante cuatro años, en la calle”: Dennis Rodman habló sobre sus orígenes

“He estado sin hogar durante cuatro años, en la calle”: Dennis Rodman habló sobre sus orígenes

El árbitro más longevo del mundo tiene 78 años y está lejos de retirarse

Los lazos silenciosos que mantuvo Jorge Messi con Newell’s y el viejo deseo de Leo que sigue pendiente

De la ferretería de Sarandí a la cumbre del fútbol: un nuevo libro revela facetas desconocidas de la vida y el recorrido de Julio Grondona

Lionel Messi emprendió el regreso a Miami junto a su familia tras despedir a su padre en Rosario

TELESHOW

China Ansa y Diego Mendoza en “Lo de Pampita”: “Nos contábamos todo, ¡hasta las parejas de ese momento!”

China Ansa y Diego Mendoza en “Lo de Pampita”: “Nos contábamos todo, ¡hasta las parejas de ese momento!”

Uno por uno, los exjugadores de Gran Hermano que volvieron a ingresar a la casa: su rol clave para definir el reality

Mario Pergolini cuestionó a Agustín Rada por su falta de trucos y llevó otro mago a su programa: “No te ofendas”

Chiara Mancuso sufrió un duro accidente automovilístico y contó cómo se encuentra: “Nos dimos un golpazo”

Lola Latorre contó el mal momento que vivió en su regreso a Argentina: “No me dejan volver”

INFOBAE AMÉRICA

De Tokio a Berlín: cuáles son las mejores ciudades para la Generación Z en 2026, según un ranking global

De Tokio a Berlín: cuáles son las mejores ciudades para la Generación Z en 2026, según un ranking global

El árbitro más longevo del mundo tiene 78 años y está lejos de retirarse

Tiroteo en Bondi Beach: la Fiscalía sumó más de 800 testigos contra el terrorista Naveed Akram y aún analiza pruebas

El primer ministro de Nueva Zelanda superó una evaluación interna de su liderazgo a pocos meses de las elecciones

Trump reiteró que EEUU tiene el “control total” del estrecho de Ormuz en medio de la incertidumbre sobre las negociaciones con Irán