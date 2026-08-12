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Buscan a un psicólogo argentino que desapareció tras el terremoto en Colombia

Luego de que otros dos argentinos fueron encontrados con vida, se activó un pedido a la comunidad para dar con el paradero de Gonzalo Galván

Gonzalo Galván, el psicólogo argentino que está desaparecido en Colombia (Gentileza: La Opinión Austral)
Gonzalo Galván, el psicólogo argentino que está desaparecido en Colombia (Gentileza: La Opinión Austral)
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Luego de que un terremoto de 7,4 azotara a Colombia, varias personas fueron reportadas como desaparecidas. Entre ellas, se encontraría un psicólogo argentino llamado Gonzalo Galván, que lleva varios años residiendo en territorio colombiano. De acuerdo con sus allegados, no pudieron volver a contactarse con él desde el lunes.

Según trascendió, Galván es un joven oriundo de la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz. Pese a que decidió emigrar hace tiempo, en la zona todavía residen sus familiares y amigos, quienes pidieron ayuda para poder tener información sobre cómo se encuentra.

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Por medio de una transmisión realizada por FM Las Heras 92.1, la comunidad fue convocada a colaborar para confirmar el estado del hombre, especialmente aquellas personas que hayan mantenido contacto reciente o cuenten con información que aporte tranquilidad a sus familiares y amigos.

El pedido, según precisó la emisora, no responde a datos que incluyan a Galván entre las víctimas o afectados por el terremoto, sino a la imposibilidad de establecer comunicación en las horas posteriores al desastre. “La intención es únicamente saber que se encuentra bien y transmitir esa tranquilidad a quienes, desde Argentina, están preocupados por su situación”, explicaron.

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Se trata de un profesional oriundo de Santa Cruz, quien lleva varios años residiendo en Colombia
Se trata de un profesional oriundo de Santa Cruz, quien lleva varios años residiendo en Colombia

Hace un tiempo, en la red social de la clínica donde trabaja, Galván se presentó en video como “psicólogo clínico, investigador y director académico con trayectoria internacional, especializado en integrar ciencia, práctica clínica y estrategia institucional para producir resultados reales en salud mental”.

En la misma grabación, el profesional detalló que trabajó en formación doctoral, dirección académica, liderazgo clínico e investigación científica. Además, publicó más de 50 trabajos científicos, en colaboración con universidades, hospitales y equipos profesionales en distintos países.

De la misma manera, indicó que su labor se centra en la toma de decisiones efectivas en contextos complejos, especialmente en áreas de adicciones, trauma y salud mental avanzada. Subrayó que su enfoque combina “precisión clínica, rigor metodológico y criterio estratégico”.

Durante la tarde del martes, se confirmó que otros dos argentinos que eran buscados en Colombia habían sido encontrados con vida. Uno de ellos fue identificado como Carlos Cáceres, un sanjuanino de 69 años, que logró comunicarse con su familia este martes desde el municipio de Dosquebradas.

Encontraron con vida a los dos argentinos que habían desaparecido tras el fuerte terremoto en Colombia
Encontraron con vida a los dos argentinos que habían desaparecido tras el fuerte terremoto en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noticia, recibida cerca de las 14.30, puso fin a la incertidumbre que movilizó a familiares, medios y autoridades de la Cancillería argentina. La localización de Cáceres se produjo de manera fortuita, luego de que una residente del sector donde se encontraba salió a buscar señal telefónica, momento en el que recibió mensajes, entre ellos una fotografía del argentino.

“Fíjate que hay un argentino que está perdido”, decía uno de los textos que le habían enviado. Fue así que, al reconocerlo, la mujer le facilitó su celular y así pudo comunicarse con sus seres queridos. “Sí, lo conozco, es él, es él”, relató Carla Cáceres, hija del hombre, en declaraciones a Diario de Cuyo.

Carla explicó a la señal TN que la familia mantenía la esperanza de hallarlo con vida, confiando en la solidaridad de la comunidad. “Sabía que me iban a poder acompañar y que era la única forma de poder encontrarlo”, afirmó. Además, detalló que en la zona todavía no había electricidad y que el contacto se logró gracias a la difusión de información en redes y medios.

A rescuer searches for survivors under the rubble at the Torres de Limonar building in the aftermath of an earthquake, in Cali, Colombia, August 11, 2026. REUTERS/Sergio Acero
A rescuer searches for survivors under the rubble at the Torres de Limonar building in the aftermath of an earthquake, in Cali, Colombia, August 11, 2026. REUTERS/Sergio Acero

Sobre el estado de su padre, Carla señaló que tanto él como su pareja se encuentran bien, aunque con golpes en las piernas y la espalda producto de caídas durante el sismo. Aunque indicó que “la agencia de rescate todavía no pudo llegar al lugar”, señaló que las lesiones no son de gravedad.

En paralelo, Carlos Ricchetti, otro argentino de 56 años residente en Pereira, también logró comunicarse con su familia esta tarde. Su hermana Roxana confirmó que minutos antes de las 18 consiguió hablar con él, después de horas de angustia por la falta de noticias desde el sismo.

Roxana relató que desde el domingo a la noche no tenía información sobre su hermano. Cuando quiso contactarlo el lunes, ya no obtuvo respuesta por las interrupciones en las comunicaciones. Finalmente, recibió un audio que confirmaba que “estaban todos reunidos y bien”.

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